ВООЗ заявила, що відмовляється від використання препарату "гідроксихлорохін" у боротьбі з коронавірусом
Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила, що вона відмовляється препарату гідроксихлорохін для боротьби з COVID-19. Раніше вважалося, що ці ліки здатні допомагати в лікуванні коронавірусної інфекції.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNBC.
Рішення вивести цей препарат з протоколу лікування ВООЗ ухвалила, простеживши дослідження, яке показало, що гідроксихлорохін не так корисний при новій хвороби. Хоча раніше цей препарат активно приймав президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, заявивши, що робить це "для профілактики".
Недавні великі дослідження показали, що препарат не був корисний і викликав проблеми з серцем у деяких пацієнтів. Останнє дослідження, показало, що гідроксихлорохін не краще за плацебо в профілактиці коронавірусних інфекцій.
У понеділок Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів оголосило про скасування дозволу на екстрене використання хлорохіну і гідроксихлорохіну проти Covid-19.
Також в ВООЗ закликали громадськість проявляти обережність щодо дексаметазону, який вчені назвали проривом.
Це вже другий випадок, коли ВООЗ скасовує використання гідроксихлорохіну. Так, в квітні з'явилися перші повідомлення про зростання смертності серед пацієнтів, що приймали гідроксихлорохін. Пізніше дослідження показали, що інформація про зростання смертності саме через застосування цього препарату не підтвердилася.
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Вы, дебилы и преступники, всегда знали, шо он кардиотоксичен.
Когда стоит выбор между риском их словить и смертью от недуга - логичный вариант только один.
Хотя, конечно, биомусор, голосующий у нас за Зе, а в США сейчас громящий страну, никогда не упустит случая погавкать.
И никакой ответственности за всякий вздор!
Трамп прав: этим козлам денег давать нельзя, толку нет.
Наш МинЗдрав когда отменит это лекарство?
Или подождет, пока закупленные запасы потратят?
Але не всі такі, як Ви. Багато хто побіжить першим отримувати невідомо що ... Уже дочекатися не можуть.
А для Вас і Вам подібних протиснуть примусову вакцинацію.
І потруть ручки: =ми іх сдєлалі= (і це я не про зе-кодло).
Це як у 40-60-х в СРСР будь-який чих лікували сумішшю стрептоміцину та пеніциліну. Тільки потім дійшло, що цей коктейль антибіотиків вбиває слуховий нерв. Результат - величезна кількість глухих та глухонімих.
Добре хоч зараз швидко помітили кардіотоксичність.
Атмосфера створена і розкручена до істерики "журналістами". Політики =дрогнули=: уступили під натиском суспільств, розігрітих "змі" (Тому я не повністю їх обвинувачую). Їм довелося взяти під контроль ситуацію, наскільки можливо, бо інакше піпл сам би поробив такі локдауни, що зупинилося б все.
Я аналізую вживану лексику: ідеться не інакше, як про кінець світу. Пишуть =глобальна катастрофа=, =загиблі= (а не померлі) вже істерять про =другу хвилю= і я не дивуюся, що її теж організують.
І піпл підводять до того, що =хочеш жити - мусиш взяти цю вакцину=.
А далі - твої проблеми.
Ось так.
ІМХО