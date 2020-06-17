УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4277 відвідувачів онлайн
Новини
10 206 71
мер (501) Філатов (462)

Мери Дніпра Філатов, Миколаєва Сенкевич, Чернівців Каспрук і Житомира Сухомлин заявляють про створення нового політичного проєкту "Пропозиція"

Мери Дніпра Філатов, Миколаєва Сенкевич, Чернівців Каспрук і Житомира Сухомлин заявляють про створення нового політичного проєкту

У п'ятницю буде офіційна презентація партії, оголошення програми дій і запрошення всіх колег до переговорів, а на третє липня призначено з'їзд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповідає джерело ZN.UA.

"Є підтвердження, що навіть ті мери, які вже є членами інших партійних проєктів, будуть присутні на з'їзді як почесні гості, і на знак солідарності підпишуть декларацію про чесні вибори і спільні дії в разі політичних переслідувань і свавілля правоохоронних органів".

Мери поводяться досить стримано, не коментуючи майбутню подію, пояснюючи свою позицію тим, що на них іде постійний політичний тиск, включаючино з діями силових структур.

Йдеться про загальнонаціональний проєкт, який збирається відстоювати інтереси місцевого самоврядування.

Читайте також: "Партія мерів" - ідея Офісу президента, вона нежиттєздатна, - Філатов

"Офіційно буде запропоновано вступати всім, хто за ідею, і запрошувати будемо на з'їзд всіх, - уточнює джерело. - У партії буде крило ОТГ. Представники дрібних громад дуже насторожено ставилися до ідеї, але коли їм сказали, що вони можуть створювати свою рівноправну фракцію, то дуже загорілися".

Кличко не бере участі у створенні проєкту, однак теж буде запрошений на презентацію партії мерів.

