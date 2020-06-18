COVID-19: за добу усвіті померли понад 5,2 тис. осіб. Загальна кількість жертв досягла 451,3 тис., інфікованих - 8,4 млн

Станом на ранок 18 червня у світі зареєстрували 141 872 зараження на COVID-19 за добу, понад 8,4 млн випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 8 406 083 випадки інфікування і 451 387 смертей через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовані у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 119 941 (+ 809 за добу), хворих - 2 234 471 (+ 26 071 за добу).

На другому місці за кількістю хворих Бразилія - ​​960 309 інфікованих (+ 31 475 за добу) і 46 665 (+ 1 209 за добу) летальних випадків.

Росія посідає третє місце в світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 553 301 особа (+7 843 за добу), кількість смертей - 7 478 (+ 194 за добу).

В Індії 367 264 хворих (+ 13 103 за добу), 12 262 летальні випадки (+ 341 за добу).

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У Великій Британії - 299 251 хворий (+ 1 115 за добу), померли 42 153 пацієнти (+ 184).

В Іспанії зареєстрували 291 763 (+ 355 за добу) пацієнти, померли 27 136. За останню добу летальних випадків в країні не зафіксовано.

Перу обійшло Італію за кількістю хворих 240 908 інфікованих (+3 752), 7 257 летальних випадків (+ 201 за добу).

В Італії зафіксували COVID-19 у 237 828 (+ 328) осіб. Померли 34 448 (+ 43) осіб.

Як повідомлялося раніше, станом на ранок 17 червня в Україні лабораторно підтверджено 33 234 випадки COVID-19. За добу - 758 нових випадків. 31 людина померла від хвороби. Це найвищий показник летальних випадків за добу в Україні з початку пандемії.