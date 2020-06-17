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ВООЗ оновлює рекомендації для лікування COVID-19 після позитивних результатів випробувань із дексаметазоном

ВООЗ оновлює рекомендації для лікування COVID-19 після позитивних результатів випробувань із дексаметазоном

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що оновлює свої рекомендації з лікування хворих COVID-19 з урахуванням результатів клінічного випробування дексаметазону.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Рекомендації ВООЗ мають на меті поширення новітньої інформації для лікарів та інших медичних фахівців про способи лікування заражених коронавірусом.

Нагадаємо, клінічне дослідження, проведене вченими Оксфордського університету, дає підстави вважати, що дексаметазон перешкоджає руйнівним процесам в організмі хворого на коронавірус.

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Топ коментарі
+11
Простите, у вас чип выпал
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17.06.2020 23:24
+6
ВОЗ - сатанинская организация. Разве можно ее слушать? Ее содержит Билл Гейтс и этим все сказано. Все что они говорят нужно делать наоборот. Уже рекламировали противомалярийные препараты и что? Потом сказали что они вредны и ухудшают состояние больных. Сейчас придумали дексаметазоном лечить. Просто ужас, а идиоты из зеленого минздрава будут как обезьяны все повторять.
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17.06.2020 23:22
+5
Вы хоть скажите, что дексаметазон применяется при ИВЛ и в тяжелых случаях, а то начнут принимать от насморка. И Степанову из Минздрава скажите.
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17.06.2020 23:24
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Лекарство против отека легких для альпинистов, идущих на восьмитьісячники
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17.06.2020 23:20 Відповісти
Вы хоть скажите, что дексаметазон применяется при ИВЛ и в тяжелых случаях, а то начнут принимать от насморка. И Степанову из Минздрава скажите.
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17.06.2020 23:24 Відповісти
Англичане сказали, что пока, за неимением ничего лучшего, нужно применять дексаметазон, но он помогает только в тяжелых случаях болези,а на ранних стадиях он кроде как бесполезен.
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17.06.2020 23:24 Відповісти
После такой рекламы завтра начнутся опустошительные набеги на аптеки за единственным доступным гормональным препаратом - дексаметазоном.
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17.06.2020 23:21 Відповісти
Дексаметазон - это стероидный препарат с противовоспалительным и иммунодепрессивным действием. Его применяют для лечения ревматоидных заболеваний, астмы, аллергий, хронической обструктивной болезни легких и многих других заболеваний.

На вирус никак не влияет, он уменьшает лишь чрезмерное воспаление, которое возникает в организме после заражения. Кроме того - подавляет имунную систему и вызывает язву желудка.
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17.06.2020 23:35 Відповісти
Да это всё известно, однако народ таки побежит его покупать, он исчезнет из аптек, хотя жизненно необходим некоторым категориям больных; либо его переведут в рецептурные, осложнив для больных его приобретение.
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17.06.2020 23:43 Відповісти
Он может помочь только тяжелым, лежащим под ИВЛ. Для ходячих он будет как яд.
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17.06.2020 23:46 Відповісти
когда смели весь плаквенил, подобными подробностями никто не интересовался
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18.06.2020 00:02 Відповісти
На это никто не посмотрит, сказано "помогает при короне", и толпа попёрла вперёд!
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18.06.2020 14:16 Відповісти
А еще убивает обменку и жирок начинает откладываться даже у веганов
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18.06.2020 07:35 Відповісти
Есть в каждой аптеке, но жевать его надо только когда лежишь на ИВЛ
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17.06.2020 23:21 Відповісти
Сегодня есть завтра не будет и жевать будут даже для профилактики и выручка фармацевтам хорошая, все в копилочку.
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17.06.2020 23:26 Відповісти
ВОЗ - сатанинская организация. Разве можно ее слушать? Ее содержит Билл Гейтс и этим все сказано. Все что они говорят нужно делать наоборот. Уже рекламировали противомалярийные препараты и что? Потом сказали что они вредны и ухудшают состояние больных. Сейчас придумали дексаметазоном лечить. Просто ужас, а идиоты из зеленого минздрава будут как обезьяны все повторять.
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17.06.2020 23:22 Відповісти
Простите, у вас чип выпал
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17.06.2020 23:24 Відповісти
А у вас нет, стоит хорошо.
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17.06.2020 23:27 Відповісти
Вам аби тільки хорошо стояв )
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18.06.2020 06:47 Відповісти
Від вашої промови нічого не випало, але дуже чесатись почало, закрию про всяк випадок вкладку...
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18.06.2020 12:09 Відповісти
Чесотка лечится довольно быстро и эффективно, обратитесь к дерматологу.)
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18.06.2020 12:49 Відповісти
Можешь скушать.
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17.06.2020 23:45 Відповісти
Про ВОЗ может и правду вы написали, но только лечение этим препаратом тестировала Британия, а не ВОЗ - ВОЗ всего лишь после результатов внесла в список препарат.
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17.06.2020 23:28 Відповісти
Не может, а правильно. А про дексаметазон, то его и без Великобритании и без ВОЗ применяют при всех тяжелых пневмониях и у больных с ИВЛ тем более.
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17.06.2020 23:32 Відповісти
Он помог только 30% заболевших, но вирус не убил, а только облегчил страдания.
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17.06.2020 23:44 Відповісти
Може, одразу морфій?
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18.06.2020 00:49 Відповісти
Жаль, что лечение от коронавируса не в руках петиков. У них универсальный рецепт - снотворное и слабительное одновременно. Помогает от всех болезней!
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17.06.2020 23:28 Відповісти
https://censor.net/user/401376 Ви ж зрозумійте,що по всьому світі так.Зелені нічого не придумують самі,а тільки дивляться на інших.Це світова афера ультраліваків і просто злочинців.
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17.06.2020 23:44 Відповісти
можете смело выкинуть компьютер .... на нём установлен Windows Билла Гейтса....
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18.06.2020 00:06 Відповісти
А если стоит Ubuntu?
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18.06.2020 00:13 Відповісти
Если бы да кабы - в лесу выросли грибы.
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18.06.2020 11:51 Відповісти
Бред.
То, что не сработал противомалярийный препарат - вполне в порядке вещей.

