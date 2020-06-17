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ВООЗ оновлює рекомендації для лікування COVID-19 після позитивних результатів випробувань із дексаметазоном
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що оновлює свої рекомендації з лікування хворих COVID-19 з урахуванням результатів клінічного випробування дексаметазону.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Рекомендації ВООЗ мають на меті поширення новітньої інформації для лікарів та інших медичних фахівців про способи лікування заражених коронавірусом.
Нагадаємо, клінічне дослідження, проведене вченими Оксфордського університету, дає підстави вважати, що дексаметазон перешкоджає руйнівним процесам в організмі хворого на коронавірус.
Топ коментарі
+11 Владислав Ямковский
показати весь коментар17.06.2020 23:24
+6 Лариса fb3d953c
показати весь коментар17.06.2020 23:22
+5 Лариса fb3d953c
показати весь коментар17.06.2020 23:24
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Будь ласка, зачекайте...
На вирус никак не влияет, он уменьшает лишь чрезмерное воспаление, которое возникает в организме после заражения. Кроме того - подавляет имунную систему и вызывает язву желудка.
То, что не сработал противомалярийный препарат - вполне в порядке вещей.
Но вот дексаметазон по действию как раз подходит для лечения тяжёлых состояний при коронавирусной инфекции.
Только для тяжёлых случаев, когда погибающий от цитокинового шторма организм и нуждается в том, чтоб ему "убили иммунитет".
Вы не поверите, бабули были от такого врача без ума, все старались только киней попасть, и шла слава о "хорошем, сильном враче, которая всех хорошо лечит".