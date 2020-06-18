Приріст хворих на COVID-19 в Україні більший від загальносвітового, - головний санлікар Ляшко
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні одна з кращих ситуацій з коронавірусом, але в останній тиждень збільшується кількість заражень. Найбільше випадків COVID-19 в Чернівецькій, Львівській областях та місті Київ.
Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, збільшення кількості тестувань збільшує кількість випадків, але це не означає, що тільки від тестувань це залежить. За словами Ляшка, причиною такого зростання є початок послаблення карантину. Зокрема, запрацював метрополітен і інший громадський транспорт, відкрилися дитячі садки. Після цього, з урахуванням інкубаційного періоду, і почала збільшуватися кількість хворих.
"Останнім часом ми даємо суттєвий приріст, який більше загальносвітового. Чому так відбувається? Якщо ми подивимося на цю динаміку, ви побачите з 1 травня і до вчорашнього дня, до 17 червня, як відбувається захворюваність", - заявив він.
Зазначимо, станом на сьогодні в Чернівецькій області - 4135 випадків коронавірусу, у Львівській області - 3398, а в Києві - 4084.
Будь ласка, зачекайте...
В частности, заработал метрополитен и другой общественный транспорт.
...практически нигде в мире его и не останавливали. Может в чем другом причина? Может в вас?
Получается, шобы обнулить случаи, нужно отменить тестирование? Так?
Давайте вместе сделаем коронавирус!
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Цікавим, насиченим та барвистим вимальовується життя ковідопанікерів: трястися від страху до вірусу (хоча тих вірусів тисячі навколо, і з кожним подихом людина будь-де і навіть в масці вдихає сотні тисяч вірусних частинок), летальність якого менша за летальність сезонного грипу, "берегтися", шугаючись навіть від родичів, як від чумних прокажених, втягувати у свою секту "свідків масового коронавірусного психозу" усіх довкола, використовуючи для доведення своєї правоти аргументи на кшталт "люди помирають!", "йдіть волонтером в інфекційку" та "Ви що не знаєте, що відбувалося в Італії?"... А потім дати вколоти собі за свої ж гроші експериментальну поспіхом виготовлену вакцину, відкинувши ласти від побічної реакції
Замість того, щоб, оскільки медицина - в першу чергу є доказовою наукою, спробувати відповісти на два простих, але важливих та обов'язкових, питання:
1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? Ні, таких досліджень проведено не було.
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? Що є єдиним доказом "пандемії"? Тести.
То ж чи є у цих тестів сертифікат якості? Хто їх взагалі перевіряв? На що насправді вони позитивно реагують? Яка їх РЕАЛЬНА точність і як часто вони видають хибнопозитивні результати?
Замість того, щоб усвідомити, що ситуація, коли медики усього світу отримують ласі премії за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), повинна викликати у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією.