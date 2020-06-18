Не впевнений, що дискусії навколо програми дій Кабміну закінчаться позитивним голосуванням, - "слуга народу" Монастирський

Навколо програми дій Кабінету Міністрів України під керівництвом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля тривають дискусії та консультації, заявив голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності та депутат фракції "Слуга народу" Денис Монастирський.

"Йдеться про затвердження програми дій уряду або її незатвердження, що також може статися, тому що досі відбуваються певні консультації і дискусії навколо неї, і я не впевнений, що вони закінчаться позитивним голосуванням", - розповів "Інтерфакс-Україна" Монастирський, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, Верховна Рада розгляне нову програму дій Кабінету міністрів у четвер, 18 червня, після того, як її відпрацюють у комітетах парламенту.

Також читайте: Програму діяльності уряду Рада розгляне 18 червня