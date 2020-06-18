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Трамп про мемуари Болтона: "Складаються з брехні і фальшивих історій розлюченого нудного дурня"

Трамп про мемуари Болтона:

Президент США Дональд Трамп розкритикував книгу, яка готується до виходу, свого ексрадника з нацбезпеки Болтона, заявивши, що вона складається з "брехні і фальшивих історій".

Про це Трамп написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Надзвичайно втомлива" (New York Times) книга безумця Джона Болтона складається з брехні і фальшивих історій. Він говорив про мене тільки хороше до того дня, поки я його не звільнив. Розлючений нудний дурень, який тільки і хотів, що воювати. Був некомпетентний, підданий остракізму і без жалю викинутий. Остолоп!"- написав Трамп.

Раніше видання The New York Times повідомило, що Болтон у мемуарах підтвердив, що Трамп пов'язував військову допомогу Україні з компроматом на свого суперника в майбутніх цьогорічних президентських перегонах Джо Байдена.

Також читайте: Болтон у мемуарах підтвердив, що Трамп пов'язував військову допомогу Україні з компроматом на Байдена, - The New York Times

У Білому домі неодноразово заявляли, що в книзі Болтона багато неправди. Також у ній міститься засекречена інформація, і тому адміністрація США має намір судитися з колишнім радником з нацбезпеки.

Трамп про мемуари Болтона: Складаються з брехні і фальшивих історій розлюченого нудного дурня 01