Для реалізації проєкту використано партію "Нова Європейська Україна", яка перереєстрована в Дніпрі і перейменована на "ПРОПОЗИЦІЮ".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Нужно укреплять местное самоуправление, особенно когда клоуны в Киеве разрушмют все институты госвласти, кто-то должен нести ответственность и хоть как-то управлять этим хаосом
показати весь коментар
17.06.2020 21:45
+9
Просто не хоче ні під кого лягати. Бо, згідно нового ЗЁконодавства, у населених пунктах з населенням понад 15 000 осіб, право висування кандидатів у мери та депутати рад мають ТІЛЬКИ ПАРТІЇ.
показати весь коментар
17.06.2020 21:40
+4
У нього своя є "Удар" зветься, що не заважає бути у коаліції з "Пропозицією"
показати весь коментар
17.06.2020 21:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дабл ПР, или очепятка?
показати весь коментар
17.06.2020 21:22 Відповісти
Мэры! Вы или работаете в городе на инфраструктуру, или пошли ВОН на Х..иев!
показати весь коментар
17.06.2020 21:23 Відповісти
От сидения на двух стульях жопа треснит!
показати весь коментар
17.06.2020 21:24 Відповісти
Чертило сам себя лэкаешь...
Ой ***..
Даун..
показати весь коментар
17.06.2020 21:54 Відповісти
Ктож это спамит?
показати весь коментар
18.06.2020 10:37 Відповісти
Андрюха, самоудовлетворяешь ся?
показати весь коментар
17.06.2020 21:42 Відповісти
Дурацкое название. Вроде Укропа. Филатов, сразу фасуй рейтинг этой партии порционно в 600 могил, чтобы не пустовали.
показати весь коментар
17.06.2020 23:50 Відповісти
Новый политический выкидыш)
показати весь коментар
17.06.2020 21:24 Відповісти
Гепа с трухановым будут?
показати весь коментар
17.06.2020 21:24 Відповісти
Эти с зелей
показати весь коментар
17.06.2020 21:32 Відповісти
Разве? То мабуть Зеліна жінка вишивала с Трухой?
показати весь коментар
17.06.2020 21:56 Відповісти
Да они все "немножечко шили".
показати весь коментар
17.06.2020 22:08 Відповісти
Филатов мутит новую партию?Мэры будут требовать самоуправления,независимости, короче "проект федерализация",не?
показати весь коментар
17.06.2020 21:33 Відповісти
Просто не хоче ні під кого лягати. Бо, згідно нового ЗЁконодавства, у населених пунктах з населенням понад 15 000 осіб, право висування кандидатів у мери та депутати рад мають ТІЛЬКИ ПАРТІЇ.
показати весь коментар
17.06.2020 21:40 Відповісти
Завжди лягати під когось - це кредо Бориса Альбертовича.
показати весь коментар
17.06.2020 21:55 Відповісти
І під ким він зараз "лежить"? Бажано з доказами і без бла-бла-бла...
показати весь коментар
17.06.2020 21:57 Відповісти
Это многостаночник, у неё здесь не один проф
показати весь коментар
17.06.2020 22:30 Відповісти
серьёзно? А чего я про это не знаю?
показати весь коментар
18.06.2020 11:35 Відповісти
под Корбаном. Как в принципе и весь Днепр.
показати весь коментар
18.06.2020 11:36 Відповісти
Я просив З ДОКАЗАМИ, а не з побрехеньками...
показати весь коментар
18.06.2020 14:18 Відповісти
Опытом делился? Пиши мемуары
показати весь коментар
17.06.2020 22:29 Відповісти
Невнимательно читали - это не партия
показати весь коментар
18.06.2020 10:41 Відповісти
пропрозиція?) - нема возразиції!
показати весь коментар
17.06.2020 21:33 Відповісти
с черновиц, и если все такие как каспрук- то жопа этому образованию
показати весь коментар
17.06.2020 21:34 Відповісти
касса с рук,в свой карман...с Черновцов...
показати весь коментар
17.06.2020 21:43 Відповісти
Почему не взяли Кличко?
показати весь коментар
17.06.2020 21:41 Відповісти
У него травмы были.....не с головой,так со спиной,с ......
показати весь коментар
17.06.2020 21:47 Відповісти
У нього голова варить тільки розкрадати бюджет.
показати весь коментар
18.06.2020 10:45 Відповісти
У нього своя є "Удар" зветься, що не заважає бути у коаліції з "Пропозицією"
показати весь коментар
17.06.2020 21:56 Відповісти
Він і так лідер партії "УДАР В.Кличка"
показати весь коментар
17.06.2020 21:56 Відповісти
Бо кличко проросійський. І жоден його партієць не є українським патріотом. Удар тільки примазався до Революції гідності, і на виборах украв голоси у Свободи. Жоден з Удару не був добровольцем.
показати весь коментар
18.06.2020 10:41 Відповісти
Нужно укреплять местное самоуправление, особенно когда клоуны в Киеве разрушмют все институты госвласти, кто-то должен нести ответственность и хоть как-то управлять этим хаосом
показати весь коментар
17.06.2020 21:45 Відповісти
Мери Дніпра Філатов, Миколаєва Сенкевич, Чернівців Каспрук і Житомира Сухомлин заявляють про створення нового політичного проєкту "Пропозиція" - Цензор.НЕТ 8144Мери Дніпра Філатов, Миколаєва Сенкевич, Чернівців Каспрук і Житомира Сухомлин заявляють про створення нового політичного проєкту "Пропозиція" - Цензор.НЕТ 8851
показати весь коментар
17.06.2020 21:49 Відповісти
Как зовут твоего фюрера?
показати весь коментар
17.06.2020 22:16 Відповісти
у тебя на лбу написано - кацап. Ты лучше о своей параше думай под управлением китайцев. Твоя мацковия обычная страна третьего мира
показати весь коментар
17.06.2020 23:08 Відповісти
Кресла к жопе прилипли?
показати весь коментар
17.06.2020 22:17 Відповісти
очередная быдлопартия
показати весь коментар
17.06.2020 22:23 Відповісти
Партия регионов 2.0
показати весь коментар
18.06.2020 00:03 Відповісти
Беня почуял что проекту Зе капец. Теперь проект "Перспектива". Осталось ручного Яроша подтянуть и перелицовка "слуг" готова. Только гдупец может поддерживать что либо из Днепра... Все что оттуда выходило - от Брежнево до Тимошенко с Коломойским стало символом коррупции. Все что из Днепра 100% означает мафию.
показати весь коментар
18.06.2020 01:14 Відповісти
НБ - Новый Беня?
показати весь коментар
18.06.2020 02:43 Відповісти
Ні. Ініціали.
показати весь коментар
18.06.2020 02:51 Відповісти
а янукович та його поплічники з донецьку - то не мафія?
показати весь коментар
18.06.2020 10:37 Відповісти
в нас мафіозною структурою просякла вся країна. Відмінність лише в локації. Наврядчи донецька мафія, чи харківська, краща за дніпровську. Та й західна не пасе задніх, там своїх "паханів" вистачає.
показати весь коментар
18.06.2020 10:39 Відповісти
В Україні 8 (вісім) регіональних кланів + київський (жиди) які є кровоносною системою корупції, пронизує всі клани і є комунікативною основою взаємодії всіх з усіма.
показати весь коментар
18.06.2020 10:51 Відповісти
Шкода лише, що жодного мафіозі немає українця, а все то якісь жидокацапи.
показати весь коментар
18.06.2020 10:53 Відповісти
народжуеться щось на кшалт ригоаналов?
показати весь коментар
18.06.2020 08:28 Відповісти
нет чтоб дороги строить, они в партии лезут....
показати весь коментар
18.06.2020 09:45 Відповісти
те саме, що й плювати проти вітру. Зносити треба цю негідну владу! Бо це зрадники, брехуни та дилетанти. Не буде ладу в країні, поки нею керуватимуть клоуни та недосвідчені придурки.
показати весь коментар
18.06.2020 10:35 Відповісти
Ого які придурки, у головного було рік тому 3 млн, а тепер 39 млн...
показати весь коментар
18.06.2020 10:58 Відповісти
 
 