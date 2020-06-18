Жорсткий карантин у деяких областях України може бути запроваджено вже з 22 червня, - головний санлікар Ляшко

Мінздав оприлюднив сценарії реагування на поширення коронавірусу в Україні. Згідно з найгіршим сценарієм, у деяких областях країни вже з 22 червня можуть запровадити жорсткий карантин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час традиційного брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, в разі погіршення ситуації в регіоні, карантин доведеться посилювати.

"Графік показує, за якого сценарію і як буде впроваджуватися адаптивний карантин на території країни. Ми не говоримо, що вже через два тижні ми будемо закривати країну на карантин. Цей графік показує, що в деяких областях нашої країни жорсткий карантин може бути запроваджено з 22 червня. Динаміка зростання може це показати", - сказав головний санлікар.

Крім того, він зазначив, що є ймовірність того, що Україна зможе пройти літо без карантину.

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"Імовірність, що літо ми можемо пройти без карантину, також досить висока. Ми можемо 3-4 місяці прожити без карантину. Головне дотримуватися санітарних норм і м'яко виходити з карантину. Однак, якщо цього не робити, ми можемо запускати вже певні області на карантин , в тому числі і жорсткий карантин", - додав Ляшко.

Нагадаємо, станом на ранок 18 червня в Україні лабораторно підтверджено 34 063 випадки COVID-19. За добу - 829 нових випадків. Це найвищий показник нових випадків за добу в Україні з початку пандемії. 23 людини померли від хвороби.