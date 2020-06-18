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Освітній омбудсмен Горбачов пояснив, кого і як звільнятимуть від проходження ДПА: "Потрапити в університет повз ЗНО не вийде"

Освітній омбудсмен Горбачов пояснив, кого і як звільнятимуть від проходження ДПА:

Від проходження державної підсумкової атестації (ДПА) звільнятимуть тих, хто завершує здобуття повної загальної середньої освіти - школярів, студентів коледжів і профтехнічних навчальних закладів.

Про це в ефірі 1 + 1 розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Наприкінці червня всі випускники отримають свідоцтва про повну загальну середню освіту разом із додатками, де буде вказано про звільнення від ДПА.

Нині ж, за словами Горбачова, Міносвіти працює над механізмом внесення оцінки ЗНО у додаток свідоцтва. Пропозицію вже підтримав профільний комітет Ради.

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"Має це виглядати так: у червні всі отримують свідоцтва і додатки, людина складає ЗНО, а після того вирішує, чи хоче вписати в додаток оцінку ЗНО, може це зробити. Процедуру зараз встановлюють", – пояснив він.

Горбачов наголосив, що ЗНО залишиться недоторканим:

"Жодним чином потрапити до університету чи академії повз ЗНО не вийде", – підсумував омбудсмен.


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Устроили цирк,в судах бардак,в МВД тоже,зато ВНО честное,есть чем гордится!
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18.06.2020 08:52 Відповісти
тому що ЗНО з 2008 проводиться і не Зе-парафія. зараз прийде Зе-холуй і буде Зе-срака.
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18.06.2020 10:06 Відповісти
це треба було робити ще на початку карантину. а не коли вже хата горить.
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18.06.2020 10:01 Відповісти
 
 