В Україні "рекордна" кількість нових випадків COVID-19 за добу - 829, померли 23 людини, загалом зафіксовано 34 063 випадки
Станом на 18 червня в Україні лабораторно підтверджено 34 063 випадки COVID-19. За добу - 829 нових випадків. Це найвищий показник нових випадків за добу в Україні з початку пандемії. 23 людини померли від хвороби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.
В Україні зафіксували 829 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу. Це рекордний показник для країни показник добової захворюваності за весь час епідемії. До цього найвищий показник був учора, 17 червня, 758 випадків, до цього 13 червня 753 хворих, перед цим 689 хворих 11 червня і 588 хворих 4 червня, а перед цим 578 хворих 23 квітня. Всього в Україні виявили 34 063 випадки коронавірусної інфекції.
За добу померли 23 пацієнти (добою раніше - 31), всього - 966. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували в Закарпатській (5), Чернівецькій (4), Київській (4) і Харківській (4) областях.
За останню добу одужали 504 людини (добою раніше - 415), всього - 15 447.
Загалом в Україні зараз хворіють 17 650 осіб, що на 302 більше, ніж днем раніше.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській (171), Закарпатській (74), Рівненській (73), Вінницькій (63) областях та Києві (58).
У Миколаївській області нових випадків COVID-19 не виявили.
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якщо ти такий наївний, скинь будь ласка мені свої гроші на картку, в кінці карантину поверну
а некоторые даже по 3 раза в день делают тест (зеленский, рыги).
В открытом пространстве надевать маски в случаях невозможности соблюдать дистанцию, т.е. в людных местах. Все так и делают - боятся (и штрафов, и заболеть).
В мороженицу обычно отстаиваем небольшую очередь и держимся на дистанции, перед входом имеетя дезинфектатор для рук.
Вы там как хотите.
Но не забывайте, что выжившие после интерстициальной пневмонии на всю жизнь останутся инвалидами с фиброзом лёгких и респираторной недостаточностью, с хронической почечной недостаточностью и/или гепатитом. Или с последствиями инфаркта (одно из осложнений вируса), или инсульта , или васкулита. Ещё неизвестно, сколько держится иммунитет.
Уж лучше носить маски в толпе и мыть чаще руки, чем потом кусать локти.
Вне толпы поступайте как хотите.
После толпы лично я , даже если надеваю маски, полоскаю горло 20% р-ром Хлорексидина и закапываю им же нос, поднимаю голову и раствор стекает в назо - фаринкс и оттуда в оро-фаринкс.
Пц заходят только по записи, а если ургентные, всё равно проводим Triage по телефону / цитофону. Некоторые говорят, что нет температуры, но при входе измеряю - феббрикола. Все заходят в масках и перчатках. Если пц с температурой до 37,5, надеваю 2 маски, защитный шлем и перчатки + одноразовый халат. Обследуем пц на топчане , лицо он должен повернуть в против. сторону. Никаких сопровождающих. Пц с температурой от 37,5 ,по правилам, не выходят из дому и не идут к врачу. Врач им на дом посылает лаборантов для забора тампона.
Такие рекомендации в фазе 3! Вирус не исчез, осенью вернётся. И даже сейчас циркулирует, но менее вирулентный. В Италии ежедневно умирает 40 - 55 чел. Снижается медленно! Половина смертей и заболевших - в Ломбардии.
В принципе у стран с таким количеством проб - сопоставимое количество заболевших.
В Бразилии - 960 000 заболевших (чуть менее чем в 30 раз больше чем в Украине)
Проб проведено - 1 700 000 (чуть более чем в 3 раза больше чем в Украине)