Автор: 
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Топ коментарі
+35
Трампа бомбит не по детских.
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18.06.2020 10:10
+27
как могла, столь великая нация, выбрать такого президентом ? - впрочем как и Украина
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18.06.2020 10:10
+21
лучшей реклами книге не придумать) Трамп правда такой дурачек что єтого не понимает? Или...
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18.06.2020 10:10
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Трампа бомбит не по детских.
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18.06.2020 10:10 Відповісти
не, он дает рецензию на мемуары, рекламирует.
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18.06.2020 10:13 Відповісти
Однозначно. Это видно и на примере Лукашенко, который всегда старается первым сообщить - как необходимо "правильно" понимать то или иное... Это можно было видеть и на Цензоре, когда Лахта здесь паслась толпами до 21 апреля 2019 год, которая старалась, чтобы её комментарий по оценке новости был первым и активно пользовалась спамом (то же, что и преследование СМИ), чтобы задать направление "правильному" пониманию...
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18.06.2020 10:19 Відповісти
Теперь это же делают петики. Бутусов переобулся...
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18.06.2020 10:41 Відповісти
знов зебилы заскавчалы)) ну-ка, зебил.. перечислили полный топ-10 "достижений" вислюка оманского.. Только, чур, назначение друзей-кумовьем, дерибан бюджета и дыру в 300 млрд.грн, видосики о том как оно "пожрало, постреляло из луком и оттопыривало зад свой перед мужиками" - не причислять к оным))
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18.06.2020 10:52 Відповісти
Что ты так возбудился и кинулся комментировать то, что я написал? Из-за того, что я Лахту упомянули или скучаешь по сотням лайкам, которые Лахта ставила полезным идиотам?
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18.06.2020 11:15 Відповісти
Поділить гонорар з Болтоном?
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18.06.2020 10:47 Відповісти
Рыжий нарцисс сам себя палит не по детски -- правда режет глаза
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18.06.2020 10:17 Відповісти
рижман палає
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18.06.2020 10:10 Відповісти
лучшей реклами книге не придумать) Трамп правда такой дурачек что єтого не понимает? Или...
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18.06.2020 10:10 Відповісти
_У него IQ примерно как у табуретки, но ниже чем у калькулятора. Это видно невооружённым взглядом. Воистину примитивное ******.
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18.06.2020 10:24 Відповісти
Потрібно було вчитися у розумника Зеленського мовчати, що би не сталося кляп в роті.
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18.06.2020 13:17 Відповісти
Мне уже почитать хочется!
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18.06.2020 13:36 Відповісти
как могла, столь великая нация, выбрать такого президентом ? - впрочем как и Украина
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18.06.2020 10:10 Відповісти
А як могла республіканська партія, партія Рейгана, Ейзенхауера і МакКейна, взагалі висунути його в президенти? Ну невже там більш гідного претендента не було???
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18.06.2020 10:12 Відповісти
трамп здається сам себе висунув. І респи грали вже розданими картами.
А от мудрий нарід показав себе у всій красі на всю планету....
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18.06.2020 10:15 Відповісти
У него был самый высокий рейтинг. Быдлореднеки массово были за Трампа
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18.06.2020 10:16 Відповісти
после Буша мл , там кризис управления .в кандидатах одна шваль пополистская- левая .
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18.06.2020 11:05 Відповісти
Ну чому? Був МакКейн, був Джон Керрі у демократів...
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18.06.2020 11:06 Відповісти
я о тех . кого народ выбирает .Такая проблема по всему миру , очень мало великих правителей в странах 1-2 мира .а ситуация требует .
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18.06.2020 11:24 Відповісти
Це так, від Джонсона мабуть його однопартієць Черчіль в могилі перевертається! А Де Голль - від Макрона і Саркозі...
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18.06.2020 11:25 Відповісти
Скоро опять выберут Обаму, или трансвистита, или Зеленского.
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18.06.2020 10:18 Відповісти
Телевізор. Нами, майже всіма, рулять. Питання хто?
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18.06.2020 10:27 Відповісти
Кукловоды. ТВ - одна из ниточек. Тебя заставляют смотреть зомбатор под дулом пистолета?
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18.06.2020 10:31 Відповісти
Боже збави. Особливо зараз. Зомбо- новини, ги-ги серіали та шоу "на все наср.ть, за для досягнення мети".
Та я ж не єдиний житель планети
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18.06.2020 12:39 Відповісти
За него голосовала американская глубинка и люмпен-пролетариат, где там великая нация?
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18.06.2020 12:01 Відповісти
Если мемуары Болтона "Состоят из лжи и фальшивых историй обозленного скучного дурака", то чего же Трампа так "колбасит"?!... Ведь люди умные всегда говорили: "Со лжи - смеются, на правду - обижаются...". А ничем иным, как "обидой", поведение Трампа назвать нельзя...
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18.06.2020 10:12 Відповісти
Ничто так не бесит, как правда.
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18.06.2020 10:14 Відповісти
.. брехуна.
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18.06.2020 11:22 Відповісти
Ну так подай в суд, если это вранье, слабо?))))
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18.06.2020 10:12 Відповісти
"хорошие сапоги, надо брать" (С)
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18.06.2020 10:13 Відповісти
Еще книга не вышла а рыжий петух визжит что все неправда. Как говорится на воре шапка горит
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18.06.2020 10:14 Відповісти
Ты, https://censor.net/user/461407, не понял - какие успехи и преобразования были в Украине при Порошенко, а берёшься судить о том, что в США.
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18.06.2020 10:24 Відповісти
Особенно тебе из Беларашки лучше все виднее как в Украине живется и какие замечательные 144 рехвормы Парашенко провел, результат которых мы сегодня наблюдаем
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18.06.2020 10:44 Відповісти
Ах, вот почему ты не понимаешь успехи и преобразования при Порошенко - просто ты не жил в той стране, где эти преобразования делались десятилетиями без волшебной палочки.
Кстати, как ты считаешь - Дед Мороз выдуман или они есть на самом деле и у него своя волшебная палочка?
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18.06.2020 11:19 Відповісти
суров смокчет эту палочку каждый день - конечно он верит в деда мороза
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18.06.2020 11:36 Відповісти
то что ты - идиот, все уже давно поняли!
а по поводу взгляда на Украину из Беларуси так да - великое видно издалека!
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18.06.2020 11:34 Відповісти
Значит все, что написал Болтон правда
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18.06.2020 10:14 Відповісти
А трамп в такому разі веселий дурник. Взагалі йому після всих "художеств" або на 2-й срок, або в тюрму.
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18.06.2020 10:16 Відповісти
