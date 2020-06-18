Один український воїн загинув, одного поранено, ще один зазнав бойової травми на Донбасі. За добу - 14 ворожих обстрілів, - штаб

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції із мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї. Українські воїни у відповідь не вагаючись використали чергові вогневі засоби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Оріхового ворог обстрілював позиції Об’єднаних сил, використовуючи міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Захисників Кримського агресор обстріляв із мінометів калібру 120 мм, а неподалік Шумів - використав стрілецьку зброю.

Біля Луганського російські окупанти порушили режим припинення вогню, застосувавши автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Для придушення вогневих засобів противника наші воїни оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною. Після чого загарбники припинили свою активність", - сказано в повідомленні.

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Водночас, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" по оборонцях Опитного російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Захисників України в районі Водяного ворог обстріляв з мінометів калібру 82-мм та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Пищевика загарбники застосували міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

По захисниках Авдіївки ворог відкривав вогонь з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберний кулеметів та стрілецької зброї, а оборонців Попасної обстріляв ворожий снайпер. Також, на підступах до Новотроїцького, Пісків та Невельського, агресор задіяв міномети різних систем.

"На жаль, внаслідок ворожих обстрілів один наш захисник загинув, одного поранено та ще один воїн зазнав бойового травмування. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя, а пораненому та травмованому воїнам бажає скорішого одужання", - сказано в повідомленні.

Як зазначили в штабі, об'єднані сили для забезпечення повного контролю над ситуацією в районі проведення операції вжили необхідних заходів вогневого впливу. Отримавши адекватну відповідь від українських підрозділів, противник припинив обстріли. За даними розвідки, 17 червня було поранено одного російського окупанта.

"З початку поточної доби нового обстрілу не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об'єднаними силами", - додали в пресцентрі ОС.

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