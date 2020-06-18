За добу COVID-19 діагностували у 58 жителів Києва, серед них четверо медиків і п'ятеро дітей. Одна людина померла, - Кличко
За минулу добу кількість жителів Києва, у яких виявили коронавірус, збільшилася на 58 осіб. Одна людина померла.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.
На сьогодні в столиці вже 4084 підтверджені випадки захворювання на COVID-19.
Захворіли:
- 25 жінок віком від 24 до 79 років
- 28 чоловіків віком від 19 до 95 років
- 3 дівчинки, яким 5, 7 і 12 років і 2 хлопчика віком 2 і 7 років.
Захворіли в тому числі і четверо медиків.
За словами Кличка, в лікарні столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 56 осіб. Всього коронавірус подолали 1286 жителів столиці.
Найбільше випадків захворювання минулу добу виявили в Солом'янському районі - 11. В Оболонському - 8 і в Святошинському районі - 7 випадків.
"Дотримуйтесь правил! Бережіть себе і тих, хто поруч!" - додав Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
ну бред полный - че мне с того шо взяли 1000 тестов(из них - более половины - попы и прочие дупутаты), "элитные" тесты проверили сразу, а остальные - как получится, а части проверенных уже пофиг на тесты(похоронили уже)
ну что за "статистика"такая?
Виталя, иди ты на Путина, иди ты на Путина, иди ты на Путина.
у нас уже рекорд(после Рашки, с.Кореи и прочего говна) по поеданию лапши сорта "ушная"
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Цікавим, насиченим та барвистим вимальовується життя ковідопанікерів: трястися від страху до вірусу (хоча тих вірусів тисячі навколо, і з кожним подихом людина будь-де і навіть в масці вдихає сотні тисяч вірусних частинок), летальність якого менша за летальність сезонного грипу, "берегтися", шугаючись навіть від родичів, як від чумних прокажених, втягувати у свою секту "свідків масового коронавірусного психозу" усіх довкола, використовуючи для доведення своєї правоти аргументи на кшталт "люди помирають!", "йдіть волонтером в інфекційку" та "Ви що не знаєте, що відбувалося в Італії?"... А потім дати вколоти собі за свої ж гроші експериментальну поспіхом виготовлену вакцину, відкинувши ласти від побічної реакції
Замість того, щоб, оскільки медицина - в першу чергу є доказовою наукою, спробувати відповісти на два простих, але важливих та обов'язкових, питання:
1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? Ні, таких досліджень проведено не було.
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? Що є єдиним доказом "пандемії"? Тести.
То ж чи є у цих тестів сертифікат якості? Хто їх взагалі перевіряв? На що насправді вони позитивно реагують? Яка їх РЕАЛЬНА точність і як часто вони видають хибнопозитивні результати?
Замість того, щоб усвідомити, що ситуація, коли медики усього світу отримують ласі премії за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), повинна викликати у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією.