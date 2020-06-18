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Львівщина і надалі б’є "рекорди": за добу виявлено 171 новий випадок COVID-19

Львівщина і надалі б’є

Станом на ранок 18 червня у Львові та Львівській області підтверджено 3398 випадки інфікування коронавірусом, з них 107 - летальні, 661 пацієнт одужав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 5563 особи, госпіталізовані — 917, на амбулаторному лікуванні — 4646 осіб, виписані — 732 особи. Зараз у лікарні перебуває 185 осіб, з них в реанімації — 6 осіб, на апаратні ШВЛ — 2 особи.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 540 ПЛР-тестів, з яких 171 — позитивний (56 - жителі Львова).

Також читайте: COVID-19: за добу усвіті померли понад 5,2 тис. осіб. Загальна кількість жертв досягла 451,3 тис., інфікованих - 8,4 млн

Нагадаємо, станом на ранок 18 червня в Україні лабораторно підтверджено 34 063 випадки COVID-19. За добу - 829 нових випадків. Це найвищий показник нових випадків за добу в Україні з початку пандемії. 23 людини померли від хвороби.

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Час розплати прийшов... Потрібно відповідати за злочини і молдаван кегебістів Фільо і бандюг Зубиків, і судді Овсієнка А., поліцейської маніячки Муравської, мафії Кононенко, що віджимають батьківську і дідівську домівку, за знущання над батьками і братом, за смерть чоловіка задля моєї рідної землі і хати!!! Доки буде наявна злочинність поліції і управління, доти буде війна. А це не допоможе, буде - ядерна. стріляти ту брехливу шизануто-дебілкувату молдаво-українську падлоту за геноцид, репресії і мародерство… цих деградованих тварюк тільки винищувати... тут більше нічим не допоможеш...
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18.06.2020 09:06 Відповісти
заграница нам помогла
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18.06.2020 09:08 Відповісти
Тепер подались назад. Повезли туди.
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18.06.2020 09:15 Відповісти
че нам эти цифры? нужно сообщать кол-во обработанных тестов и какой они давности.
ну и кконечно - сколько среди (про)тестированных - попы и прочие тунеядцы вроде дупутатов
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18.06.2020 09:10 Відповісти
Много, четверть от всех заражений по Украине.
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18.06.2020 09:15 Відповісти
А на фотке пустая кровать)
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18.06.2020 09:21 Відповісти
І що? Цю фотку вже кілька тижнів щодня викладають.
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18.06.2020 09:28 Відповісти
Надовго походи до церквей на Трійцю запам"ятаєте...
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18.06.2020 09:29 Відповісти
с такой статистикой ЕС сам закроет границы для украинских граждан, в то же времья,в областях граничащих с рашистам- окупантами и сябрами все в порядке...
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18.06.2020 10:01 Відповісти
 
 