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Східне партнерство (123) ЄНП (40) Порошенко (15078)

Порошенко взяв участь у зустрічі лідерів ЄНП з питань Східного партнерства

Порошенко взяв участь у зустрічі лідерів ЄНП з питань Східного партнерства

На запрошення президента Європейської народної партії голова політичної партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко взяв участь у зустрічі лідерів Європейської народної партії з питань Східного партнерства.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Європейської Солідарності".

У повідомленні наголошується: "У заході також взяли участь Президент Європейської народної партії Дональд Туск, Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляйєн, Президент Республіки Кіпр Нікос Анастасіадес, Федеральний Канцлер Німеччини Ангела Меркель, Прем’єр-міністр Хорватії Андрєй Плєнковіч, глави урядів Болгарії, Ірландії, Латвії, Словенії, лідери інших політичних партій – членів родини Європейської народної партії.

У своєму виступі Петро Порошенко висловив глибоку подяку лідерам Європейського Союзу та Європейської народної партії за постійну активну підтримку України як у протидії російській агресії, так і реалізації реформ, спрямованих на зміцнення демократичних інститутів, прискорення економічного розвитку та всебічного зближення з Євросоюзом.

П’ятий президент України закликав Європейську народну партію залишатися потужним двигуном інтеграції східноєвропейських країн до Євросоюзу.

Читайте також: Порошенко візьме участь у зустрічі лідерів Європейської народної партії з питань "Східного партнерства"

"Подальший розвиток Східного партнерства після 2020 року має відображати чіткі європейські прагнення асоційованих з ЄС держав – України, Грузії та Молдови – та передбачати нові інструменти для глибшої політичної та економічної інтеграції до ЄС", – наголосив Петро Порошенко.

П’ятий президент висловив сподівання на політичну підтримку з боку ЄНП та наступного головування Німеччини в Раді ЄС євроінтеграційного курсу України".
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Топ коментарі
+52
Порошенко принял участие во встрече лидеров ЕНП по вопросам Восточного партнерства - Цензор.НЕТ 3219
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17.06.2020 21:52
+47
в общем, Порошенко приглашают и встречаются лидеры, ну а на бубОчко оманского - забилы БОЛТ))
Кстати, единственная поездка зелепуты до конца 2020 года - в Минск.. на встречу с таким же как он фуйлом))
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17.06.2020 21:53
+44
Порошенко принял участие во встрече лидеров ЕНП по вопросам Восточного партнерства - Цензор.НЕТ 1829
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17.06.2020 21:54
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Порошенко взяв участь у зустрічі лідерів ЄНП з питань Східного партнерства - Цензор.НЕТ 9359
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17.06.2020 22:34 Відповісти
Порошенко принял участие во встрече лидеров ЕНП по вопросам Восточного партнерства - Цензор.НЕТ 6657
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17.06.2020 22:20 Відповісти
Аж на сльозу пробиваєПорошенко принял участие во встрече лидеров ЕНП по вопросам Восточного партнерства - Цензор.НЕТ 9950... Такого гетьмана завтра на казенні макарони посадять, а 90% населення України-агентів кримля будуть єхидно радіти.
Не повезло гетьману з народом.
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17.06.2020 22:21 Відповісти
Твоё зафтра длится уже больше года . Успокойся ватка ,, Порох уже давно и неоднократно сбежал из страны , ещё сразу же , после первого тура прошлогодних выборов .. До сих пор ловят , поймать не могут . .
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17.06.2020 22:33 Відповісти
Ну зебобики готовтесь скоро безвизу кирдык да и финансовой помощи тоже кирдык! Посадите Пороха будете смеяться в очередях за хлебушком! ЗЕВенесуэла блиЗЕнько!
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17.06.2020 22:22 Відповісти
Порошенко принял участие во встрече лидеров ЕНП по вопросам Восточного партнерства - Цензор.НЕТ 2081

