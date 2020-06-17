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Новосад (94) Шкарлет (353)

Ректор ЧТУ Шкарлет купив собі елітний автомобіль за $60 тис. університетських коштів, - Новосад. ДОКУМЕНТ

Ректор ЧТУ Шкарлет купив собі елітний автомобіль за $60 тис. університетських коштів, - Новосад. ДОКУМЕНТ

Ексміністр освіти Анна Новосад опублікувала інформацію про придбання елітного автомобіля претендентом на посаду глави Міносвіти Сергієм Шкарлетом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Новосад зазначила:  "З 1 січня 2020 року наша команда запустила нову модель фінансування університетів - за результатами їхньої діяльності. Хто краще працює, на основі прозорих критеріїв отримує більше грошей, тобто БІЛЬШЕ НАШИХ З ВАМИ ПОДАТКІВ.

Практично увесь січень 2020 колеги робили розрахунки для кожного університету. Низка університетів отримали значно більше, аніж отримали б за старою ручняковою системою, коли гроші давались МОНом на основі просто штатних розписів і кількості студентів.

У кінці січня, коли кожен університет отримав свій новий бюджет, ми надіслали ось такий лист, у якому сказали наступне: "Шановні ректори, колеги, у багатьох з вас тепер більше грошей. Використайте їх на ДОПЛАТИ ВИКЛАДАЧАМ. Тим викладачам, які своєю роботою принесли вам ці додаткові гроші".

Що зробив кандидат на посаду міністра МОН Сергій Шкарлет, ректор Чернігівського технологічного?
Правильно. Say no more, сказав пан Шкарлет. ііііі через 2 тижні ….

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КУПИВ СОБІ АВТІВКУ ЗА 60 ТИСЯЧ ДОЛАРІВ. ЗА УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КОШТ. ЗА ДЕРЖАВНИЙ КОШТ.

Не скромне службове авто, а VW Amaroc Volcano за 1 500 000 грн, які легко могли піти до доплати його кращим викладачам, чи на гуртожитки, чи лабораторії.

Викладачі університету можуть більше дізнатись про вибагливі умови щодо дисків і решти складників авто не базової комплектації у результатах тендеру та договорі.

P.S. Зарплатня у викладачів цього університету, "брудними" - 14 210.

ЯКИХ ЩЕ РЕФОРМ ВАМ НЕ ВИСТАЧАЄ?"

Ректор ЧТУ Шкарлет купив собі елітний автомобіль за $60 тис. університетських коштів, - Новосад 01
Ректор ЧТУ Шкарлет купив собі елітний автомобіль за $60 тис. університетських коштів, - Новосад 02
Ректор ЧТУ Шкарлет купив собі елітний автомобіль за $60 тис. університетських коштів, - Новосад 03
Ректор ЧТУ Шкарлет купив собі елітний автомобіль за $60 тис. університетських коштів, - Новосад 04
Ректор ЧТУ Шкарлет купив собі елітний автомобіль за $60 тис. університетських коштів, - Новосад 05
Ректор ЧТУ Шкарлет купив собі елітний автомобіль за $60 тис. університетських коштів, - Новосад 06
Ректор ЧТУ Шкарлет купив собі елітний автомобіль за $60 тис. університетських коштів, - Новосад 07
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Топ коментарі
+36
Госпожа Новосад, в том, что он будет назначен на пост министра - вы несете прямую ответственность, как член команды зеленых мародеров.
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17.06.2020 23:08
+36
В этом месте "зеленая" логика даёт сбой. Они не понимают, что сами во всём виноваты.
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17.06.2020 23:11
+28
Зеленые уже вообще страх потеряли. Ставят на должности откровенных коррупционеров. За университетские деньги купил тачку и ничего, не в тюрьму ему предлагают, а Министром образования, чтобы учил воровскому закону, как удачно обкрадывать студентов , родителей школьников, бюджет и т.д. Ужас. А Венедиктова что? ГПУ как реагирует? Или они только на оопозицию реагируют? В стране полнейший бардак и хаос.
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17.06.2020 23:16
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Може ************?
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18.06.2020 11:02 Відповісти
этА новые мАлАдые голодные ипальники морд лица,не имеющие никаких комплексов по отношению к совести
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18.06.2020 07:32 Відповісти
Не мерс S класса - уже хорошо,жалкий тазик,за жалкие 60 тысяч,в министры годится.
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18.06.2020 08:21 Відповісти
Да какая разница! Зелохи заплатят.
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18.06.2020 08:53 Відповісти
А шо вы хотите, чтобы Сирожа на трамвае на работу ездил?
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18.06.2020 09:20 Відповісти
А что - правда такая зарплата у преподов в ЧТУ? 14 210? Даже грязными это как-то по сравнению с другими профессиями прилично.
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18.06.2020 09:22 Відповісти
красавчик)
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18.06.2020 09:36 Відповісти
Вам же було сказано: "кадровий голод". Залишився тільки мотлох.
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18.06.2020 09:40 Відповісти
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tZE inform

