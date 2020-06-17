На хабарі 15 тис. дол. затримано чоловіка, який обіцяв вирішити земельне питання через КМДА і Київраду, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України затримала на хабарі чоловіка, який за гроші пропонував комерсанту вирішити "питання" оренди землі в столиці через посадових осіб Київської міської державної адміністрації та депутатів Київської міськради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Громадянин вимагав від бізнесмена 15 тис. доларів за сприяння у поновленні договору оренди земельної ділянки комерційного призначення в Голосіївському районі Києва.

За версією слідства, для здійснення операції зловмисник залучив свого родича, який працює на керівній посаді в КМДА. Під час проведення контролю за вчиненням злочину, правоохоронці задокументували отримання чоловіком першої частини хабаря в розмірі 5 тис. дол.

Співробітники спецслужби затримали зловмисника, згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, під час одержання другого "траншу" в сумі 10 тис. дол.

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Триває досудове розслідування для встановлення інших осіб, можливо причетних до афери.