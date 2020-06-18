Жорсткий карантин у деяких областях України може бути запроваджено вже з 22 червня, - головний санлікар Ляшко
Мінздав оприлюднив сценарії реагування на поширення коронавірусу в Україні. Згідно з найгіршим сценарієм, у деяких областях країни вже з 22 червня можуть запровадити жорсткий карантин.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час традиційного брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За його словами, в разі погіршення ситуації в регіоні, карантин доведеться посилювати.
"Графік показує, за якого сценарію і як буде впроваджуватися адаптивний карантин на території країни. Ми не говоримо, що вже через два тижні ми будемо закривати країну на карантин. Цей графік показує, що в деяких областях нашої країни жорсткий карантин може бути запроваджено з 22 червня. Динаміка зростання може це показати", - сказав головний санлікар.
Крім того, він зазначив, що є ймовірність того, що Україна зможе пройти літо без карантину.
"Імовірність, що літо ми можемо пройти без карантину, також досить висока. Ми можемо 3-4 місяці прожити без карантину. Головне дотримуватися санітарних норм і м'яко виходити з карантину. Однак, якщо цього не робити, ми можемо запускати вже певні області на карантин , в тому числі і жорсткий карантин", - додав Ляшко.
Нагадаємо, станом на ранок 18 червня в Україні лабораторно підтверджено 34 063 випадки COVID-19. За добу - 829 нових випадків. Це найвищий показник нових випадків за добу в Україні з початку пандемії. 23 людини померли від хвороби.
Будь ласка, зачекайте...
Правильно!
кажется шо власть у нас с Марса завозит Билл Гей.тс, ибо объяснить такую концентрацию.... тьху, решительно крайне сложно
"Мы можем 3-4 месяца прожить без карантина."
А у нас шо Ляшко лето продлит? Если один месяц уже почти прошел, а карантин как минимум до 31 июля.
Ура, в Украине лето будет до ноября-декабря.
Источник: https://censor.net/n3202769Источник: https://censor.net/n3202769
А вы, нарид, мучайтесь в душных квартирках и в результате болейте еще больше
Поставьте лаборатории в аэропортах , как в ЕС - 4 часа и тест . Отказников обратно в самолёт и гудбай
Введите правило взъезжать в страну с тестом PCR( 92 часа) как в ЕС
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Цікавим, насиченим та барвистим вимальовується життя ковідопанікерів: трястися від страху до вірусу (хоча тих вірусів тисячі навколо, і з кожним подихом людина будь-де і навіть в масці вдихає сотні тисяч вірусних частинок), летальність якого менша за летальність сезонного грипу, "берегтися", шугаючись навіть від родичів, як від чумних прокажених, втягувати у свою секту "свідків масового коронавірусного психозу" усіх довкола, використовуючи для доведення своєї правоти аргументи на кшталт "люди помирають!", "йдіть волонтером в інфекційку" та "Ви що не знаєте, що відбувалося в Італії?"... А потім дати вколоти собі за свої ж гроші експериментальну поспіхом виготовлену вакцину, відкинувши ласти від побічної реакції
Замість того, щоб, оскільки медицина - в першу чергу є доказовою наукою, спробувати відповісти на два простих, але важливих та обов'язкових, питання:
1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? Ні, таких досліджень проведено не було.
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? Що є єдиним доказом "пандемії"? Тести.
То ж чи є у цих тестів сертифікат якості? Хто їх взагалі перевіряв? На що насправді вони позитивно реагують? Яка їх РЕАЛЬНА точність і як часто вони видають хибнопозитивні результати?
Замість того, щоб усвідомити, що ситуація, коли медики усього світу отримують ласі премії за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), повинна викликати у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією.
В мене одне питання, певно, риторичне. Кількість позитивних результатів тестів ІФА (тобто тестів на наявність у сироватці крові антитіл, грубо кажучи, на те, що людина вже перехворіла, та її імунна система дала адекватну відповідь на вірус) вони заносять до загальної статистики випадків зараження, повідомляють її кожного дня під заголовками "невиданий антирекорд" і на підставі цього лякають більш жорстким карантином?
Так чи інакше треба йти на роботу і працювати, бо жити за що??
Поки 2\3 населення не стане на нього відпорне він не припинеться. Тому напевно потрібно змінити оціночну статистику: фіксувати не кількість позитивних тестів а кількість тих, хто реально захворів. Є дані, що до 80% тих, хто має позитивний тест проходять цей вірус безоб,явово. Всі ці посилення карантину лише розтягнуть процес. Історія цього вірусу буде подібна до СНІДУ-він вже буде з нами назавше. Загострюючи карантин ми лише загубимо економіку та створимо масу проблем. Реально нічого це не дасть. Краще сконцентрувати всі сили на тих, хто реально захворів.