Трамп про мемуари Болтона: "Складаються з брехні і фальшивих історій розлюченого нудного дурня"
Президент США Дональд Трамп розкритикував книгу, яка готується до виходу, свого ексрадника з нацбезпеки Болтона, заявивши, що вона складається з "брехні і фальшивих історій".
Про це Трамп написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Надзвичайно втомлива" (New York Times) книга безумця Джона Болтона складається з брехні і фальшивих історій. Він говорив про мене тільки хороше до того дня, поки я його не звільнив. Розлючений нудний дурень, який тільки і хотів, що воювати. Був некомпетентний, підданий остракізму і без жалю викинутий. Остолоп!"- написав Трамп.
Раніше видання The New York Times повідомило, що Болтон у мемуарах підтвердив, що Трамп пов'язував військову допомогу Україні з компроматом на свого суперника в майбутніх цьогорічних президентських перегонах Джо Байдена.
У Білому домі неодноразово заявляли, що в книзі Болтона багато неправди. Також у ній міститься засекречена інформація, і тому адміністрація США має намір судитися з колишнім радником з нацбезпеки.
Будь ласка, зачекайте...
А от мудрий нарід показав себе у всій красі на всю планету....
Та я ж не єдиний житель планети
Кстати, как ты считаешь - Дед Мороз выдуман или они есть на самом деле и у него своя волшебная палочка?
а по поводу взгляда на Украину из Беларуси так да - великое видно издалека!
Кстати, ты давно икону рыжика мочей поливал? Говорят он это любит
если не переизберут, то лет 10 будет золотить ручку адвокатам и бегать на допросы.
ну не верится шо бизнесмен может быть таким.... вот как наша Зеля.
но и гарантия какого-то ума и страт. мышления в придачу еще. именно это я имел ввиду.
а "честность"..... , не смешите таки мои нервы))
Большинство миллионеров наследуют свое состояние и Трамп не исключение. Он несколько раз чуть не банкротился, но его постоянно спасали кредиторы, которые боялись утонуть вместе с ним.
Стратегическое мышление? Пфф, помилуйте. Наглость и МНОГО везения
наглостью много не набизнесишь.
как вариант, КГБ "вела" этого чудака. и это не параноя или чет такое - гебня удивительно подлая и умная.
на походеньки Педроваи Каширова - внимания не обращаем, ибо там походу задача была поставить бриташек перед фактом "можем повторить" и "ну и что вы сделаете?"
Болтон действительно хотел бомбить Северную Корею - у него крыша съехала
"для Болтона ситуация тактически проигрышная, поскольку до выборов не так много времени и затянуть процесс на несколько месяцев - раз плюнуть. Более того, сам интерес к этой книжке, безусловно упадет сразу после выборов. При этом, у Белого Дома на руках все козыри, а у Болтона нет никакой свободы маневра."
https://defence-line.org/2020/06/prodolzhenie-knizhnoj-epopei-chast-1/