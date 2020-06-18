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Новини Коронавірус і карантин
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Приріст хворих на COVID-19 в Україні більший від загальносвітового, - головний санлікар Ляшко

Приріст хворих на COVID-19 в Україні більший від загальносвітового, - головний санлікар Ляшко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні одна з кращих ситуацій з коронавірусом, але в останній тиждень збільшується кількість заражень. Найбільше випадків COVID-19 в Чернівецькій, Львівській областях та місті Київ.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, збільшення кількості тестувань збільшує кількість випадків, але це не означає, що тільки від тестувань це залежить. За словами Ляшка, причиною такого зростання є початок послаблення карантину. Зокрема, запрацював метрополітен і інший громадський транспорт, відкрилися дитячі садки. Після цього, з урахуванням інкубаційного періоду, і почала збільшуватися кількість хворих.

"Останнім часом ми даємо суттєвий приріст, який більше загальносвітового. Чому так відбувається? Якщо ми подивимося на цю динаміку, ви побачите з 1 травня і до вчорашнього дня, до 17 червня, як відбувається захворюваність", - заявив він.

Також дивіться: Без запровадження карантину в Україні до кінця року через COVID-19 могли б померти 145 тис. осіб, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Зазначимо, станом на сьогодні в Чернівецькій області - 4135 випадків коронавірусу, у Львівській області - 3398, а в Києві - 4084.

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Топ коментарі
+6
Короче готовимся к жёсткому карантину! Видать в Крыму совсем с водой тяжко! По тихому дать воду не получится!
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18.06.2020 10:43
+6



В частности, заработал метрополитен и другой общественный транспорт.
...практически нигде в мире его и не останавливали. Может в чем другом причина? Может в вас?
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18.06.2020 10:43
+3
так отвечают только зеворы, которые все распродали, и сбрехали.
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18.06.2020 11:22
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Короче готовимся к жёсткому карантину! Видать в Крыму совсем с водой тяжко! По тихому дать воду не получится!
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18.06.2020 10:43 Відповісти



