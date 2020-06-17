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Проведення саміту Україна - ЄС заплановано на 1 жовтня, - заступник голови ОП Жовква

Проведення саміту Україна - ЄС заплановано на 1 жовтня, - заступник голови ОП Жовква

Президенти Європейської ради Шарль Мішель і Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтвердили, що 1 жовтня відбудеться саміт Україна - ЄС.

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, інформує Цензор.НЕТ.

"Він (саміт Україна-ЄС - Ред.) точно відбудеться. І президент Європейської Ради Шарль Мішель, і президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у своїх контактах із президентом Зеленським підтвердили, що 1 жовтня відбудеться саміт Україна-ЄС, до якого ми готуємося", - сказав він.

Жовква повідомив, що на саміті Україна очікує укладення угоди про спільний авіаційний простір. "Всім було відомо про проблему між Великою Британією та Іспанією через статус аеропорту Гібралтар. Із виходом Великої Британії з ЄС ця проблема знівельована. Наразі тривають останні технічні переговори. Своє формулювання про статус аеропорту має надати Іспанія. І у нас є конкретна ціль, щоб під час саміту Україна-ЄС у жовтні цю угоду, нарешті, було укладено", - зазначив він.

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И как обычна нашу бубочку даже не пригласят на форум и на форуме будет от Украины команда Пороха?
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17.06.2020 22:22 Відповісти
https://twitter.com/Zvlad2005 Укроп поскотовский https://twitter.com/Zvlad2005 @Zvlad2005 https://twitter.com/Zvlad2005/status/1272916649604194310 16 июн.

Он просто зицпредседатель Фунт.

Сидеть он будет только если ему очччень повезет остаться живым.
Серьезные люди делают деньги, а он принимает на себя весь негатив.
Реальный неадекват.
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17.06.2020 22:25 Відповісти
Проведение саммита Украина - ЕС запланировано на 1 октября, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 385
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17.06.2020 22:25 Відповісти
Зеленский уже на желтую карточку от ЕС напрезидентел. Не поймет - будут санкции. Его уже предупредили
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17.06.2020 22:25 Відповісти
Шахтарі "ЛНР" у відчаї: "Україно, рятуй!" https://gazeta.ua/articles/donbas/_sahtari-lnr-u-vidchayi-********-ryatuj/970498
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17.06.2020 22:25 Відповісти
А шо ж такоє? А як же "Россея ввиди!"?
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17.06.2020 22:27 Відповісти
Якраз на 1 жовтня в Україні загостряться кризові явища і будуть місцеві вибори та можливість дострокових виборів президента і ВР.
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17.06.2020 22:28 Відповісти
швидше б
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17.06.2020 22:31 Відповісти
Україні знову посилають сигнал, чим відповість Єрмак.............
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18.06.2020 02:03 Відповісти
 
 