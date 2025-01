Ректор ЧТУ Шкарлет купив собі елітний автомобіль за $60 тис. університетських коштів, - Новосад. ДОКУМЕНТ

Ексміністр освіти Анна Новосад опублікувала інформацію про придбання елітного автомобіля претендентом на посаду глави Міносвіти Сергієм Шкарлетом.

Новосад зазначила: "З 1 січня 2020 року наша команда запустила нову модель фінансування університетів - за результатами їхньої діяльності. Хто краще працює, на основі прозорих критеріїв отримує більше грошей, тобто БІЛЬШЕ НАШИХ З ВАМИ ПОДАТКІВ.

Практично увесь січень 2020 колеги робили розрахунки для кожного університету. Низка університетів отримали значно більше, аніж отримали б за старою ручняковою системою, коли гроші давались МОНом на основі просто штатних розписів і кількості студентів.

У кінці січня, коли кожен університет отримав свій новий бюджет, ми надіслали ось такий лист, у якому сказали наступне: "Шановні ректори, колеги, у багатьох з вас тепер більше грошей. Використайте їх на ДОПЛАТИ ВИКЛАДАЧАМ. Тим викладачам, які своєю роботою принесли вам ці додаткові гроші".

Що зробив кандидат на посаду міністра МОН Сергій Шкарлет, ректор Чернігівського технологічного?

Правильно. Say no more, сказав пан Шкарлет. ііііі через 2 тижні ….

КУПИВ СОБІ АВТІВКУ ЗА 60 ТИСЯЧ ДОЛАРІВ. ЗА УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КОШТ. ЗА ДЕРЖАВНИЙ КОШТ.

Не скромне службове авто, а VW Amaroc Volcano за 1 500 000 грн, які легко могли піти до доплати його кращим викладачам, чи на гуртожитки, чи лабораторії.

Викладачі університету можуть більше дізнатись про вибагливі умови щодо дисків і решти складників авто не базової комплектації у результатах тендеру та договорі.

P.S. Зарплатня у викладачів цього університету, "брудними" - 14 210.

ЯКИХ ЩЕ РЕФОРМ ВАМ НЕ ВИСТАЧАЄ?"