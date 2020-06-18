Часть депутатов не поддержала программу Кабмина, чтобы не предоставлять иммунитет некоторым министрам, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил отклонение парламентом Программы действий правительства из-за нежелания предоставлять иммунитет некоторым министрам.
Об этом он сказал журналистам после решения парламента об отклонении документа, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Поддержка была, но у некоторых народных депутатов было неприятие предоставления иммунитета правительству, или отдельным министрам, что стало таким камнем преткновения. К сожалению, это политический момент, но с точки зрения работы с парламентом по выполнению тех векторов, которые прописаны в программе, мы будем работать, будем продолжать работать. Ничего страшного здесь не произошло. Для правительства вообще никаких проблем и изменений", - сказал Шмыгаль.
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На брехні прийшло, брехнею тримається і нею ж його й придавить.
И до конца срока Бубочки в сумме = 12 правительств еще осталось?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1091777247861246&set=a.260431397662506&type=3 Anton Shvets: ЧТО ВЫ НЕСЕТЕ, ЧТО ВЫ БЛД НЕСЕТЕ?
Ну ладно Буславец зарплату у Рыжего Лидора получает, а остальной Кабмин чо? Вы там голосуете не глядя или как?
Газ подешевел, серьезно подешевел за счет масштабной торговой войны нефтепродуктов, заполненных хранилищ, прошлой теплой зимы, карантина, сокращения экономики, схлопывания рынков и много чего еще. Укрепление гривны опять же.
Естественно те, кто могут в тепловой генерации - переходят с угля, стоимость которого держится стабильно, на газ.
И слава бгу, потому что стараниями Герусов(Коломойский), Оржелей(Ермак) и Буславец(Ахметов) энергетика тупо развалена и находится в прединфарктном состоянии хронических приостановок генерации и неплатежей по цепочке.
Энергоатом в коме, все остальную генерацию трясет, промышленные потребители не знают как будет отскакивать их рынок, а зеленая энергетика грозит катастрофическими проблемами.
И тут министр пустых канистр выходит и говорит НАДО ЧТОБЫ ТЕС ПОКУПАЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ УГОЛЬ. Искусственное занижение потребления отечественного угля значит, лол. ОТЕЧЕСТВЕННОГО!!!
Ну то есть ладно еще "государственный уголь" бы сказала, я бы еще понял. Отечественный. Отечественный блд. То есть дорогого Рината Леонидовича-ага, да будут полны его стада и пусть его стрела летит между звезд.
Типа иначе шахтерам будет плохо. Ведь у нас десятки тысяч шахтеров.
А если будет плохо энергетикам и всем кто от них зависит? Это блд миллионы людей, а не десятки тысяч. Что вы будете делать, когда все рухнет? Что?
Вы там совсем плавленные?
Причем на рынке газа у нас реально, что рынок и конкуренция возможна, а вот с углем у нас пздц как был, так и остался. Вот Ахметов, вот россияне, вот госшахты, ну или можно сказать слово ЮАР.
В статье не написано, но я НАДЕЮСЬ, что свои противозаконные требования министерка Буславец распространяла на государственную тепловую генерацию, а не на частную. Но и от этого не легче, если только для госгенерации.
Например, бедное Центрэнерго такие правила могут просто убить. Компания тупо высосана Коломоем и вместо какого-то периода восстановления(после выпиливания коломойского менеджмента с ЦЭ) предлагается теперь подотировать Рината Леонидовича вне очереди?
Вы блд серьезно? Вы серьезно?
«Ми закуповуємо імпортний газ, в той час, як наші шахтарі сидять без роботи через відсутність ринку збуту. Цю ситуацію необхідно змінити. Так, ми підтримаємо українських шахтарів та збережемо в цій галузі 20 тисяч робочих місць».
Структура ринка газу за 2017 рік: 20.8 млрд кубометрів власного видобутку
14.1 млрд кубометрів імпорт.
Власний видобуток 60%.