В частности, заработал метрополитен и другой общественный транспорт.
...практически нигде в мире его и не останавливали. Может в чем другом причина? Может в вас?
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18.06.2020 10:43 Відповісти
А может пусть Билл Гейц всех чипирует? как некоторые умолишенные пишут в комментариях все таки дядько вумный и плохого не посоветует
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18.06.2020 10:46 Відповісти
Мозгам тех, кто пишет, что Билл чипирует через вакцины, до уровня чипа из советского калькулятора Б3-34 расти и расти.
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18.06.2020 11:24 Відповісти
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине одна из лучших ситуаций с коронавирусом, но в последнюю неделю увеличивается количество заражений.- во как лукавое отродье плющит,,,- "ситуация в Украине , одна из лучших, и от этой одной из лучших ситуаций ,увеличивается количество заражений вирусом- оказывается одна из лучших ситуаций по заражению...
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18.06.2020 10:49 Відповісти
А шашликів нажертися вони дома не могли ? По 20 шт. в компаніях в лісопаркових зонах свої мангали порозпалювали . Від однієї воні горілки з тухлим м'ясом можна отруїтися . Зебіли , хіба вони ще чимось можуть здивувати ?
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18.06.2020 11:08 Відповісти
Не нужно наговаривать на Зеленского. Пока еще только ваш Петя всем в штаны срет! Война продолжается, кто наживается но ней? Когда уже его посадят!
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18.06.2020 11:38 Відповісти
А Ви запитайте - може він вже й насрав ? А труханов , це той , що допомогав Порошенку міняти призвіще з Вальцман ? Чи вони разом брата вбивали ? Тікайте , ховайтеся - соросята покусають і не буде дєдиваєвалей ! Клініка , невиліковно . Ви хоча б уважно на те зе подивіться - воно варте того , щоб його захищати ?
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18.06.2020 11:54 Відповісти
Так во Львове ж ЗЕбилов нема! То ж ваши, пэдриоты!
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18.06.2020 11:15 Відповісти
Чого ж тебе, маланко перелякана, так ковбасить і плющить, га? Сховайся в погріб і не смерди.
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18.06.2020 14:57 Відповісти
Це кацапська троляка яка маніпулює Львовом! Сама мабуть на данєцке жре шашлики
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18.06.2020 17:24 Відповісти
Нужно штрафовать всех нарушителей, тогда не нужно будет брать кредиты МВФ.
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18.06.2020 10:54 Відповісти
где тесты?
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18.06.2020 10:55 Відповісти
будут симптомы, будут тебе тесты.
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18.06.2020 10:57 Відповісти
так отвечают только зеворы, которые все распродали, и сбрехали.
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18.06.2020 11:22 Відповісти
так делают в нормальных странах вроде Японии, где контролируют показатели пандемии по уровню смертности.
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18.06.2020 11:26 Відповісти
увеличение числа тестирований - увеличивает число случаевИсточник: https://censor.net/n3202770
Получается, шобы обнулить случаи, нужно отменить тестирование? Так?
Давайте вместе сделаем коронавирус!
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18.06.2020 10:57 Відповісти
Важно количество смертных случаев по отношению к заболевшим. А они остаются на прежнем уровне.
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18.06.2020 11:00 Відповісти
Как себя чувствует Елена Зеленская, навещает ли её в больнице муж?
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18.06.2020 11:00 Відповісти
Лучше спроси про Петиного папу, навещает ли его на кладбище сын?
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18.06.2020 11:02 Відповісти
не нужно так. О покойниках либо хорошо, либо ничего.
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18.06.2020 11:10 Відповісти
вот ответ типичного ЗЕлупососа на простое человеческое переживание и заботу о здоровье Первой леди...
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18.06.2020 11:15 Відповісти
вот ответ типичного порохобота на простое человеческое переживание и заботу о здоровье папы гетьмана.
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18.06.2020 11:16 Відповісти
переживать и заботиться о здоровье умершего человека может только сферический олигофрен, вроде тебя, убогий почитатель Кокаинового Осла...
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18.06.2020 11:36 Відповісти
зачем вы так. Человеческая душа бессмертна, тем более папы сивочелого гетьмана.
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18.06.2020 11:47 Відповісти
Отложили похороны на завтра из-за судебного заседания.
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18.06.2020 11:47 Відповісти
Зебіл , а тобі не пох.. ?
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18.06.2020 11:55 Відповісти
только порохоботам как ты, все пох...
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18.06.2020 12:01 Відповісти
Ватнікі , ахтунг ! Це соросята винуваті і "внєшнєє управлєніє" .
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18.06.2020 11:01 Відповісти
А где предыдущие бравурные заявления.. Тю .. тю.. То то запад не открывает связь с Украиной ( ну кроме разве Польши, где работники нужны) Вот оно и становится явным.. все тайное... Вопрос тогда почему власть идет на все большее ослабление карантина, открывает межобластное сообщение, границы , линии с оккупированными территориями.. Прекратило всякий контроль за выполнением даже оставшихся требований. А теперь еще и меняют критерий для снижение карантина подстраивая показатели под Кличко и Киев.
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18.06.2020 11:13 Відповісти
Львівська одбласть граничить з кордонами..перевалочний пункт можна сказати а не область,з області транзит по всій Україні і за кордон туда сюда..тому і така ситуація
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18.06.2020 11:29 Відповісти
"Прирост больных"- дгнрт Ляшко,прирост бывает скота,а не больных.Когда уже вы,зебилы передОхнете от вашеговируса
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18.06.2020 11:55 Відповісти
Это лишь доказывает абсолютную некомпетентность властей. Ввели карантин когда был один заболевший, просидели в нем 2 месяца, абсолютно не готовясь к тому что будет после его отмены. И теперь у них народ виноват: карантин ослабили и люди начали заражаться ишь какие подлецы. Плохой народ правительству достался.
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18.06.2020 11:59 Відповісти
Дивина: через "карантин" 300 мільйонів людей з усього світу втратили свої робочі місця, ще майже мільярд ніяк не дочекаються, щоб їх уряди "дозволили" їм повернутись на роботу, середній та малий бізнес майже знищено, в той же час ЛИШЕ американські мільярдери збільшили свої статки на 500 мільярдів доларів.
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Цікавим, насиченим та барвистим вимальовується життя ковідопанікерів: трястися від страху до вірусу (хоча тих вірусів тисячі навколо, і з кожним подихом людина будь-де і навіть в масці вдихає сотні тисяч вірусних частинок), летальність якого менша за летальність сезонного грипу, "берегтися", шугаючись навіть від родичів, як від чумних прокажених, втягувати у свою секту "свідків масового коронавірусного психозу" усіх довкола, використовуючи для доведення своєї правоти аргументи на кшталт "люди помирають!", "йдіть волонтером в інфекційку" та "Ви що не знаєте, що відбувалося в Італії?"... А потім дати вколоти собі за свої ж гроші експериментальну поспіхом виготовлену вакцину, відкинувши ласти від побічної реакції
Замість того, щоб, оскільки медицина - в першу чергу є доказовою наукою, спробувати відповісти на два простих, але важливих та обов'язкових, питання:
1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? Ні, таких досліджень проведено не було.
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? Що є єдиним доказом "пандемії"? Тести.
То ж чи є у цих тестів сертифікат якості? Хто їх взагалі перевіряв? На що насправді вони позитивно реагують? Яка їх РЕАЛЬНА точність і як часто вони видають хибнопозитивні результати?
Замість того, щоб усвідомити, що ситуація, коли медики усього світу отримують ласі премії за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), повинна викликати у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією.
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18.06.2020 12:33 Відповісти
С каждым днем, бред становится все вычурнее и изощреннее. Уровень абсурда закаливал с момента выбора зе, но уровень сюра который начался при нем, уже переходит все рамки. Черты в кучу сбиться и попить кофе не очкуют, а людям заявлять такую срань можно? А что коля котлета? Где ужины для врачей киева? балаболы хреновы.
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18.06.2020 13:00 Відповісти
 
 