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Новини Коронавірус і карантин
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Жорсткий карантин у деяких областях України може бути запроваджено вже з 22 червня, - головний санлікар Ляшко

Жорсткий карантин у деяких областях України може бути запроваджено вже з 22 червня, - головний санлікар Ляшко

Мінздав оприлюднив сценарії реагування на поширення коронавірусу в Україні. Згідно з найгіршим сценарієм, у деяких областях країни вже з 22 червня можуть запровадити жорсткий карантин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час традиційного брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, в разі погіршення ситуації в регіоні, карантин доведеться посилювати.

"Графік показує, за якого сценарію і як буде впроваджуватися адаптивний карантин на території країни. Ми не говоримо, що вже через два тижні ми будемо закривати країну на карантин. Цей графік показує, що в деяких областях нашої країни жорсткий карантин може бути запроваджено з 22 червня. Динаміка зростання може це показати", - сказав головний санлікар.

Крім того, він зазначив, що є ймовірність того, що Україна зможе пройти літо без карантину.

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"Імовірність, що літо ми можемо пройти без карантину, також досить висока. Ми можемо 3-4 місяці прожити без карантину. Головне дотримуватися санітарних норм і м'яко виходити з карантину. Однак, якщо цього не робити, ми можемо запускати вже певні області на карантин , в тому числі і жорсткий карантин", - додав Ляшко.

Нагадаємо, станом на ранок 18 червня в Україні лабораторно підтверджено 34 063 випадки COVID-19. За добу - 829 нових випадків. Це найвищий показник нових випадків за добу в Україні з початку пандемії. 23 людини померли від хвороби.

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Топ коментарі
+10
22 июня ровно в 4часа
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18.06.2020 10:41
+9
Для них да, они поедут со своими чадами и домочадцами на дорогие курорты.
А вы, нарид, мучайтесь в душных квартирках и в результате болейте еще больше
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18.06.2020 10:49
+8
как всегда, в мире кризис, но угадай-ка кто страдает поболее всех?
Правильно!
кажется шо власть у нас с Марса завозит Билл Гей.тс, ибо объяснить такую концентрацию.... тьху, решительно крайне сложно
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18.06.2020 10:43
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Покатались кропаль на метро, пора и честь знать
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18.06.2020 10:40 Відповісти
Что такое "кропаль"?
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18.06.2020 12:41 Відповісти
трішки
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18.06.2020 12:42 Відповісти
Крапаль -на зоне маленький кусочек хорошего гашиша размером как спичечная головка. Это дозняк на одну папиросу.
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18.06.2020 14:36 Відповісти
22 июня ровно в 4часа
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18.06.2020 10:41 Відповісти
Киев бомбили нам сообщили, что начался вновь карантин...
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18.06.2020 16:14 Відповісти
как всегда, в мире кризис, но угадай-ка кто страдает поболее всех?
Правильно!
кажется шо власть у нас с Марса завозит Билл Гей.тс, ибо объяснить такую концентрацию.... тьху, решительно крайне сложно
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18.06.2020 10:43 Відповісти
Что и следовало ожидать.Захотел метро,пляжи,кафешки,парки,грили-результат был предсказуем !
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18.06.2020 10:44 Відповісти
Боишсь?сиди дома
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18.06.2020 13:42 Відповісти
гыгы, хтота штота понял? "ввелём жёсткий карантин но лето будет без карантина"
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18.06.2020 10:46 Відповісти
Зебилизм обикновенний.
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18.06.2020 11:03 Відповісти
После пяти лет пэдризма это вполне ожидаемо.
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18.06.2020 12:48 Відповісти
Той мудак живе без календаря. Йому треба сказати, що літо має три!!! місяці, з яких один вже пройшов.
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18.06.2020 11:37 Відповісти
"есть вероятность того, что Украина сможет пройти лето без карантина"
"Мы можем 3-4 месяца прожить без карантина."
А у нас шо Ляшко лето продлит? Если один месяц уже почти прошел, а карантин как минимум до 31 июля.
Ура, в Украине лето будет до ноября-декабря.
Источник: https://censor.net/n3202769Источник: https://censor.net/n3202769
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18.06.2020 10:46 Відповісти
Для них да, они поедут со своими чадами и домочадцами на дорогие курорты.
А вы, нарид, мучайтесь в душных квартирках и в результате болейте еще больше
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18.06.2020 10:49 Відповісти
все понятно, но неужели трудно нариду надевать маски в общественных местах, метро, транспорте и магазинах?
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18.06.2020 10:53 Відповісти
На жаре таки трудно!
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18.06.2020 10:59 Відповісти
незручно, але потерпіти можна. Друге діло, що ті маски як рибкі парасолька.. Від них ефекту стільки ж, скільки від хмар на небі.
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18.06.2020 11:06 Відповісти
шо вы все вешаете на эти маски, то что носят это не маски. работает запрет на концентрацию народа, а щас все бродят толпами гуляют семьями, бухают на травке, шото жарят. плюс транспорт
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18.06.2020 11:02 Відповісти
та і транспорт знов переповнений, контролю за кількостю пасажирів немає. А саме в цьому полягає ризик. Навіть не в бухать на травці, а в скупченості в замкненому просторі великої кількості людей. Навіть в маркетах такої загрози немає, як в переповненій маршрутці.
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18.06.2020 11:08 Відповісти
там, де всі в масках, зажди є часто брюхасте г, в якого маска злізла до нижньої губи і стирчить голий ніс, яким він втягує в себе всякі соплі
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18.06.2020 20:56 Відповісти
Кто то видел этого Короновируса а он есть
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18.06.2020 10:58 Відповісти
Ляшко,иди в жопу!
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18.06.2020 10:58 Відповісти
не складно ***********.
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18.06.2020 15:55 Відповісти
голобородьке импичмент)) им крутят и вертят все воры, приближенные к корыту..
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18.06.2020 11:03 Відповісти
якийсь суцільний ідіотизм. Вже другий тиждень фіксують збільшену кількість інфікованих, а спортзали відкривають, все повідкривали, транспорт запустили. Щось тут не чисто з тими даними по кількості інфікованих. Маніпулюють. Таке враження, що країну не випустять з карантину ніколи.
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18.06.2020 11:03 Відповісти
Що тестів багато появилось.
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18.06.2020 11:03 Відповісти
Перестаньте впускать в страну людей из стран пост совка и лугандона без тестов PCR(мазок из носа и горла) .

