ВООЗ заявила, що відмовляється від використання препарату "гідроксихлорохін" у боротьбі з коронавірусом

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила, що вона відмовляється препарату гідроксихлорохін для боротьби з COVID-19. Раніше вважалося, що ці ліки здатні допомагати в лікуванні коронавірусної інфекції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNBC.

Рішення вивести цей препарат з протоколу лікування ВООЗ ухвалила, простеживши дослідження, яке показало, що гідроксихлорохін не так корисний при новій хвороби. Хоча раніше цей препарат активно приймав президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, заявивши, що робить це "для профілактики".

Недавні великі дослідження показали, що препарат не був корисний і викликав проблеми з серцем у деяких пацієнтів. Останнє дослідження, показало, що гідроксихлорохін не краще за плацебо в профілактиці коронавірусних інфекцій.

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У понеділок Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів оголосило про скасування дозволу на екстрене використання хлорохіну і гідроксихлорохіну проти Covid-19.

Також в ВООЗ закликали громадськість проявляти обережність щодо дексаметазону, який вчені назвали проривом.

Це вже другий випадок, коли ВООЗ скасовує використання гідроксихлорохіну. Так, в квітні з'явилися перші повідомлення про зростання смертності серед пацієнтів, що приймали гідроксихлорохін. Пізніше дослідження показали, що інформація про зростання смертності саме через застосування цього препарату не підтвердилася.