COVID-19: за добу усвіті померли понад 5,2 тис. осіб. Загальна кількість жертв досягла 451,3 тис., інфікованих - 8,4 млн
Станом на ранок 18 червня у світі зареєстрували 141 872 зараження на COVID-19 за добу, понад 8,4 млн випадків інфікування COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 8 406 083 випадки інфікування і 451 387 смертей через коронавірус.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовані у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 119 941 (+ 809 за добу), хворих - 2 234 471 (+ 26 071 за добу).
На другому місці за кількістю хворих Бразилія - 960 309 інфікованих (+ 31 475 за добу) і 46 665 (+ 1 209 за добу) летальних випадків.
Росія посідає третє місце в світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 553 301 особа (+7 843 за добу), кількість смертей - 7 478 (+ 194 за добу).
В Індії 367 264 хворих (+ 13 103 за добу), 12 262 летальні випадки (+ 341 за добу).
У Великій Британії - 299 251 хворий (+ 1 115 за добу), померли 42 153 пацієнти (+ 184).
В Іспанії зареєстрували 291 763 (+ 355 за добу) пацієнти, померли 27 136. За останню добу летальних випадків в країні не зафіксовано.
Перу обійшло Італію за кількістю хворих 240 908 інфікованих (+3 752), 7 257 летальних випадків (+ 201 за добу).
В Італії зафіксували COVID-19 у 237 828 (+ 328) осіб. Померли 34 448 (+ 43) осіб.
Як повідомлялося раніше, станом на ранок 17 червня в Україні лабораторно підтверджено 33 234 випадки COVID-19. За добу - 758 нових випадків. 31 людина померла від хвороби. Це найвищий показник летальних випадків за добу в Україні з початку пандемії.
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даже израильские врачи чуть не обосрались и сами не знают сколько осложнений он вызывает. хотя, по ис.тории, на них их Боб насылал столько дряни, шо неудивительно шо обосрались.
эта статистика до одного места, так как статистика это как коммунизм - что высрал, в то и поверили. а если нет, то значит не поверивший - еретик, масон, или просто не любит все
русскоенаучное.
Хотелось бы посмотреть что делает Попа Римский. Платье уже и постирать мона было и опять начать бубнить мантры и стучать в бубен - "боше вирус прогонииии"
кстати да, жаль умерших и все такое, я же не православный чтобы потешаться над сдавшимися перед вирусом то.