Но вот дексаметазон по действию как раз подходит для лечения тяжёлых состояний при коронавирусной инфекции.
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18.06.2020 00:38 Відповісти
Ларіса ти мабуть зебілка. Тобі мої спічуття. Нема ума вважай каліка.
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18.06.2020 07:23 Відповісти
Коли вже цю організацію розформують? А ефіопа посадять на електричний стілець? Тому що ця організація і цей ефіоп грають на стороні Китаю і ультралівих.
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17.06.2020 23:42 Відповісти
После завершения эпопеи с ковидом, будет дело врачей - убийц.
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17.06.2020 23:47 Відповісти
https://censor.net/user/141844 Ще не відомо чим і коли це все закінчиться.Он в нас планують ще карантинити до нового року,а ярі прихильники ще й не проти.Причому як зелеботи,так і порохоботи.Їм пофіг що буде з людьми,які сидять без грошей.Усі змі також про це все з посмішкою розповідають,бо їм також пофіг.Журналюги ж отримують хорошу зарплату,а решта нехай конає.Совість у них всіх відсутня.
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17.06.2020 23:53 Відповісти
Нема в реалі таких порохоботів, мені ще не траплялись.
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18.06.2020 00:37 Відповісти
https://censor.net/user/126283 Ну як це немає.Блогери порохоботи усі підтримують карантин.На 5 каналі також за карантин.Ви що приколюєтесь?
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18.06.2020 00:41 Відповісти
З тєліка знаю тільки Портнікова, неприємно здивував... В реалі жодного не знаю.
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18.06.2020 00:43 Відповісти
https://censor.net/user/126283 Це політолог.А блогери порохоботи всі підтримують.А 5 канал.а прямий канал? Я вже не кажуть за цензор чи соц мережі.Там переважна більшість підтримує це все.Також порохоботи підтримують Стерненка,мене також це вбило.Що це робиться таке? Всі якось показилися.
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18.06.2020 00:50 Відповісти
Згода...
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18.06.2020 00:55 Відповісти
Хай би спробували не підтримати карантин. Такий би вереск піднявс .Типу Порошенко геноцидить український нарід. Найцікаквіше що зебіли повірили б. Маса народу вірить що Біл Гейц разом з Соросом зробили короновірус щоб вживляти з вакциною наночіпи. Маячня звичайно Та як сказав Йозеф Гебельс: "Чем чудовищнее ложь, тем легче в нее верят"
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18.06.2020 07:32 Відповісти
https://censor.net/user/95378 Так саме Біл Гейтс хоче вакцинувати і вже давно за віруси говорить.Хоча це не його компетенція.Це не маячня.
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18.06.2020 12:42 Відповісти
Для пригнічення імунної реакції, яка нищить легені.
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17.06.2020 23:43 Відповісти
Приятно встретить человека с головой в толпе безмозглого стада.
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18.06.2020 00:41 Відповісти
даже я , без медицынского образования, знаю , что гормоны ничего не лечат, а снимают отечность, воспалительный процесс и убивают иммунитет. применяются в тяжелых, жизненно важных случаях, т.к. много побочек. рекомендовать для лечения вируса в открытом доступе для широких масс дексаметазон -это даже не глупо, это похоже на преступление.
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18.06.2020 00:09 Відповісти
Утопающий хватается и за соломинку.
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18.06.2020 00:14 Відповісти
Никто не предлагает его для "широких масс".
Только для тяжёлых случаев, когда погибающий от цитокинового шторма организм и нуждается в том, чтоб ему "убили иммунитет".
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18.06.2020 00:41 Відповісти
на цензоре кто то писал ,еще добавить активированного угля в лечение от ковид,я думаю трамодол не хуже будет)
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18.06.2020 00:11 Відповісти
Пам'ятаю раніше пульмунолог приписував для інгаляцій при обструктивних бронхітах діточкам. Але то вже була важка артилерія, коли обструкцію не знімали легші препарати
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18.06.2020 00:34 Відповісти
******* от ВОЗ в лечении вирусни меняется так быстро, что вирус этот даже не успевает мутировать с такой скоростью,то маски и перчатки, то апараты дыхания , то еще какой то Гидроксихлорохин завтра питьево тройной, а через месяц гляди - и фанфурик "рашистской "боярышни" будет убивать того,чего нет..
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18.06.2020 00:36 Відповісти
Вспоминаю одну молодую врачиху, лечила очень интересно всяких бабушек: Врач: "а как вам то лекарство, что я прописала?" Бабуля:"мне от него не лучше, а хуже" В: А что вы раньше принимали? Б: а то было лучше! В: так давайте я вам его и назначу! Б: назначь, милая, назначь!
Вы не поверите, бабули были от такого врача без ума, все старались только киней попасть, и шла слава о "хорошем, сильном враче, которая всех хорошо лечит".
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18.06.2020 00:39 Відповісти
Хорошее лекарство, но применение безконтрольно и не по показаниям чревато.
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18.06.2020 08:19 Відповісти
 
 