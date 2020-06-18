Рада може цього тижня проголосувати за законопроєкт про гральний бізнес з 3,5 тис. поправок, - "слуга народу" Кравчук

Верховна Рада може проголосувати в другому читанні за законопроєкт № 2285-д про гральний бізнес, в який подано 3,5 тисячі поправок, на цьому пленарному тижні.

Про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук журналістам перед засіданням Верховної Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Кравчук розповіла, що велика частина поправок була узгоджена з народними депутатами, а тисяча поправок - врахована редакційно в законопроєкті.

"Тому шанси проголосувати на цьому тижні у другому читанні досить великі", - зазначила нардепка.

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Вона зазначила, що депутати не будуть наполягати на 3,5 тис. поправок, крім представників "інших опозиційних фракцій".

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про легалізацію грального бізнесу 16 січня 2020 г. Його підтримали 260 народних депутатів.