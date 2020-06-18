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Новини Коронавірус і карантин
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ВООЗ заявила, що відмовляється від використання препарату "гідроксихлорохін" у боротьбі з коронавірусом

ВООЗ заявила, що відмовляється від використання препарату

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила, що вона відмовляється препарату гідроксихлорохін для боротьби з COVID-19. Раніше вважалося, що ці ліки здатні допомагати в лікуванні коронавірусної інфекції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNBC.

Рішення вивести цей препарат з протоколу лікування ВООЗ ухвалила, простеживши дослідження, яке показало, що гідроксихлорохін не так корисний при новій хвороби. Хоча раніше цей препарат активно приймав президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, заявивши, що робить це "для профілактики".

Недавні великі дослідження показали, що препарат не був корисний і викликав проблеми з серцем у деяких пацієнтів. Останнє дослідження, показало, що гідроксихлорохін не краще за плацебо в профілактиці коронавірусних інфекцій.

Також читайте: ВООЗ оновлює рекомендації для лікування COVID-19 після позитивних результатів випробувань із дексаметазоном

У понеділок Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів оголосило про скасування дозволу на екстрене використання хлорохіну і гідроксихлорохіну проти Covid-19.

Також в ВООЗ закликали громадськість проявляти обережність щодо дексаметазону, який вчені назвали проривом.

Це вже другий випадок, коли ВООЗ скасовує використання гідроксихлорохіну. Так, в квітні з'явилися перші повідомлення про зростання смертності серед пацієнтів, що приймали гідроксихлорохін. Пізніше дослідження показали, що інформація про зростання смертності саме через застосування цього препарату не підтвердилася.

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Топ коментарі
+11
Недавние крупные исследования показали, что препарат не был полезен и вызывал проблемы с сердцем у некоторых пациентов. Источник: https://censor.net/n3202722

Вы, дебилы и преступники, всегда знали, шо он кардиотоксичен.
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18.06.2020 00:26
+11
Какие же они тупые! Сначала рекомендовали, потом, когда стало ясно, что от "лекарства" один вред и смерть, отменили...
И никакой ответственности за всякий вздор!
Трамп прав: этим козлам денег давать нельзя, толку нет.
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18.06.2020 00:33
+10
Зацініть професійний (без лапок) рівень організаторів / замовників.

Атмосфера створена і розкручена до істерики "журналістами". Політики =дрогнули=: уступили під натиском суспільств, розігрітих "змі" (Тому я не повністю їх обвинувачую). Їм довелося взяти під контроль ситуацію, наскільки можливо, бо інакше піпл сам би поробив такі локдауни, що зупинилося б все.
Я аналізую вживану лексику: ідеться не інакше, як про кінець світу. Пишуть =глобальна катастрофа=, =загиблі= (а не померлі) вже істерять про =другу хвилю= і я не дивуюся, що її теж організують.
І піпл підводять до того, що =хочеш жити - мусиш взяти цю вакцину=.
А далі - твої проблеми.
Ось так.
ІМХО
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18.06.2020 01:37
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Недавние крупные исследования показали, что препарат не был полезен и вызывал проблемы с сердцем у некоторых пациентов. Источник: https://censor.net/n3202722