трамп вроде бы уже не первый день на публике и в политике, но полыхает как новичок.
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18.06.2020 10:16 Відповісти
Обозленный скучный дурак, который только и хотел, что воевать. А ты Рыжий петух хотел только мириться со всеми особенно с ******? Тебе помешали? Ай-я-яй!!!
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18.06.2020 10:17 Відповісти
Сейчас ЛГБТ-активисты и антифа-террористы набросятся на Трампа.
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18.06.2020 10:17 Відповісти
Бидося(
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18.06.2020 10:23 Відповісти
Ты ЛГБТ или Антифа?
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18.06.2020 10:26 Відповісти
АнтиКо.
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18.06.2020 10:30 Відповісти
Да. А еще внук Сороса. Мой бойфренд - еврей-рептилоид, который вакцинирует твоих детей чипами. Слава сатане.
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18.06.2020 10:30 Відповісти
Так ты просто рагуль которому всё ясно.
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18.06.2020 10:39 Відповісти
А ты просто рагуль.
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18.06.2020 10:43 Відповісти
У просто рагуля есть шанс понять происходящее, а рагуль которому всё ясно уже в ловушке своих фантазий. Так ты любитель чёрных блатарей-погромщиков или ЛГБТ-антифы? Какой тип биомусора (т.е. электората демократической партии) тебя так привлекает?
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18.06.2020 10:46 Відповісти
Нет, у тебя давно никаких шансов нет, боевой дружок-петушок - ты так сильно наяриваешь на своего идола, что вскоре сотрешь руки.
Кстати, ты давно икону рыжика мочей поливал? Говорят он это любит
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18.06.2020 10:58 Відповісти
Судя по твоим фантазиям ты ближе к ЛГБТ-биомассе. Не удивительно.
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18.06.2020 11:10 Відповісти
Наверно ты и с москальскими корнями, они любят анально-извращенские темы.
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18.06.2020 11:11 Відповісти
..жидкими чипами !
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18.06.2020 11:02 Відповісти
Тебе видней, конечно, как твои приятели отреагируют.
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18.06.2020 10:26 Відповісти
Ты реагируешь пока.
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18.06.2020 10:29 Відповісти
Ха-ха... Каоке же оно больное, мелочное, жалкое и примитивное ничтожество, этот рыжий муДАК.
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18.06.2020 10:21 Відповісти
Кстати и про Монику - " He loves your ass"...
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18.06.2020 10:26 Відповісти
То ли дело Обама, со своей любовью к ЛГБТ. Вот он - настоящий ынтиликтуал и кумир соросят и рагулят.
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18.06.2020 10:28 Відповісти
Опять ты сюда залез, трамповский ботяра.
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18.06.2020 10:39 Відповісти
Странно, тут у вас секта любителей чёрных блатарей-погромщиков, Сороса, антифа и прочего биомусора. Добавлю немного человеческого в ваши ряды.
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18.06.2020 10:43 Відповісти
я вот думаю - зачем ему это все?
если не переизберут, то лет 10 будет золотить ручку адвокатам и бегать на допросы.
ну не верится шо бизнесмен может быть таким.... вот как наша Зеля.
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18.06.2020 10:29 Відповісти
А "бизнесмен" - гарантия честности и порядочности? Трамп всегда уклонялся от налогов, действовал тупо на своей наглости и пробивной харизме, а сейчас к этому всему добавилась и деменция. Если бы Фредович жил у нас, не ограниченный американским законодательством, он бы развернулся похлеще Ахметова и Бени
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18.06.2020 10:41 Відповісти
как раз наоборот - гарантия подлости и лицемерия(как и т.н. христиане)
но и гарантия какого-то ума и страт. мышления в придачу еще. именно это я имел ввиду.
а "честность"..... , не смешите таки мои нервы))
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18.06.2020 10:47 Відповісти
Нууу тут тоже сомнительно)
Большинство миллионеров наследуют свое состояние и Трамп не исключение. Он несколько раз чуть не банкротился, но его постоянно спасали кредиторы, которые боялись утонуть вместе с ним.
Стратегическое мышление? Пфф, помилуйте. Наглость и МНОГО везения
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18.06.2020 11:03 Відповісти
такого везения не существует.
наглостью много не набизнесишь.
как вариант, КГБ "вела" этого чудака. и это не параноя или чет такое - гебня удивительно подлая и умная.
на походеньки Педроваи Каширова - внимания не обращаем, ибо там походу задача была поставить бриташек перед фактом "можем повторить" и "ну и что вы сделаете?"
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18.06.2020 11:07 Відповісти
Едрён батон, если он (президент США) такой, то кто ТЫ? Ха-ха
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18.06.2020 10:59 Відповісти
Человек которому не ссали на лицо?
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18.06.2020 11:12 Відповісти
Только вчера пришла помощь - и никакой увязки нет.
Болтон действительно хотел бомбить Северную Корею - у него крыша съехала
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18.06.2020 10:49 Відповісти
Уникальний проходимец.
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18.06.2020 10:58 Відповісти
Значит правда.
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18.06.2020 11:01 Відповісти
Трамп дурачек , а Болтон профессионал .что тут сравнивать . С рыжим люди только ради денег , никакого интереса он как личность не имеет . а денежки ( 300 млн долл ) ему оставил папа.
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18.06.2020 11:01 Відповісти
Обоссаное Лохматое Чмо само по себе не имеет шансов быть избранным, но подлая плешивая крыса ***** хитро и эффективно подыгрывает ему, используя слабые места демократического общества. Например разожгло вонючий костер BLM. А Болтон, конечно же, написал правду, я ни секунды не сомневаюсь, ибо когда Моника предлагает отлизать жирный зад рыжего мудака это офигенно похоже не правду!
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18.06.2020 11:11 Відповісти
"книга должна была выйти 23 июня, но теперь эта дата отложена, до решения суда по иску администрации президента, в котором сказано о том, что в этой книге Болтон раскрывает ряд фактов, которые являются государственной тайной"

"для Болтона ситуация тактически проигрышная, поскольку до выборов не так много времени и затянуть процесс на несколько месяцев - раз плюнуть. Более того, сам интерес к этой книжке, безусловно упадет сразу после выборов. При этом, у Белого Дома на руках все козыри, а у Болтона нет никакой свободы маневра."

https://defence-line.org/2020/06/prodolzhenie-knizhnoj-epopei-chast-1/
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18.06.2020 11:30 Відповісти
Рыжий дебил делает сногсшибательную рекламу этой книге. Вангую что разойдется огромным тиражом
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18.06.2020 11:42 Відповісти
а чьо ты тада так всрался, если там ложь?!!
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18.06.2020 12:00 Відповісти
Петуху следовало бы определился - это ложь и фальшивые истории или засекреченная информация.
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18.06.2020 12:07 Відповісти
Вот вам и "демократия", которую нам постоянно тыкают в пример...
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18.06.2020 12:23 Відповісти
НАДО ПОЧИТАТЬ...
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18.06.2020 13:28 Відповісти
 
 