У 2019 році видобуток склав 20.7 млрд кубометрів
Імпорт газу в 2017 впав з 14 млрд кубометрів до 10 у 2018, але у 2019 зріс знов до 14 млрд, бо ми готувалися до газової війни з рф та ціну були дуже низькі. Тобто власний видобуток як був так і залишився на рівні 60% в загальному балансі газу в 2019 році.
Структура ринку вугілля за 2017 рік: 35,8 млн тон виробництво
21,3 млн тон імпорт вугілля
Власний видобуток 62%
В 2019 було видобуто вже лише 31,6 млн тон вугілля
Імпортовано 21,8 млн тон
Власний видобуток вугілля в загальному балансі став менше 60% в 2019 році
Тобто як бачимо закуповують майже однаково і газ і вугілля, але спасати чомусь потрібно саме щахтарів.
Шо жалко Ахмєтова? А може ти й сам Ахмєтов?
Деньги от МВФ получили, теперь решили МВФ кинуть.
Голосование против НБУ в финансовом комитете.
Представлял его лично Дубинский. Постанова оценивает действия НБУ с 14 года по его мнению(!!!). Постанова по словам Дубинского, лол, против Гонтаревой даже, а не против Смолия, потому что "ее политика продолжается". То есть против национализации Приватбанка. Тупо месть. Потеря говорит доверия к банковской системе произошла. Не его начальник Беня создал недоверие, а НБУ, который всех спасал.
Ці люди що "за", проголосували за кидок Міжнародного Валютного Фонду.
Абрамович Ігор Олександрович(ОПЗЖ) - за
Аллахвердієва Ірина Валеріївна(СН) - за
Бєлькова Ольга Валентинівна(БЮТ) - відсутній
Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна(СН) - за
Васильченко Галина Іванівна - утр
Володіна Дар'я Артемівна(СН) - за
Воронько Олег Євгенійович(СН) - за
Герега Олександр Володимирович - відсутній
Гетманцев Данило Олександрович(СН) - за
Горват Роберт Іванович(Довіра) - за
Діденко Юлія Олександрівна(СН) - за
Дубінський Олександр Анатолійович(СН) - за
Железняк Ярослав Іванович(Голос) - відсутній
Заблоцький Мар'ян Богданович(СН) - проти
Іванчук Андрій Володимирович - відсутній
Кінзбурська Вікторія Олександрівна(СН) - за
Ковальов Олексій Іванович
Ковальчук Олександр Володимирович(СН) - за
Козак Тарас Романович - відсутній
Колісник Анна Сергіївна(СН) - за
Кулініч Олег Іванович - відсутній
Леонов Олексій Олександрович - відсутній
Ляшенко Анастасія Олексіївна - відсутній
Марусяк Олег Романович(СН) - утримався
Мотовиловець Андрій Вікторович(СН) - проти
Ніколаєнко Андрій Іванович(БЮТ) - за
Палиця Ігор Петрович - відсутній
Петруняк Євген Васильович(СН) - за
Рєпіна Елла Анатоліївна(СН) - за
Сова Олександр Георгійович(СН) - за
Солод Юрій Васильович - відсутній
Устенко Олексій Олегович(СН) - за
Холодов Андрій Іванович(СН) - за
Южаніна Ніна Петрівна(ЕС) - проти
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1091530931219211 Антон Швец
мрази
когда будут установлены счётчики на газ ?
падаль ублюдочная
Кажуть, що Шмигаль розумна людина але вважаю, що він більш жадібний, ніж розумний, бо розумний мав би тікати від бубочки та його команди... Тим не меньш, щось його втримує - значить має інтерес...
А какие были планы на эти деньги у ЗЕлёного ... - 5 млрд, Карл.
Тем более, что процесс дерибана НБУ уже запущен - до осени планируют как-то почистить последние закрома.
Дыра бюджета на сейчас оценочно 450-500 млрд.грн.
Налоги платят плохо, на таможне половина продукции мимо кассы.
Табачная, водочная индустрия - частично в тень, частично сворачиваются.
В Укрспирте поменяли менеджера - всё сейчас тырят вагонами.
Беня Каломойский за бензин не платит, а Ахметов - за уголь.
Красота.
Vitaly Rojdaev
естественно, что есть эта туалетная бумажка что нету, они так же продолжат лажать