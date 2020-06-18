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ВР (14812) гральний бізнес (281) Кравчук Євгенія (374)

Рада може цього тижня проголосувати за законопроєкт про гральний бізнес з 3,5 тис. поправок, - "слуга народу" Кравчук

Рада може цього тижня проголосувати за законопроєкт про гральний бізнес з 3,5 тис. поправок, -

Верховна Рада може проголосувати в другому читанні за законопроєкт № 2285-д про гральний бізнес, в який подано 3,5 тисячі поправок, на цьому пленарному тижні.

Про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук журналістам перед засіданням Верховної Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Кравчук розповіла, що велика частина поправок була узгоджена з народними депутатами, а тисяча поправок - врахована редакційно в законопроєкті.

"Тому шанси проголосувати на цьому тижні у другому читанні досить великі", - зазначила нардепка.

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Вона зазначила, що депутати не будуть наполягати на 3,5 тис. поправок, крім представників "інших опозиційних фракцій".

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про легалізацію грального бізнесу 16 січня 2020 г. Його підтримали 260 народних депутатів.

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шо, у Арсен Борисыча опять деньги заканчиваются?
Скоро опять игральные залы в каждом доме и при каждой автобусной остановке?
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18.06.2020 11:19 Відповісти
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности согласился внести в повестку дня сессии парламента постановление об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова.
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18.06.2020 11:30 Відповісти
А КАРАНТИН КАК? Позаражаются же бедные игроманы. Они сутками одноруких бандитов за руку теребят. Ляшко, спасай игроманов, они в опасности.
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18.06.2020 11:33 Відповісти
я в шоке. Неужели импотенты из "Голоса" уже собрали 150 подписей?
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18.06.2020 11:44 Відповісти
Ах ах ах какой архиважный закон "Законопроект, какhttps://www.obozrevatel.com/economics/legalizatsiya-igornogo-biznesa.htm уверяют эксперты , написан под конкретные российские компании, которые готовятся выходить на украинский рынок. Несколько примеров:онлайн-казино (имеют около $4 млрд в год, согласно оценкам Баума) привяжут к беттинговым компаниям;количество лицензий для беттинговых компаний ограничат; чтобы получить разрешение, нужно будет иметь домен .ua, торговую марку;регистрация торговой марки займет около года; успеют получить лицензию только те, кто уже работает, и те, кто заранее подготовился;российские компании еще до того, как закон презентовали, начали открывать офисы в Киеве, переводить сайты на украинский язык;украинские беттинговые компании, судя по всему, готовятся к продаже россиянам. Это уже прогнозируют участники рынка, для этого созданы все условия, и об этом упомянул даже Баум в своем интервью." но это еще не все "Главное юридическое управление Верховной Рады пришло к выводу, что законопроект об азартных играх, который разрабатывали при участии предпринимателя Бориса Баума, нарушает Конституцию Украины. В частности, главное нарушение - выбирать комиссию, которая займется регуляцией рынка, будут представители парламентского комитета, хотя по закону они не имеют на это права.Стоит отметить: сам Борис Баум уже https://www.obozrevatel.com/economics/fea/intervyu-bauma.htm признавался в своих интервью, что имеет все шансы занять должность главы комиссии по азартным играм. В законопроекте, который разрабатывался при его участии, выбирать руководство нового органа должны члены парламентского комитета (в основном состоит из "слуг народа"), говорится в отчете юридического управления, опубликованного на сайте Рады."
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18.06.2020 11:21 Відповісти
http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=443346 Как работают казино Лас-Вегаса в эпоху коронавируса
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18.06.2020 11:26 Відповісти
Какую-то хрень они быстро принимают, а тут уже лет пять мурыжат и не могут принять. Всё таки как трудно оторваться от кормушки.
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18.06.2020 11:26 Відповісти
Рада може цього тижня проголосувати за законопроєкт про гральний бізнес з 3,5 тис. поправок, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 5841
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18.06.2020 12:34 Відповісти
 
 