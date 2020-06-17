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ВР (14812) Міносвіти (1404) Денис Шмигаль (4393) Шкарлет (353)

Шмигаль подав у Раду проєкт постанови про призначення ексрегіонала, ректора ЧНТУ Шкарлета міністром освіти

Шмигаль подав у Раду проєкт постанови про призначення ексрегіонала, ректора ЧНТУ Шкарлета міністром освіти

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував Верховній Раді призначити Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.

Відповідний проєкт постанови зареєстровано 17 червня в парламенті, передає Цензор.НЕТ.

Повний текст ще не опубліковано, проте зазначено, що ініціатором виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, документ вже передано на розгляд керівництву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський наполягає на призначенні ексрегіонала, ректора Чернігівського університету Шкарлета на посаду міністра освіти, - нардепка від "Голосу" Совсун

Нагадаємо, 3 червня комітет Верховної Ради провів співбесіду з ректором Чернігівського національного технологічного університету Сергієм Шкарлетом, який претендує на посаду міністра освіти і науки.

Пізніше президент України Володимир Зеленський назвав чотирьох можливих кандидатів на посаду міністра освіти і науки: ректор ЧНТУ Сергій Шкарлет, "слуга народу" Сергій Бабак, керівник Апарату ОП Олексій Дніпров і заступниця директора Інституту математики НАН Олександра Антонюк.

Кандидат на пост міністра освіти Сергій Шкарлет неодноразово заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністра Анни Новосад, його кандидатуру лобіюють деякі ректори, які хочуть скасувати "незручні" реформи.

Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення в інших авторів без належних посилань на них (плагіат).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Багато нардепів висловлюють сумніви щодо кандидата в міністри освіти Шкарлета, - "слуга народу" Кравчук
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Топ коментарі
+36
Ну не ****?
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17.06.2020 21:26
+36
Одни рыговские рожи.
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17.06.2020 21:27
+23
Зустрічайте, Зериги, - тепер офіційно!!!
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17.06.2020 21:29
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"Кандидат на пост министра образования Сергей Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития."

Источник: https://censor.net/n3202706

Да обычный зеленый министр...
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18.06.2020 09:23 Відповісти
Молодець Ердоган, нам би такого. Тисячі викладачів з ректорами звільнив з роботи.
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18.06.2020 10:21 Відповісти
зелена пліснява, ну що, вже всіх ригів працевлаштували до годівниці?
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18.06.2020 10:29 Відповісти
така ж нечисть як і порошенко! той теж через місяць після виборів призначив губернатором кіровоградщини регіанала!
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18.06.2020 10:38 Відповісти
регионалы порожняк не гонят , они войну в Украину гонят падлюки
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18.06.2020 11:06 Відповісти
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