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Держдеп схвалив продаж Україні 16 патрульних катерів Mark VI на 600 млн дол.

Держдеп схвалив продаж Україні 16 патрульних катерів Mark VI на 600 млн дол.

Державний департамент США схвалив можливий продаж уряду України до 16 патрульних катерів Mark VI і пов'язаного обладнання на загальну суму 600 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті Агентства з військової співпраці і безпеки США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

У повідомленні наголошується, що уряд України зробив запит на придбання 16 патрульних катерів Mark VI; 32 систем ведення вогню MSI Seahawk A2; 20 оптико-електронних та інфрачервоних радарів; 40 гармат MK44 і ін.

"Пропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики і національної безпеки США, поліпшивши безпеку країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Україна використовує судна для "захисту територіальних вод і захисту інтересів на морі". Підрядником угоди виступає компанія SAFE Boats International, Bremerton, WA.

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Топ коментарі
+16
нужно закупить у Турции 20 сухогрузов Ашот с баранами. Черное море-наше!
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17.06.2020 23:20
+11
туда бы еще пацанов отобрать мотивированных - без ваты в голове
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17.06.2020 23:37
+8
это 21 век по сравнению с средневековьем.. https://www.ukrmilitary.com/2020/06/16-mark-4.html
Госдеп одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI на 600 млн долл. - Цензор.НЕТ 289

Госдеп одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI на 600 млн долл. - Цензор.НЕТ 9049
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17.06.2020 23:32
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хорошая новость . хорошие катера . наконец то вспомнили про наших моряков . вот бы еще и наконец то заложить Лани или Веспы . да и корвет где то там недостроенный
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18.06.2020 00:41 Відповісти
А ты хочешь тем самым морякам дать ети катера? Я бы им велосипед не доверил после всего а ты катера им предлагаешь. Выдать лопаты пускай окопы роют
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18.06.2020 00:57 Відповісти
да доверю . да тем самым . тем которые в 2014-ом в Севастополе украинский гимн пели

Держдеп схвалив продаж Україні 16 патрульних катерів Mark VI на 600 млн дол. - Цензор.НЕТ 5598

Держдеп схвалив продаж Україні 16 патрульних катерів Mark VI на 600 млн дол. - Цензор.НЕТ 1524 Держдеп схвалив продаж Україні 16 патрульних катерів Mark VI на 600 млн дол. - Цензор.НЕТ 1524
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18.06.2020 01:07 Відповісти
Я говорил за тех кто сдался врагу вместе с катерами недавно, а потом еще здоровался с кацапами на пристани куда их привезли. Я думал ты понятливый
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18.06.2020 01:15 Відповісти
да и я думал ты понятливый . думал ты понимаешь что у нас в ВМСУ служат и эти пацаны тоже
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18.06.2020 01:25 Відповісти
А 100 років тому в флоті УНР були навіть лінкори довжиною під 200 м з гарматами калібром 305 мм! А зараз ми катери купуємо....

Держдеп схвалив продаж Україні 16 патрульних катерів Mark VI на 600 млн дол. - Цензор.НЕТ 124
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18.06.2020 00:43 Відповісти
Подажу
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18.06.2020 01:39 Відповісти
В украине вроде судостроительные заводы есть. Зачем катера покупать, если можно их серийным производством штамповать??
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18.06.2020 02:36 Відповісти
чукча, американцы оказывают финансовую помощь в борьбе с агрессором и на эти же деньги "покупаются" катера, ферштейн?
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18.06.2020 03:13 Відповісти
Браконьеры - агрессоры?
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18.06.2020 03:56 Відповісти
а где в статье написано про финансовую помощь?
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18.06.2020 05:35 Відповісти
Речь идет о покупке, а не о поставках в качестве выделяемой помощи.
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18.06.2020 07:23 Відповісти
Только она на 250 миллионов утверждена,а планируют на 600.Чукча.
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18.06.2020 09:17 Відповісти
чукча, за ті ж гроші можна було відновлювати свої заводи, а не закупляти для допомоги нічого не варте барахло.
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18.06.2020 10:06 Відповісти
Что это за разводняк, новые такие катера стоят 16 млн, а пушки с радарами не могут стоить еще 360 млн.
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18.06.2020 07:21 Відповісти
тс-с-c....тихо... не мешай пацанам стратегическую обороноспособность повышать...
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18.06.2020 09:10 Відповісти
надо брать...
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18.06.2020 08:25 Відповісти
а шо вони такие малэнькие... хотя для кацапов прокатит - тактика пчелиного роя...
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18.06.2020 09:08 Відповісти
Французи вже впарили на 500 млн. аваківське фуфло, тепер інші на 600 млн. Багата країна Україна. 1100 млн. викинула на алюмінєві катерк, та б.ушні вертушки які потрібно в Лейпциг на обслуговувавння ганяти.
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18.06.2020 09:16 Відповісти
А зачем у этого катера в борту такой вырез? Разве в шторм туда вода не будет заливаться?

Держдеп схвалив продаж Україні 16 патрульних катерів Mark VI на 600 млн дол. - Цензор.НЕТ 6403
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18.06.2020 09:26 Відповісти
НЕОБХОДИМО ТЫСЯЧУ КАТЕРОВ И СТАВИТЬ НА НИХ РАКЕТЫ ТИПА НЕПТУН !!!
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18.06.2020 10:53 Відповісти
тысяча это по дружеским американским ценам получится 60 миллирдив доларей(без нептунов)...дороговато, наверное за один год не потянем...
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18.06.2020 11:23 Відповісти
ПУСТЬ СТАВЯТ СВОИ КОРАБЛИ, А МЫ РАКЕТЫ НА НИХ ПОСТАВИМ !!!
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18.06.2020 12:20 Відповісти
Наверное, правильно будет "Продают"?
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18.06.2020 12:25 Відповісти
нагнем кацапа, никаких сомнений!...
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18.06.2020 11:16 Відповісти
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