Поставьте лаборатории в аэропортах , как в ЕС - 4 часа и тест . Отказников обратно в самолёт и гудбай
Введите правило взъезжать в страну с тестом PCR( 92 часа) как в ЕС
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18.06.2020 11:04 Відповісти
Тринадцать областей плюс Киев где заразившихся более 1000 тысячи человек нужно вводить 1 вариант карантина ( наиболее строгий) а в пяти из них вообще "особо строгий" ( где более 2 тысяч) , в трех областях где более 500 - 2 й уровень карантина, в семи оставшихся ( пока они не подойдут к предыдущим критериям) можно оставить третий вариант карантина. Но власть все пустила на самотек.. умыло руки , а все беды как всегда свалит на "несознательный народ" ( нашей власти как всегда " не повезло с народом")
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18.06.2020 11:07 Відповісти
Думаю на всех причастных столбов да не хватит
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18.06.2020 12:18 Відповісти
Стовп не маска, він багаторазовий
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18.06.2020 12:25 Відповісти
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18.06.2020 12:52 Відповісти
"О чём этот фильм? Да ни о чём!"
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18.06.2020 11:19 Відповісти
та вже фігвам..народ розслабився і забив на карантин і засоби захисту..бо немає программи підтримки ні населення,ні дрібного бізнесу..люди хочуть заробляти гроші а не боятись чогось.все одно перехворіють рано чи пізно всі
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18.06.2020 11:20 Відповісти
Все внимательно прочли, да? "Мы можем 3-4 месяца прожить без карантина". То есть дальше он запланирован по-любому. Бо там предвидится полная задница. Но есть надежда повторить трюк с сиденьем по домам
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18.06.2020 11:23 Відповісти
пів години тому прийшов з продринку...раніше хоть стояли охоронці.міряли температуру і попереджали одягати маски..тепер стоїть проста тумбочка..нікого немає..стоїть санітайзер..все..народ більша половина без масок.ніхто дистанції не дотримується..черги стоять людина до людини ,де дешевше купляють як.до карантину так і тепер.. Пофіґ всім
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18.06.2020 11:25 Відповісти
кандидати на здих...раз через ринок раз перебіг і зрозумів, що оппа. Наприклад, ті, що підносять ящики для реалізації -- продукти сг у ящиках --- бомжуватого типу і без масок, йде, ящик трохи внизу морди і кричить ....мрак
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18.06.2020 20:59 Відповісти
Неужели режим так шатается ?
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18.06.2020 11:36 Відповісти
Одному мне кажется что эти идиоты настойчиво подталкивают людей к бунту?
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18.06.2020 12:13 Відповісти
Ні, не одному. Треба виходити на вулиці, бо карантин можуть продовжувати до кінця терміну бубочки.
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18.06.2020 12:48 Відповісти
скоро будеш вісити на першій осинці, виродок
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18.06.2020 12:25 Відповісти
Дивина: через "карантин" 300 мільйонів людей з усього світу втратили свої робочі місця, ще майже мільярд ніяк не дочекаються, щоб їх уряди "дозволили" їм повернутись на роботу, середній та малий бізнес майже знищено, в той же час ЛИШЕ американські мільярдери збільшили свої статки на 500 мільярдів доларів.
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Цікавим, насиченим та барвистим вимальовується життя ковідопанікерів: трястися від страху до вірусу (хоча тих вірусів тисячі навколо, і з кожним подихом людина будь-де і навіть в масці вдихає сотні тисяч вірусних частинок), летальність якого менша за летальність сезонного грипу, "берегтися", шугаючись навіть від родичів, як від чумних прокажених, втягувати у свою секту "свідків масового коронавірусного психозу" усіх довкола, використовуючи для доведення своєї правоти аргументи на кшталт "люди помирають!", "йдіть волонтером в інфекційку" та "Ви що не знаєте, що відбувалося в Італії?"... А потім дати вколоти собі за свої ж гроші експериментальну поспіхом виготовлену вакцину, відкинувши ласти від побічної реакції
Замість того, щоб, оскільки медицина - в першу чергу є доказовою наукою, спробувати відповісти на два простих, але важливих та обов'язкових, питання:
1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? Ні, таких досліджень проведено не було.
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? Що є єдиним доказом "пандемії"? Тести.
То ж чи є у цих тестів сертифікат якості? Хто їх взагалі перевіряв? На що насправді вони позитивно реагують? Яка їх РЕАЛЬНА точність і як часто вони видають хибнопозитивні результати?
Замість того, щоб усвідомити, що ситуація, коли медики усього світу отримують ласі премії за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), повинна викликати у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією.
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18.06.2020 12:33 Відповісти
Так то у притомних, а де ви їх бачили...
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18.06.2020 18:30 Відповісти
"За останню добу проведено 21 204 тестування, з яких 12 106 методом ПЛР, 9 098 методом ІФА"

