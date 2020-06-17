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Новини Хабарники
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хабар (4638) КМДА (2331) Київ (19115) СБУ (12497)

На хабарі 15 тис. дол. затримано чоловіка, який обіцяв вирішити земельне питання через КМДА і Київраду, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України затримала на хабарі чоловіка, який за гроші пропонував комерсанту вирішити "питання" оренди землі в столиці через посадових осіб Київської міської державної адміністрації та депутатів Київської міськради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На хабарі 15 тис. дол. затримано чоловіка, який обіцяв вирішити земельне питання через КМДА і Київраду, - СБУ 01

Громадянин вимагав від бізнесмена 15 тис. доларів за сприяння у поновленні договору оренди земельної ділянки комерційного призначення в Голосіївському районі Києва.

За версією слідства, для здійснення операції зловмисник залучив свого родича, який працює на керівній посаді в КМДА. Під час проведення контролю за вчиненням злочину, правоохоронці задокументували отримання чоловіком першої частини хабаря в розмірі 5 тис. дол.

На хабарі 15 тис. дол. затримано чоловіка, який обіцяв вирішити земельне питання через КМДА і Київраду, - СБУ 02

Співробітники спецслужби затримали зловмисника, згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, під час одержання другого "траншу" в сумі 10 тис. дол.

Читайте також: На хабарі в $5 тис. за уникнення тюремного терміну затримано поліцейського на Дніпропетровщині, - ДБР. ФОТОрепортаж

На хабарі 15 тис. дол. затримано чоловіка, який обіцяв вирішити земельне питання через КМДА і Київраду, - СБУ 03

Триває досудове розслідування для встановлення інших осіб, можливо причетних до афери.
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Топ коментарі
+2
За 15 тыс. и я могу наобещать, да так, шо и заслушаешься.
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17.06.2020 22:14
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Що за вагітний хряк-рєшальщік?
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17.06.2020 21:46 Відповісти
друг ярмака
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17.06.2020 22:12 Відповісти
хресник Єрмака, а Єрмак хрещений батько!
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17.06.2020 22:27 Відповісти
стикы долярив
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17.06.2020 21:51 Відповісти
Что это за слезы? Кличко миллионами берет. Это уже не секрет. Что ж к нему вопросов нет?

Договорился с бородатой бабушкой и ее говорящей зелёной обезьяной?
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17.06.2020 21:56 Відповісти
если договорился, то зачем бородатая бабушка кольку-велюра Киеву навязывает?
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17.06.2020 22:18 Відповісти
Трепло.
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17.06.2020 22:22 Відповісти
За 15 тыс. и я могу наобещать, да так, шо и заслушаешься.
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17.06.2020 22:14 Відповісти
Земельной комиссии во главе с Мищенко - привет.
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17.06.2020 22:41 Відповісти
И где привет? Они его на передаче Мищенко "хлопнули"?
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18.06.2020 00:18 Відповісти
Так це ж була інвест-няня!!!
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17.06.2020 23:04 Відповісти
Если он не должностное лицо, то какая может быть взятка??? Максимум мошенничество, а его еще доказать нужно! Сейчас заявит, что брал деньги чтоб потом вернуть и сказать, что так делать нельзя и все!!! Докажите факт присвоения для начала!!! Я не юрист, но ...
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18.06.2020 00:16 Відповісти
 
 