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На Рівненщині за добу виявили 73 нові випадки COVID-19, загалом - 2572, з них 51 летальний, - ОДА

У Рівненській області за минулу добу, 17 червня, підтвердили 73 нові випадки коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 17 червня на Рівненщині зафіксовано 16 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вечір 17 червня на Рівненщині підтверджені 57 нових випадків захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.

За його словами, новим хворим від 5 до 72 років.

Всього в області зареєстровано 2572 випадки захворювання COVID-19.

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Через ускладнення, викликані коронавірусом, 51 випадок летальний. Подолали COVID-19 - 1386 осіб.

В роботі лабораторій області залишаються 280 зразків.

На Рівненщині за добу виявили 73 нові випадки COVID-19, загалом - 2572, з них 51 летальний, - ОДА 01
На Рівненщині за добу виявили 73 нові випадки COVID-19, загалом - 2572, з них 51 летальний, - ОДА 02

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Сегодня по Украине будет новый антирекорд.
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18.06.2020 08:33 Відповісти
Якраз сплив термін інкуб. періоду після масових походів у церкву на Трійцю.
Відсоток атеїстів в Україні підвищиться...
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18.06.2020 09:56 Відповісти
 
 