Вы, дебилы и преступники, всегда знали, шо он кардиотоксичен.
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18.06.2020 00:26 Відповісти
Утопающий хватается и за соломинку.
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18.06.2020 00:28 Відповісти
Желаю всем, кто это придумал и поддержал, такую же соломинку.
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18.06.2020 00:32 Відповісти
Конечно, знали, тем не менее - не смотря на его токсичность, он необходим при лечении некоторых специфических заболеваний.
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18.06.2020 00:39 Відповісти
Співвідношення ризик-користь.
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18.06.2020 00:47 Відповісти
Саме так. Тому його і при коронавірусі давали тільки у найтяжчих випадках, але, як бачимо, він себе не виправдав.
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18.06.2020 10:37 Відповісти
Выраженные побочки есть у многих эффективных лекарств.
Когда стоит выбор между риском их словить и смертью от недуга - логичный вариант только один.
Хотя, конечно, биомусор, голосующий у нас за Зе, а в США сейчас громящий страну, никогда не упустит случая погавкать.
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18.06.2020 00:48 Відповісти
ППЦ. Воз это дармоеды и неучи, которых разогнать сраной метлой нужно.
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18.06.2020 00:27 Відповісти
Какие же они тупые! Сначала рекомендовали, потом, когда стало ясно, что от "лекарства" один вред и смерть, отменили...
И никакой ответственности за всякий вздор!
Трамп прав: этим козлам денег давать нельзя, толку нет.
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18.06.2020 00:33 Відповісти
А при чому тут Трамп? Вже сюди Трампа приплітають.Йому також цей засіб порадили.
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18.06.2020 00:34 Відповісти
Трамп сказав що ВООЗ служить Китаю і припинив фінансування цієї організації.
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18.06.2020 00:44 Відповісти
І він його не в аптеці купує, може він крейду жере.
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18.06.2020 00:45 Відповісти
Интересно:
Наш МинЗдрав когда отменит это лекарство?
Или подождет, пока закупленные запасы потратят?
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18.06.2020 00:36 Відповісти
Молодец Трамп! Прекратил финансирование этой ВОЗ.
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18.06.2020 00:42 Відповісти
какой трамплин молодец, если по его инициативе,без иследования,США закупили у рашиста эту химию,?
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18.06.2020 01:11 Відповісти
Я сомневаюсь что США могли купить гидроксихлорохин в россии. Тем более по указу Трампа. В США есть своя фармацевтическая промышленность.
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18.06.2020 01:58 Відповісти
каждый волен сомневатся,но трамплина еще в этом и обвинят
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18.06.2020 09:24 Відповісти
Трамп сам признався що приймає гідро-хлорохін, по одній пігулці кожного ранку ковтає, по тєліку показували.
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18.06.2020 02:26 Відповісти
Ніхто не знає чим лікувати цю заразу. Ідуть пошуки методом втику.
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18.06.2020 00:55 Відповісти
А степашка знает? Или уже все закуплено, отмыто, сроки кончаются и теперь по любому нас будут лечить хлорохином?
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18.06.2020 01:10 Відповісти
Я-не антипрививочник.Звичайно,я не роблю кожного року прививку від грипу,але всі решта основні я маю зроблені.І чесно кажучи,спочатку в мене була надія на вакцину від Ковід.Все-таки,не хочеться перепробувати нову болячку на власній шкурі.Але,дивлячись як вище керівництво Охорони Здоров'я світу!,не якогось Мозамбік,а світу!,бовтається в своїх рішеннях,як г.а.м.н.о в ополонці,то робиться трохи страшно за ту прививку.Тому що спочатку ВОЗ казав,що маски-не треба.Потім виявилось,що без маски ця зараза розповсюджується швидше.Рукавиці треба носити всім,а тепер виявляється,що рукавиці-сприяють зараженню.Синтез вакцини-зупинить епідемію,але ніхто не знає чи до тої болячки є стійкий імунітет.Вакцину від чогось зовсім нового тестують двадцять років,але вакцина від Ковід буде зроблена за рік і вона буде абсолютно безпечною,тому що її синтезують на базі вже тестованої вакцини від *****.Потім-базу від ***** використовувати не можна,тому що вона дає небажаний результат...Як після таких кардинально різних заяв самого ВОЗу можна сміливо дозволити собі зробити цю прививку від Ковід,не боячись,що,потім,через рік,ВОЗ її заборонить через її ж токсичність?
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18.06.2020 01:15 Відповісти
Так отож.
Але не всі такі, як Ви. Багато хто побіжить першим отримувати невідомо що ... Уже дочекатися не можуть.
А для Вас і Вам подібних протиснуть примусову вакцинацію.
І потруть ручки: =ми іх сдєлалі= (і це я не про зе-кодло).
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18.06.2020 01:31 Відповісти
"Ну п*здец. Приплыли, мля" (с) Фернандо Магеллан

Це як у 40-60-х в СРСР будь-який чих лікували сумішшю стрептоміцину та пеніциліну. Тільки потім дійшло, що цей коктейль антибіотиків вбиває слуховий нерв. Результат - величезна кількість глухих та глухонімих.
Добре хоч зараз швидко помітили кардіотоксичність.
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18.06.2020 04:55 Відповісти
Ви абсолютно точно написали.
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18.06.2020 02:02 Відповісти
Скажіть краще акції яких фармкомпаній закупляти
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18.06.2020 12:28 Відповісти
Перенесіть ЗНО на серпень або вересень - це найкраще рішення у сьогоднішній ситуації.
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18.06.2020 01:27 Відповісти
Это понятно; им нужно протащить гейтсовскую "вакцинацию".
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18.06.2020 01:28 Відповісти
Зацініть професійний (без лапок) рівень організаторів / замовників.

Атмосфера створена і розкручена до істерики "журналістами". Політики =дрогнули=: уступили під натиском суспільств, розігрітих "змі" (Тому я не повністю їх обвинувачую). Їм довелося взяти під контроль ситуацію, наскільки можливо, бо інакше піпл сам би поробив такі локдауни, що зупинилося б все.
Я аналізую вживану лексику: ідеться не інакше, як про кінець світу. Пишуть =глобальна катастрофа=, =загиблі= (а не померлі) вже істерять про =другу хвилю= і я не дивуюся, що її теж організують.
І піпл підводять до того, що =хочеш жити - мусиш взяти цю вакцину=.
А далі - твої проблеми.
Ось так.
ІМХО
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18.06.2020 01:37 Відповісти
Taк; згоден.
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18.06.2020 02:33 Відповісти
Чесно кажучи - фігня. Якщо б препарати від малярії знешкоджували коронавірус, то коронавірусу вже б не було.
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18.06.2020 02:29 Відповісти
Будьте здоровы! В 40 лет жизнь только начинается: https://youtu.be/gND525iCLIc ВИДЕО
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18.06.2020 08:09 Відповісти
ВОЗ в ее нынешнем виде - жулики и проходимцы.
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18.06.2020 09:19 Відповісти
Копайте глибше, розумники. Дослідження, опубліковане в журналі Ланцет, повністю ліве, написане колективом клоунів і вже дезавуйоване самим журналом. ВОЗ у кишені Гейтса який пхає свій препарат дорожчий приблизно в 100 разв і неефективний, і у китайців, котрим взагалі не треба ефективне лікування. От і уся х-я малята.
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19.06.2020 04:36 Відповісти
 
 