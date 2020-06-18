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Новини Агресія Росії проти України
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НАТО (6206) оборона (4687) ППО (2920) ПРО (66) росія (63568) ядерна зброя (1110) Столтенберг Єнс (1595)

У НАТО вирішили посилити системи ППО і ПРО для протистояння РФ, поведінка якої "дестабілізаційна і небезпечна"

У НАТО вирішили посилити системи ППО і ПРО для протистояння РФ, поведінка якої

Міністри оборони країн НАТО на саміті ухвалили рішення посилити системи ППО і ПРО альянсу, щоб протистояти російській ядерній ракетній загрозі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у середу глава Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

"Ми вирішили зміцнити загальні системи ППО і ПРО", - сказав він на пресконференції за підсумками першого дня консультацій міністрів оборони, перераховуючи заходи, вжиті для протистояння РФ і її ядерного арсеналу.

За словами Столтенберга, в тому, що стосується ядерної зброї, "поведінка Росії - дестабілізаційна і небезпечна".

Також глава НАТО підкреслив, що деякі члени НАТО закуповують сучасне озброєння для модернізації своїх систем ППО. Зокрема, йдеться про ЗРК Patriot.

Крім того, за його словами, країни НАТО закуповують, наприклад, бойові літаки п'ятого покоління.

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Столтенберг вкотре заявив, що альянс не має наміру дзеркально реагувати на розгортання Росією нового озброєння. "Ми не прагнемо дзеркально відповідати Росії, і ми не будемо розміщувати нові ядерні ракети наземного базування в Європі", - сказав генсек.

Однак НАТО, заявив він, буде адаптувати і зміцнювати свій оборонний потенціал, бачачи, як "Росія направляє значні інвестиції в оновлення свого потенціалу, модернізує свої ядерні системи озброєнь, і особливо, коли йдеться про всі нові ракетні системи, які розгортаються або перебувають у процесі розробки".

"У НАТО є сили для захисту всіх союзників від будь-яких загроз. Ми готові, і ми можемо це забезпечити. Ми підвищили ступінь готовності наших сил за останні роки. Ми розгорнули бойові групи на східному фланзі Північноатлантичного альянсу в державах Балтії та Польщі. Ми розширили нашу присутність в Балтійському і Чорному морях. І ми також модернізували нашу оборону, адаптували і модернізували систему органів військового управління, і зараз члени НАТО направляють все більше інвестицій в оборону, купують більше і різних оборонних засобів", - повідомив Столтенберг.

Він зазначив, що "НАТО постійно адаптується, тому що змінюється обстановка в сфері безпеки, і частково ці зміни обумовлені тим, що Росія проявляє більш наполегливу поведінку і розвиває нові військові потенціали".

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"І ми адаптуємося до цього, щоб підтримати нашу готовність, наші стримування та оборону, які є наріжним каменем нашої безпеки", - підсумував генеральний секретар НАТО.

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Топ коментарі
+7
_Через 12 лет после Грузии, через 10 лет после массового и демонстративного убийства расией высшего военного и политического руководства страны ЕС и НАТО, НАТО что-то заподозрил...
В НАТО решили усилить системы ПВО и ПРО для противостоянии РФ, поведение которой "дестабилизирующее и опасное" - Цензор.НЕТ 6712
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18.06.2020 07:35
+5
наконец-то...когда врач снял его
фирменные ботинки и приступил к их
примерке - больной начал что-то
подозревать…
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18.06.2020 07:44
+4
А у нас Зеленський вирішив скоротити армію.
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18.06.2020 07:34
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А у нас Зеленський вирішив скоротити армію.
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18.06.2020 07:34 Відповісти
Естесственно! Ведь оно кремлю служит.
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18.06.2020 08:02 Відповісти
_Через 12 лет после Грузии, через 10 лет после массового и демонстративного убийства расией высшего военного и политического руководства страны ЕС и НАТО, НАТО что-то заподозрил...
В НАТО решили усилить системы ПВО и ПРО для противостоянии РФ, поведение которой "дестабилизирующее и опасное" - Цензор.НЕТ 6712
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18.06.2020 07:35 Відповісти
Царство небесне загиблому.
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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18.06.2020 07:43 Відповісти
наконец-то...когда врач снял его
фирменные ботинки и приступил к их
примерке - больной начал что-то
подозревать…
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18.06.2020 07:44 Відповісти
Это важно: в 40 лет жизнь только начинается: https://youtu.be/gND525iCLIc ВИДЕО
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18.06.2020 08:05 Відповісти
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18.06.2020 08:12 Відповісти
Зеленский добился невозможного в максимально короткий срок.У Украины в НАТО такой же статус ,как у Швеции,Финляндии,Австралии,Н Зенландии .Войск НАТО в Украине нет и пока не будет,но всемерную поддержку окажут.Трамп загрыз Меркель за малый вклад деньгами в Нато.И Всё это -на фоне всемерной поддержке США Украине.250 млн-помощь, На 600 млн Украина закупит новейшие катера и вооружения для азовско -черноморского бассейна.У Плешфюрера от от бессильной злобы последние кучери вылазят и не только на голове.Дай Бог здоровья Президенту,супруге ,деткам и родителям!Нам надо заработать больше денег ,чтобы обучить наших лётчиков,ПВО,Танкистов,артиллеристов,ракетчиков в США и закупать для них современнейшие вооружения.
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18.06.2020 08:52 Відповісти
куда он от НАТО нахрен денется, ваш зеленский......
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18.06.2020 09:24 Відповісти
да буде як з Якубовичем - по типу йдемо в Європу, а потім ррраз - і "я рєшіл чта в тайожнам сайузє нам будєт луччє"
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18.06.2020 10:59 Відповісти
вопрос НАТО от желаний зеленского никак не зависит....., вообще никак.....
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18.06.2020 11:08 Відповісти
какому президенту?
Тому Кокаиновому Ослу, что прямо сейчас сокращает армию и в пустой голове которого война уже закончилась?
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18.06.2020 10:46 Відповісти
 
 