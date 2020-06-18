Часть депутатов не поддержала программу Кабмина, чтобы не предоставлять иммунитет некоторым министрам, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил отклонение парламентом Программы действий правительства из-за нежелания предоставлять иммунитет некоторым министрам.

Об этом он сказал журналистам после решения парламента об отклонении документа, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Поддержка была, но у некоторых народных депутатов было неприятие предоставления иммунитета правительству, или отдельным министрам, что стало таким камнем преткновения. К сожалению, это политический момент, но с точки зрения работы с парламентом по выполнению тех векторов, которые прописаны в программе, мы будем работать, будем продолжать работать. Ничего страшного здесь не произошло. Для правительства вообще никаких проблем и изменений", - сказал Шмыгаль.

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