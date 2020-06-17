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Антирекорд перевищення швидкості 16 червня становив 210 км/год, 41 автомобіль рухався зі швидкістю понад 170 км/год, - МВС. ФОТО

За даними системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху 16 червня 2020 р. 41 автомобіль рухався зі швидкістю понад 170 км/год.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку МВС у Фейсбук.

Антирекорд перевищення швидкості 16 червня становив 210 км/год, 41 автомобіль рухався зі швидкістю понад 170 км/год, - МВС 01

Найбільшою швидкість була в автомобіля BMW 330xi, ВМ910***, який рухався зі швидкістю 210 км/год, і автомобіля Audi А8 АА777***, який рухався зі швидкістю 208 км/год. Обох порушників камери зафіксували на трасі М03 Київ - Харків - Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці дороги становить 110 км/год.

Антирекорд перевищення швидкості 16 червня становив 210 км/год, 41 автомобіль рухався зі швидкістю понад 170 км/год, - МВС 02

Найбільшу кількість порушень 16 червня скоїв автомобіль Volkswagen Passat із номерним знаком АА378***. Він порушував швидкісний режим 7 разів.

Читайте також: Система автофіксації зареєструвала "перегони" на трасі Київ-Харків: два позашляховики рухалися зі швидкістю 204 км/год. і 206 км/год. з різницею в 2 секунди. ФОТО
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Вроде эти системы автоматической фиксации неконституционны? Кто в курсе? А во-вторых - тем кто летает на таких крутых тачках эти штрафы словно простому шофёру барбариску купить. То бишь мы - весь народ ездим 60 км. и косимся на каждый столб высматривая радар, а те кто народ грабит 170-210 км. и косятся на спидометр широко выпученными от бешенной скорости глазёнками.
Надобраничь, малята.
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17.06.2020 22:59 Відповісти
за баранкой на дорогу смотри - нех на столбы косится, а 50 км/ч весь цивилизованный мир ездит и не стонет.
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18.06.2020 00:33 Відповісти
Когда мне указывают как мне ехать я посылаю сам знаешь куда - иды. И весь цивилизованный мир от скорости 50 км. стонет, французкие жёлтые желеты радары просто уничтожали.
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18.06.2020 01:17 Відповісти
Живете по принципу "Назло радарам буду ехать сколько хочу и штраф не уплачу"? Думаете получится?
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18.06.2020 06:21 Відповісти
Нет - я с тараюсь правила не нарушать и ездить безопасно, но такие ограничения в скорости считаю не рациональными. Они не только мешают ездить, но и приводят к большему сжиганию топлива, что загрязняет среду обитание ещё сильнее. Может это и есть главная причина реформы - чтоб олигархи на бензине ещё больше заработали.
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18.06.2020 08:59 Відповісти
Та шо Вы говорите, на моей машине при скорости 60 расход 5.5, а при скорости 190 - 12, по этому не надо ля-ля про большее сжигание топлива на маленьких скоростях
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18.06.2020 10:33 Відповісти
Да, но при скорости 50 - расход не 5,5, а выше. Тут не прямая зависимость, параболла
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18.06.2020 11:56 Відповісти
Я про скорость 90 км., а ты как тот говно-тролль - абы ляпнуть.
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18.06.2020 18:28 Відповісти
не нужно транслировать всякую бредятину, тем более ставя в пример эту быдлоту из ЖЖ.
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18.06.2020 16:38 Відповісти
 
 