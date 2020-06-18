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Рада сегодня рассмотрит вопрос назначения Шкарлета министром образования, - Разумков

Рада сегодня рассмотрит вопрос назначения Шкарлета министром образования, - Разумков

Вопрос назначения на должность министра образования Рада рассмотрит на пленарном заседании в четверг после перерыва, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Поступил пакет документов на кандидата на назначение на должность министра образования. Сегодня будем рассматривать этот вопрос после перерыва, в порядке, предусмотренном нашим регламентом", - сообщил Разумков на пленарном заседании парламента в четверг, передает Цензор.НЕТ о ссылкой на Интерфакс-Украина.

Перерыв в пленарном заседании - с 12.00 до 12.30. Заседание проходит с 10.00 до 15.00.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский на заседании фракции "Слуги народа" попросил поддержать Шкарлета на должность министра образования, - Качура

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил Верховной Раде назначить министром образования и науки ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета.

3 июня комитет Верховной Рады провел собеседование с ректором Черниговского национального технологического университета Сергеем Шкарлетом, претендующим на должность министра образования и науки.

Позже президент Украины Владимир Зеленский назвал четырех возможных кандидатов на должность министра образования и науки: ректор ЧНТУ Сергей Шкарлет, "слуга народа" Сергей Бабак, руководитель Аппарата ОП Алексей Днепров и замдиректора Института математики НАН Александра Антонюк.

Кандидат на пост министра образования Сергей Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По информации экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббирует ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.

Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат).

Автор: 

ВР (14977) назначение (2287) Минобразования (1413) Разумков Дмитрий (1527) Шкарлет Сергей (353)


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Топ коментарі
+5
на новой машине приедет на работу.
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18.06.2020 11:55
+4
А чого такий поспіх? Антиукраїнські закони треба в освіті пропхнути?
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18.06.2020 11:56
+3
Очередная тупая,зебильная морда решила ненадолго припасть к корыту.
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18.06.2020 11:58
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на новой машине приедет на работу.
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18.06.2020 11:55 Відповісти
А чого такий поспіх? Антиукраїнські закони треба в освіті пропхнути?
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18.06.2020 11:56 Відповісти
да, викладання предметів на узкій треба повернути у школи.
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18.06.2020 12:13 Відповісти
осб куда йде, уже москалі сруть на українському телебаченні https://www.youtube.com/watch?v=geTj-6MxABY
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18.06.2020 12:14 Відповісти
Очередная тупая,зебильная морда решила ненадолго припасть к корыту.
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18.06.2020 11:58 Відповісти
нет не к корыту. Они приходят только с одной целью убить Украину и остаток тех украинцев, которые ее отстаивают.
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18.06.2020 12:00 Відповісти
Убивают не бесплатно
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18.06.2020 12:06 Відповісти
разумков нажратый ублюдок
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18.06.2020 11:59 Відповісти
Призначте вже одразу Кілю Азіріва.
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18.06.2020 11:59 Відповісти
за Разумкова скажу то шо у него довольно грамотный украинский, как для малоросса.
а за кандидата скажу шо мне вообще побоку кто станет министром, хуже просто уже не будет, наверное
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18.06.2020 12:00 Відповісти
так і про Зе казали, а виходить, що дно ще далеко.
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18.06.2020 12:11 Відповісти
не, ну украинский выучил, как и Кличко - уже хорошо.
а то шо малоросс, так кому же щас легко?
или у вас там Шредер был патриотом, и даже Меркель - патриотка?
главное шо не Медведчук (хотя было бы даже и не странно)
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18.06.2020 12:16 Відповісти
у мене немає Шрьодера і ніколи не було. він у німецьких рабів. не у мене.
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18.06.2020 12:19 Відповісти
Хуже всегда может быть.Назначение махрового рыга Шкарлета министром-этому подтверждение.Еще до окончания каденции шмаркли Янукович и его"молодая" команда вернется в Украину и займет ключевые места в правительстве,а "небесную сотню" признают преступной организацией.И это не сарказм.
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18.06.2020 12:18 Відповісти
сяву не відпустило
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18.06.2020 12:00 Відповісти
Когда Бойко Азарова на премьера выдвинет - то проголосуете, Слуги Народа?
Азаров на низком старте стоит, активен очень стал и в прессе, и в сети.
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18.06.2020 12:03 Відповісти
які вони швидкі, коли реально чогось хочуть.
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18.06.2020 12:10 Відповісти
Рада сегодня рассмотрит вопрос назначения Шкарлета министром образования, - Разумков - Цензор.НЕТ 5434

...
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18.06.2020 12:51 Відповісти
 
 