...
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17.06.2020 22:23 Відповісти
І натиснути "мені подобається" рука не підіймається, але влучно
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17.06.2020 22:44 Відповісти
Це не Дер Шпігель. Цю карикатуру намалював наш художник, і до німецького журналу вона не має відношення.
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17.06.2020 23:52 Відповісти
це коммент Наталі - до неї і всі питання
(особисто я цього не стверджував)
та й без обкладинки журналу (то хіба шо додавало якоїсь ваги)))) суть остається незмінною
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18.06.2020 09:42 Відповісти
Наша сила у правді. Тому фейки потрібно відсіювати, щоб ботоферма зелених не мала до чого вчепитись.
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18.06.2020 11:25 Відповісти
так....маєте раіцію...
(але ж сама картинка чудова)
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18.06.2020 11:41 Відповісти
Насправді вона страшна... Бо чітко відображає те, що зараз відбувається(((
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18.06.2020 12:09 Відповісти
страшна бо правдива.. реальна..
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18.06.2020 12:20 Відповісти
Так вас много хвалящих Порошенко,что похоже вы убеждаете всех и самих себя,что он мед,а не гавно!
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17.06.2020 22:25 Відповісти
Нет мы уверенны что он не гамно! По крайней мере он сделал больше для Украины всех политических деятелей вместе взятых!
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17.06.2020 22:27 Відповісти
И надо учесть, что в Раде не было монобольшинство, да ещё #****************************** блокировали трибуну в Раде, когда было необходимо принимать важные законы...
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17.06.2020 22:39 Відповісти
Заметка скромная,как и герой заметки.Видно башляет избранным.Скоро развязка.
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17.06.2020 22:38 Відповісти
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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17.06.2020 22:39 Відповісти
Зеленський: "Я вважаю, що його (ред. Порошенка) головна помилка, що він вважає себе президентом України"
Я так думаю, що проблема не у цьому, а тому що ніхто не вважає Зеленского президентом.
От і за кордоном дають це зрозуміти. Поки що дають зрозуміти, потім "почнуть бити, і можливо, ногами"
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17.06.2020 22:40 Відповісти
ніхто не вважає Зеленского президентом

ибо нельзя из Клоуна сделать Президента !
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18.06.2020 02:30 Відповісти
Зе попэрэдныка не посадит, ибо это не дело чисто по попэрэдныку, это дело опорочить Майдан. Идеи Майдана и то, что исполнил порошенко прийдя благодаря Майдану к власти две большие разницы - то бишь идеи Майдана не воплощены. Но они в народе живее всех живых, а значит Майдан в Украине перманентен, а значит в свой час случится. Что тогда случится с казнокрадами и коррупционерами безбожно грабившими Украину 28 лет? Им хана и они это понимают, поэтому их цель опорочить Майдан. С чего следует не попэрэдныка нужно защищать, а Майдан - тогда и попэрэдныку полегчает. Когда свора коррупционеров продолжает грабить Украину сидя во власти, но у зе нет к ним претензий, а таскают одного порошенко, то это нападение на Майдан.
И зе так и не понял, что его 73% это по сути был Бархатный Майдан. Весь мыр был ошеломлён нашими 73% - даже *****, а козломордые вообще заволали - хотим как в Украине. И зе эти 73% уже порастерял, поэтому Майдан скорый, но справедливый уже стучится к нему в дверь.
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17.06.2020 22:42 Відповісти
при власти порошенко все идеи майдана воплотились? а зеленский порушил?
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18.06.2020 07:44 Відповісти
Порошенко все идеи Майдана саботировал и забалтывал вот и слетел с трона - теперь локти грызёт и ногти кусает. А зе много не обещал, но пообещал народу народовластие и сдал ещё больше Украину олигархам, поэтому тоже будет потом себя грызть и кусать.
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18.06.2020 08:53 Відповісти
Завтра
18 июня 2020 года, в 14:30 очень важно всем неравнодушным гражданам Украины прийти под Печерский суд, на Владимирской 15, и защитить пятого президента Петра Порошенко, потому что это дело - не только против пятого президента Украины. Это дело - против Украины.
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17.06.2020 22:43 Відповісти
Порошенко взяв участь у зустрічі лідерів ЄНП з питань Східного партнерства - Цензор.НЕТ 4016
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17.06.2020 22:57 Відповісти
Тут надо вводить не против Зеленского а против народа Украины коллективная ответственость за то что выбрали это убожество. Как у немцев за выбор Гитлера!
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17.06.2020 23:03 Відповісти
Против малоросов
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17.06.2020 23:16 Відповісти
Ну хоть кто-то из порохоботов признал, что он не народ Украины.
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18.06.2020 05:32 Відповісти
Прийдеться тоді "тусоватися" на Буковелі і забути за Куршавелі.
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18.06.2020 06:24 Відповісти
Хм... Самое время с Зе спрашивать, где все, о чем кукарекалось, где оно, куда вдруг исчезло? Где покращення? Где сниженные тарифы? Где окончание войны? А с кого собственно, с Порошенко спрашивать? Да можно было бы и с него, та он не през... Чего ждем, зебилы? Дружно возвертаем все взад, скоты... Стройными рядами, падлы, делайте Порошенко презом и визжите потом ему **** хоть до всеру- можно будет и безнаказанно...
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17.06.2020 22:57 Відповісти
Да,Порошенко -мой Президент,а не вонючий писюнист
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17.06.2020 23:02 Відповісти
Да согласен Барыга президент Липетской КИНОфабрики! Осел Оманский
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17.06.2020 23:16 Відповісти
Жри кактус дальше)
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17.06.2020 23:25 Відповісти
Коли вже його посадять,я вже приготував коньячок дорогий щоб відсвяткувати
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17.06.2020 23:12 Відповісти
Ты и коньяк? Не верю. Максимум что ты можешь себе позволить бутылку Крали!
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17.06.2020 23:17 Відповісти
Там скоріше тінктура глоду.
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18.06.2020 04:04 Відповісти
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87?__eep__=6&__cft__[0]=AZUQKG042YW-fmLA3iPgUjvkw_xA5RZpo6ZyB6wnj1Ujbq0XzrWM_GOmIO7eDj2uZ10-4J82MN_18o8saGGdfnmeyfxZkq4l2529TEMYxRSHKcwca211v_boJSL6A4-JOthLD7wWQ1SE5G_RMOIWP5LHy14XR6_XiwxvX-oryEu1UI8-2hLl7C1uhWDFf30L7kU&__tn__=*NK-R #СтопЗЕнукович

Політичні репресії, вибіркове правосуддя, переслідування волонтерів, активістів та ветеранів - це все стало реальністю за всього один (!) рік президентства Зеленського.

Його влада буде і далі робити все, щоб нищити нас по одному.

Тому закликаємо вас завтра прийти о 14:30 під Печерський суд, на Володимирську, 15.

Разом - зупинимо диктатуру!
https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/posts/3178293915580854
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17.06.2020 23:14 Відповісти
А зебіла нікуди не запрошують, хіба що в баню корпоративчик серйозним дядям провести.
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17.06.2020 23:41 Відповісти
ЕС торгует с РФ не смотря на смотря агрессию. Мнение Пороха им до пизанской башни.
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18.06.2020 00:31 Відповісти
Порошенко взяв участь у зустрічі лідерів ЄНП з питань Східного партнерства - Цензор.НЕТ 7634
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18.06.2020 01:25 Відповісти
Тема "Як воно стало президентом" в майбутньому буде предметом дослідження істориків, філософів і політологів.
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18.06.2020 06:29 Відповісти
І психіатрів.
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18.06.2020 07:46 Відповісти
Для тих взагалі Клондайк.
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18.06.2020 08:00 Відповісти
Порошенко прямо на разрьів "работает" , отца похоронить некогда.
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18.06.2020 07:50 Відповісти
ну куда нам до бубочки работяги ух уже сныкался как и его кумир вова на москве
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18.06.2020 10:01 Відповісти
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