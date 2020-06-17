Порошенко переніс похорон батька на 19 червня, щоб піти в суд завтра, - Цеголко

П'ятий президент України і лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко 18 червня іде до Печерського райсуду на обрання йому запобіжного заходу.

Про це повідомив у Facebook Святослав Цеголко, інформує Цензор.НЕТ.

"Похорон батька довелося перенести на п'ятницю, 19 червня. О 10:00 в п'ятницю в Свято-Михайлівському монастирі відслужать панахиду. Прощання з Олексієм Івановичем Порошенком - о 12:00 за адресою Інститутська, 7", - уточнив Цеголко.

Нагадаємо, у четвер, 18 червня, Печерський райсуд обиратиме запобіжний захід Петрові Порошенку. Прокурори наполягають на арешті.

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