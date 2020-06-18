Полицейские нашли тело пропавшего 5-летнего мальчика в водоеме на Буковине

В среду вечером в полицию поступило сообщение об исчезновении без вести в селе Снячов 5-летнего мальчика. Ребенок вышел со двора дома и не вернулся.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Черновицкой области.

Сотрудники Ситуационного отдела областного управления Нацполиции немедленно ориентировали на поиски ребенка весь личный состав Сторожинецкого отдела полиции, роту полиции особого назначения, кинологов ГУНП, спасателей, членов общества охотников и рыболовов, а также задействовали квадрокоптер и тепловизоры.

Уже вскоре полицейские нашли мальчика в 1,5 километра от дома в местном водоеме без признаков жизни.

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Сейчас следователи решают вопрос об открытии уголовного производства и устанавливают все обстоятельства произошедшего.