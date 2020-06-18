За добу COVID-19 діагностували у 58 жителів Києва, серед них четверо медиків і п'ятеро дітей. Одна людина померла, - Кличко

За минулу добу кількість жителів Києва, у яких виявили коронавірус, збільшилася на 58 осіб. Одна людина померла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

На сьогодні в столиці вже 4084 підтверджені випадки захворювання на COVID-19.

Захворіли:

- 25 жінок віком від 24 до 79 років

- 28 чоловіків віком від 19 до 95 років

- 3 дівчинки, яким 5, 7 і 12 років і 2 хлопчика віком 2 і 7 років.

Захворіли в тому числі і четверо медиків.

За словами Кличка, в лікарні столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

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Одужали за минулу добу 56 осіб. Всього коронавірус подолали 1286 жителів столиці.

Найбільше випадків захворювання минулу добу виявили в Солом'янському районі - 11. В Оболонському - 8 і в Святошинському районі - 7 випадків.

"Дотримуйтесь правил! Бережіть себе і тих, хто поруч!" - додав Кличко.



