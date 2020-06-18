На Рівненщині за добу виявили 73 нові випадки COVID-19, загалом - 2572, з них 51 летальний, - ОДА

У Рівненській області за минулу добу, 17 червня, підтвердили 73 нові випадки коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 17 червня на Рівненщині зафіксовано 16 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вечір 17 червня на Рівненщині підтверджені 57 нових випадків захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.

За його словами, новим хворим від 5 до 72 років.

Всього в області зареєстровано 2572 випадки захворювання COVID-19.

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Через ускладнення, викликані коронавірусом, 51 випадок летальний. Подолали COVID-19 - 1386 осіб.

В роботі лабораторій області залишаються 280 зразків.



