Мери Дніпра Філатов, Миколаєва Сенкевич, Чернівців Каспрук і Житомира Сухомлин заявляють про створення нового політичного проєкту "Пропозиція"

У п'ятницю буде офіційна презентація партії, оголошення програми дій і запрошення всіх колег до переговорів, а на третє липня призначено з'їзд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповідає джерело ZN.UA.

"Є підтвердження, що навіть ті мери, які вже є членами інших партійних проєктів, будуть присутні на з'їзді як почесні гості, і на знак солідарності підпишуть декларацію про чесні вибори і спільні дії в разі політичних переслідувань і свавілля правоохоронних органів".

Мери поводяться досить стримано, не коментуючи майбутню подію, пояснюючи свою позицію тим, що на них іде постійний політичний тиск, включаючино з діями силових структур.

Йдеться про загальнонаціональний проєкт, який збирається відстоювати інтереси місцевого самоврядування.

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"Офіційно буде запропоновано вступати всім, хто за ідею, і запрошувати будемо на з'їзд всіх, - уточнює джерело. - У партії буде крило ОТГ. Представники дрібних громад дуже насторожено ставилися до ідеї, але коли їм сказали, що вони можуть створювати свою рівноправну фракцію, то дуже загорілися".

Кличко не бере участі у створенні проєкту, однак теж буде запрошений на презентацію партії мерів.

Для реалізації проєкту використано партію "Нова Європейська Україна", яка перереєстрована в Дніпрі і перейменована на "ПРОПОЗИЦІЮ".