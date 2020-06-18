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Заява Венедіктової про перенесення суду над Порошенком через похорон його батька - цинічна спекуляція, - адвокат Новіков

Заява Венедіктової про перенесення суду над Порошенком через похорон його батька - цинічна спекуляція, - адвокат Новіков

Адвокат Ілля Новіков із посиланням на одне з видань, повідомив, що генпрокурор Венедіктова подала заяву до Печерського суду про перенесення засідання "через неможливість явки Порошенка, тому що на 18 червня призначено похорон його батька".

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Новіков зазначив, що за словами Венедіктової, адвокати Порошенка нібито відразу були поінформовані про клопотання.

"Це все цинічна брехня і спекуляція на смерті. Порошенко з'явиться сьогодні в суд о 15:00 і буде заперечувати проти перенесення засідання. Похорон призначено на п'ятницю, 19 червня. З адвокатами за два дні ніхто не зв'язувався. Прощання з Олексієм Івановичем Порошенком відбудеться о 12 в клубі Кабміну. ​​Лицемірна турбота генпрокурора про почуття сім'ї нікому не потрібна", - йдеться в його пості.

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Заява Венедіктової про перенесення суду над Порошенком через похорон його батька - цинічна спекуляція, - адвокат Новіков 01

Новіков наголосив, що якщо Генеральна прокуратура хоче перенесення засідання, то неприпустимі спроби мотивувати це інтересами родини Порошенків.

"Буде велика кількість людей, які зацікавлені в цій справі і хочуть почути рішення суду, спостерігати за ним. Тому хочу підкреслити від імені команди захисту Петра Порошенка, від імені Петра Порошенка якщо Генеральна прокуратура хоче зірвати засідання, їм це доведеться робити під свою відповідальність і це не повинно робитися з посиланням на інтереси Порошенка і його сім'ї. Порошенко про це не просив", - зазначив адвокат.

"Абсолютна абсурдність звинувачень, озвучених генеральним прокурором Венедіктовою, очевидна для всього світу. Всьому світу абсолютно ясно, що йдеться про політичне переслідування лідера опозиційної політичної сили", - зазначає адвокат Ігор Головань.

"П'ятого Президента України звинувачують в тому, що він реалізував свої конституційні повноваження - видав указ. А керівника Служби зовнішньої розвідки звинувачують в тому, що він виконав відповідно до Конституції обов'язковий для виконання на всій території України указ Президента України. Це абсолютний абсурд", - додав Головань.

"Більш того, все це так зване провадження складається з фейків і навіть відвертих підробок. У цих підробках брала участь особисто генеральний прокурор України. Ми налаштовані показати всьому світу, на що перетворилася зараз українська правоохоронна система, Генеральна прокуратура і слідство", - підсумував Головань.

Нагадаємо, у четвер, 18 червня, Печерський райсуд планував обирати запобіжний захід Петру Порошенку. Прокурори наполягають на арешті.

Також читайте: Порошенко переніс похорон батька на 19 червня, щоб піти в суд завтра, - Цеголко

Заява Венедіктової про перенесення суду над Порошенком через похорон його батька - цинічна спекуляція, - адвокат Новіков 02

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Топ коментарі
+79
Заявление Венедиктовой о переносе суда над Порошенко из-за похорон его отца – циничная спекуляция, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 3737
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18.06.2020 11:49
+55
Заява Венедіктової про перенесення суду над Порошенком через похорон його батька - цинічна спекуляція, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 9646
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18.06.2020 12:00
+52
Заявление Венедиктовой о переносе суда над Порошенко из-за похорон его отца – циничная спекуляция, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 1256
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18.06.2020 11:50
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Жри му...к. - "28 февраля 2015, через год после присоединения Крыма к Российской Федерации - постановлением Правительства Севастополя завод https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F национализирован в пользу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C города "
И не ты мне будешь рассказывать как там было, потому, что я с родился и жил в Севастополе по ноябрь 2019 г.
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18.06.2020 17:01 Відповісти
этот "мойша" из рассеянских сраней-рязаней, видимо.
нет брехливей и тупее животного, чем тупорылая Зе-скотина. ))
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18.06.2020 17:16 Відповісти
нездивуюся якщо квартальщики ще будуть висміювати похорони як і підпалений будинок гонтаревої..
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18.06.2020 15:11 Відповісти
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