В мене одне питання, певно, риторичне. Кількість позитивних результатів тестів ІФА (тобто тестів на наявність у сироватці крові антитіл, грубо кажучи, на те, що людина вже перехворіла, та її імунна система дала адекватну відповідь на вірус) вони заносять до загальної статистики випадків зараження, повідомляють її кожного дня під заголовками "невиданий антирекорд" і на підставі цього лякають більш жорстким карантином?
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18.06.2020 13:00 Відповісти
До речі, місяць тому робилося в 2-3 рази менше тестів ПЛР, близько 4-5 тисяч. Хто пам'ятає пропорції зі школи, той зрозуміє, звідки насправді взялися ці "антирекорди".
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18.06.2020 13:08 Відповісти
Та пошел ты на *** , со своим карантином!
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18.06.2020 13:20 Відповісти
+
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18.06.2020 18:31 Відповісти
Придет время и ЗЕ-команда ответит за каждую гривну из выделенных на "борьбу" против COVID-19 64 млрд.грв. и за карантин необоснованный уничтоживший экономику Украины.
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18.06.2020 13:56 Відповісти
А кто-то из этих всех ********* при власти, которые валят все заводы и чесные бизнесы, пилят бюджет каджый день с 1991 года ответил ?
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18.06.2020 14:45 Відповісти
Складывается впечатление , что к власти пришли люди с диагнозом ИДИОТ . Всякие были президенты идеолог , глава мафии , шапочный вор , барыга , но такого пустоголового и никчемного не было .
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18.06.2020 14:31 Відповісти
Ещё вчера - даже позавчера надо вводить жёсткий карантин.
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18.06.2020 14:36 Відповісти
Да, да еще Зимой, и главное навсегда
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18.06.2020 14:46 Відповісти
количество новых случаев COVID-19 за сутки - 921, умерли 19 человек
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19.06.2020 09:37 Відповісти
Тебе, лично тебе, вечный карантин.
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18.06.2020 20:14 Відповісти
на 19.06.20 год количество новых случаев COVID-19 за сутки - 921, умерли 19 человек....
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19.06.2020 09:36 Відповісти
Ми можемо три-чотири місяці прожити без карантину - сказав Ляшко...Потім три-чотири місяці в карантині...Потім вже не важливо...
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18.06.2020 16:51 Відповісти
...і сказав народ, какая разніца (с), з карантином чи без
Так чи інакше треба йти на роботу і працювати, бо жити за що??
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18.06.2020 18:34 Відповісти
Пора вже зрозуміти, що цей вірус синтезований а отже він не буде підкорятися правилам, властивими для природних вірусів. Тобто ні суха погода, ні літо не припинить його поширення.
Поки 2\3 населення не стане на нього відпорне він не припинеться. Тому напевно потрібно змінити оціночну статистику: фіксувати не кількість позитивних тестів а кількість тих, хто реально захворів. Є дані, що до 80% тих, хто має позитивний тест проходять цей вірус безоб,явово. Всі ці посилення карантину лише розтягнуть процес. Історія цього вірусу буде подібна до СНІДУ-він вже буде з нами назавше. Загострюючи карантин ми лише загубимо економіку та створимо масу проблем. Реально нічого це не дасть. Краще сконцентрувати всі сили на тих, хто реально захворів.
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18.06.2020 19:51 Відповісти
сам шатался по кабаку с Зе и что-то шелестит
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18.06.2020 21:15 Відповісти
Поздно уважаемый поезд ушёл .15 марта должны были принять указ ,что все граждани Украины должны носить маски ( у нас ,все шили сами )А тех кто не носит штрафовать по 500 гривень.Хоть бы Как то пополнили местный бюджет,
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18.06.2020 21:25 Відповісти
 
 