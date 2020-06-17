Порошенко взяв участь у зустрічі лідерів ЄНП з питань Східного партнерства
На запрошення президента Європейської народної партії голова політичної партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко взяв участь у зустрічі лідерів Європейської народної партії з питань Східного партнерства.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Європейської Солідарності".
У повідомленні наголошується: "У заході також взяли участь Президент Європейської народної партії Дональд Туск, Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляйєн, Президент Республіки Кіпр Нікос Анастасіадес, Федеральний Канцлер Німеччини Ангела Меркель, Прем’єр-міністр Хорватії Андрєй Плєнковіч, глави урядів Болгарії, Ірландії, Латвії, Словенії, лідери інших політичних партій – членів родини Європейської народної партії.
У своєму виступі Петро Порошенко висловив глибоку подяку лідерам Європейського Союзу та Європейської народної партії за постійну активну підтримку України як у протидії російській агресії, так і реалізації реформ, спрямованих на зміцнення демократичних інститутів, прискорення економічного розвитку та всебічного зближення з Євросоюзом.
П’ятий президент України закликав Європейську народну партію залишатися потужним двигуном інтеграції східноєвропейських країн до Євросоюзу.
"Подальший розвиток Східного партнерства після 2020 року має відображати чіткі європейські прагнення асоційованих з ЄС держав – України, Грузії та Молдови – та передбачати нові інструменти для глибшої політичної та економічної інтеграції до ЄС", – наголосив Петро Порошенко.
П’ятий президент висловив сподівання на політичну підтримку з боку ЄНП та наступного головування Німеччини в Раді ЄС євроінтеграційного курсу України".
Будь ласка, зачекайте...
Не повезло гетьману з народом.
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(особисто я цього не стверджував)
та й без обкладинки журналу (то хіба шо додавало якоїсь ваги)))) суть остається незмінною
(але ж сама картинка чудова)
Я так думаю, що проблема не у цьому, а тому що ніхто не вважає Зеленского президентом.
От і за кордоном дають це зрозуміти. Поки що дають зрозуміти, потім "почнуть бити, і можливо, ногами"
ибо нельзя из Клоуна сделать Президента !
И зе так и не понял, что его 73% это по сути был Бархатный Майдан. Весь мыр был ошеломлён нашими 73% - даже *****, а козломордые вообще заволали - хотим как в Украине. И зе эти 73% уже порастерял, поэтому Майдан скорый, но справедливый уже стучится к нему в дверь.
18 июня 2020 года, в 14:30 очень важно всем неравнодушным гражданам Украины прийти под Печерский суд, на Владимирской 15, и защитить пятого президента Петра Порошенко, потому что это дело - не только против пятого президента Украины. Это дело - против Украины.
Політичні репресії, вибіркове правосуддя, переслідування волонтерів, активістів та ветеранів - це все стало реальністю за всього один (!) рік президентства Зеленського.
Його влада буде і далі робити все, щоб нищити нас по одному.
Тому закликаємо вас завтра прийти о 14:30 під Печерський суд, на Володимирську, 15.
Разом - зупинимо диктатуру!
https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/posts/3178293915580854