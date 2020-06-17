Порошенко переніс похорон батька на 19 червня, щоб піти в суд завтра, - Цеголко
П'ятий президент України і лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко 18 червня іде до Печерського райсуду на обрання йому запобіжного заходу.
Про це повідомив у Facebook Святослав Цеголко, інформує Цензор.НЕТ.
"Похорон батька довелося перенести на п'ятницю, 19 червня. О 10:00 в п'ятницю в Свято-Михайлівському монастирі відслужать панахиду. Прощання з Олексієм Івановичем Порошенком - о 12:00 за адресою Інститутська, 7", - уточнив Цеголко.
Нагадаємо, у четвер, 18 червня, Печерський райсуд обиратиме запобіжний захід Петрові Порошенку. Прокурори наполягають на арешті.
Топ коментарі
+104 Владимир Пономаренко 336ef173
показати весь коментар17.06.2020 23:01
+82 Павло ШОвте
показати весь коментар17.06.2020 23:02
+80 Стрелок
показати весь коментар17.06.2020 23:06
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
А Порошенко патріот України, а народ невдячне бидло!
Що Нарід не доріс до Величі його Месіанства )))
https://www.pravda.com.ua/news/2001/05/26/2982729/ Ющенко: Гамлет чи Мойсей?
https://www.pravda.com.ua/news/2001/05/26/2982729/ Популярна тема політичного майбутнього Ющенка викликає у самого Ющенка присмак незадоволенності та духовного неспокою. Можливо, саме так на душі було у Мікелянджело, коли він дивився на потворну мармурову каменюку, з якої він потім зробив Давіда.
.З кожної ситуації зробити піар .Особливо в теперішній ситуації
Чи Знав Порошенко,переносячи похорон на 19,що Венєдіктова перенесла судове засідання раніше ?
по моєму,Претензій до неї щодо цинізму у будь-якому випадку Порошенко не може висловлювати.
"Суд в Киеве рассмотрит ходатайство следствия об аресте бывшего президента Украины Петра Порошенко"
поздравляю 73%. Похоже с посадкой Пороха, для вас и эпоха бедности закончится и война закончится....
Не дають людині батька поховати.
Уявіть, яка мораль в тих клонів. Горіти їм всім в пеклі.
звичайній людині таке в голові,звичайно,"не вкладається"
Уважительные причины неявки лица по вызову суда в соответствии со статьей 138 УПК Украины:
1) задержание, содержание под стражей или отбывания наказания;
2) ограничение свободы передвижения в результате действия закона или судебного решения;
3) обстоятельства непреодолимой силы (эпидемии, военные действия, стихийные бедствия или другие подобные обстоятельства).
4) отсутствие лица в месте жительства в течение длительного времени в результате командировки, путешествия и др;
5) тяжелая болезнь или пребывания в учреждении здравоохранения в связи с лечением или беременностью при невозможности временно покинуть это заведение;
6) смерть близких родственников, членов семьи или других близких лиц или серьезная угроза их жизни;
7) несвоевременное получение повестки о вызове;
8) иные обстоятельства, которые объективно невозможным появление человека на вызов.
((
P.S. Європейська народна партія, доречі, об'єднує 72 правоцентристських партій-членів з 39 країн і має найбільшу фракцію в Європейському парламенті, яка включає 264 європарламентаря.
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87?__eep__=6&__cft__[0]=AZX0h8H5HQxlrK0YXvJ8jxlrgwrpTknnozZaZBLJCWpF32QFpWZa2iWns5fy3oyHI8vuQuYr9pT2R1kQWio9qfClo_9gnlPtYCJN39S_RB_9X-91__x5eploZX78NwcnIZCs6po0UZ8EerzPX2ZPe-u3CNsWfjICeQ-yY6ptXXJvPQ&__tn__=*NK-R #СтопЗЕнукович
Более года не трогал Порошенко. Мог бы дать похоронить отца спокойно. Это не красиво со стороны Зеленского и его прихвостней.
Кто знает что вменяют Порошенко? Что за тайна? Дурь так и лезет из всех щелей от власти Зеленского.
які вдалося на нього зшитикотрі на нього доведені до Суду, відверто слабенькі. Шанси, що Порошенко отримає вирок з більш-менш тривалим терміном і відсидить бодай рік, просто мізерндосить малі.//НА ЖАЛЬ.
необхідно садити конкретно за Дерибан України.
Щоб наступникам неповадно було...
Хіба, що прокурор волкер і суддя маккей вирішать інакше.
Хороший варіант, також, якщо нарід і вся ця публіка досягнуть зворушливої абсолютної єдності. Тоді і наступні 30 років будуть не менш фантастичними ніж попередні.