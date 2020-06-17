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Візит президента Швейцарії Соммаруги в Україну планується на 20-23 липня, - заступник голови ОП Жовква

Візит президента Швейцарії Соммаруги в Україну планується на 20-23 липня, - заступник голови ОП Жовква

Перший після пандемії візит іноземного лідера в Україну здійснить 20-23 липня президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, передає Цензор.НЕТ.

"Перший візит після пандемії іноземного лідера в Україну відбудеться 20-23 липня - це буде візит президента Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаруги. Це буде державний візит, який на такому рівні відбудеться вперше. Планується, що крім Києва, вона також відвідає кілька регіонів України", - сказав він.

Жовква зазначив, що влітку 2020 року можливі ще один-два візити лідерів інших держав в Україну, але справжня активність почнеться восени, зокрема, і візити президента Зеленського за кордон. "Знову ж таки, якщо дозволить епідемічна ситуація. Зараз працюємо з декількома країнами, і думаю, що у вересні-жовтні можуть бути здійснені кілька офіційних візитів", - зазначив він.

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Зазначимо, що у Швейцарії посаду президента і віцепрезидента по черзі обіймають члени Федеральної ради, що складається з семи міністрів. При цьому ключові проблеми вирішуються колегіально. Президент головує на засіданнях уряду, і за однакової кількості голосів його думка стає вирішальною, він також приймає глав іноземних держав, які відвідують з візитами Швейцарію.

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Міністра навколишнього середовища, транспорту, енергетики і зв'язку Швейцарії Симонетту Соммаругу обрано президентом країни на 2020 рік. Віцепрезидентом країни на 2020 рік обрано міністра економіки, освіти і досліджень Гі Пармелена.

Нагадаємо, візит президента Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаруги було заплановано на березень 2020 року.
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А бубочка до тех времен вылезет из мандель-изоляции?
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17.06.2020 21:51 Відповісти
Бубочка рад ! Ленка не принуждает к мытью посуды и ежедневному кунилингусу
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17.06.2020 22:00 Відповісти
От заждались эту жовкву-пусть забирает вовкву нахфсигда,если позволит эпидемическая ситуация с Ленкой...
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17.06.2020 22:01 Відповісти
зелескот не закатывайте губу, президент Швейцарии - это как британская королева: пост вроде высокий, но она ни на что в стране не влияет. Тоесть вас опять квартальный черт развел как лошар эти визитом
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17.06.2020 22:22 Відповісти
Главное, что петики начеку. Не дадут сдать Украину Швейцарии!
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17.06.2020 23:31 Відповісти
Зе-бил, вон, ниже, твой коллега жалуется, что этот визит "на хлеб не намажешь".
Ты лучше пойди, ободри его.
А то, он похоже разуверился в " конец эпохи бидности".
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18.06.2020 00:33 Відповісти
Жовква-фофква...шота тут неспроста фамильярный межжжи
протоКАЛ,интрижка,даежЬ швейцарскхий гривну!...а Ленуцу жаль...
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17.06.2020 22:50 Відповісти
На хлеб это не намажешь!
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18.06.2020 00:07 Відповісти
 
 