@tZEinform


Деньги из бюджета (1 525 965 гр.) отправленные на стимулирование преподавателей, будущий министр образования Шкарлет потратил на приобретения себе служебного автомобиля специальной комплектации. Вот такие кадры Зеленский любит и продвигает.
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18.06.2020 09:58 Відповісти
Бо дороги погані - стане Міністром - купить гелікоптер.
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18.06.2020 10:13 Відповісти
а леди шкарлетт любит роскошь
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18.06.2020 10:20 Відповісти
Це машина для фермера або будівельника. Навіть для полювання така не підходить.
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18.06.2020 11:47 Відповісти
А майно ВУЗа он на чем вывозить должен? Ну не в пакетах же. Неплохо бы проверить списки оборудования ВУЗа купленного и "пришедшего в негодность" для списания?
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18.06.2020 12:40 Відповісти
Какое майно? Лабораторий и эксперементальных мастерских уже давно в ВУЗах нет. Из оборудования только доски, мел и раздолбанные в хлам бэушные компы на которых разве что в тетрис поиграться можно... Преподавание превратилось в "театр одного актера"... а студенты не учатся а "доятся".
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18.06.2020 12:49 Відповісти
Ну звиняйте, скільки було те і потратив.А викладачі і адміністрація промовчали, коли ректор-самодур купив собі дороговартісну іграшку, навіть анонімну "тєлєгу" нікуди не накатали. Холопи покірні.
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18.06.2020 21:42 Відповісти
Шкарлетт О харя какая !
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18.06.2020 12:34 Відповісти
Умение осваивать государственные средства - искомое качество в этом виде отбора
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18.06.2020 10:43 Відповісти
Зеленая сволочь всеравно за него проголосует
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18.06.2020 10:54 Відповісти
Это ректорский автомобиль как раз на период когда день год кормит - "жныва".
Там кузов специальный, чтобы не таскать всё это в коробках для ксерокса.
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18.06.2020 12:33 Відповісти
Товарисч хочет больше возможностей. Какой размах! Хозяин жизни. Вообще-то заслуживает расстрела за не целевое использование бюджетных средств.
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18.06.2020 12:37 Відповісти
ДОЛОЙ такого ректора!!!!
В Ростове без дела томится настоящий ученый - ПРОФФЕСОР ЯНУКОВИЧ - его в ректоры, а глядишь через годик и в министры ЗЕ-Команды.
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18.06.2020 14:55 Відповісти
С каких это пор Амарок элитным стал? С такими успехами и хрущевку 2х комнатную в Киеве можно элитной квартирой назвать.
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18.06.2020 14:58 Відповісти
Ну если Обморок - хрущевка, что же тогда Ланос? картонная коробка на вокзале?
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18.06.2020 16:40 Відповісти
Гостинка.
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18.06.2020 18:59 Відповісти
А можешь назвать флагмана в линейке Фольксваген и его цену?
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19.06.2020 16:58 Відповісти
А тебе от этого станет легче,или амарок вдруг элитным станет?
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19.06.2020 17:20 Відповісти
Думаю, он вас пытается проверить, подозревая, что вы рассуждаете об "элитности" не имеете представления о ценах)
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27.08.2020 18:36 Відповісти
не правильный автомобиль:
снаружи должен быть Зеленым а внутри
региАнально синим
а на седушке должна быть нарисована
двуглавая курица федерашки
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18.06.2020 16:18 Відповісти
"В настоящее время каждый имеет свое право!" Полиграф Полиграфович Шариков.
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18.06.2020 17:08 Відповісти
машина конечно классная!
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18.06.2020 18:47 Відповісти
молоток чо....бизнессмЭн
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18.06.2020 19:59 Відповісти
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