Зеленський на засіданні фракції "Слуги народу" попросив підтримати Шкарлета на посаду міністра освіти, - Качура
Президент України Володимир Зеленський під час засідання фракції "Слуга народу", в якому він брав участь у режимі відеозв'язку, попросив депутатів підтримати кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки.
Про це повідомив депутат від "Слуги народу" Олександр Качура у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Пройшла зустріч фракції з Президентом по відеозв'язку. Говорили про підтримку програми уряду і закону про народовладдя", - зазначив він.
Разом з тим в наступному повідомленні депутат уточнив: "Президент попросив фракцію підтримати Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти".
Нагадаємо, 3 червня комітет Верховної Ради провів співбесіду з ректором Чернігівського національного технологічного університету Сергієм Шкарлетом, який претендує на посаду міністра освіти і науки.
Пізніше президент України Володимир Зеленський назвав чотирьох можливих кандидатів на посаду міністра освіти і науки: ректор ЧНТУ Сергій Шкарлет, "слуга народу" Сергій Бабак, керівник Апарату ОП Олексій Дніпров і заступниця директора Інституту математики НАН Олександра Антонюк.
Кандидат на пост міністра освіти Сергій Шкарлет неодноразово заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністра Анни Новосад, його кандидатуру лобіюють деякі ректори, які хочуть скасувати "незручні" реформи.
Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення в інших авторів без належних посилань на них (плагіат).
Будь ласка, зачекайте...
Забыл петух, что порошенко - один из основателей партии регионов и один из министров януковича. членосос ты путинский .(спеціально для тебе півня - на кознінном )
Просто - ты порохобот, я - нет.
можешь не отвечать, покитьок.
"Это означает совести не иметь". Азаров возмущен заявлениями, что Партию Регионов создал Порошенко
23:52, 17 января 2018
А вот заявление, что Порошенко является основателем Партии Регионов Азарова возмутило (Азаров был первым руководителем ПР). "Это вообще означает совести не иметь такое заявлять, - говорит экс-премьер. - Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил. Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное".
Вірить в Азірова (:
але хАхли-маллоросцi захотiли нових шоу та вибрали малоросьця, повне лайно.
а iдеальнi, ангели фактично iснують лише в головах недалеких пiсюшок. )
В Україні (схоже?) президентська посада - ні до чого.
Зе-чмо та всю його квартальну шоблу у вiдставку!