Всупереч думці Комітету Разумков винесе на голосування проект Бужанського про скасування переходу російськомовних шкіл на українську, - Подоляк

Вчора парламентський комітет з гуманітарної та інформаційної політики відхилив законопроект "слуги народу" Максима Бужанського про скасування переходу російськомовних шкіл з вересня 2020 року на українську, який він подав, незважаючи на те, що до переходу вже все готово.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в статті для ZAXID.NET написала Ірина Подоляк, екснардеп і ексзаступник міністра культури, молоді і спорту, один з авторів закону про функціонування української мови як державної.

"На гуманітарному комітеті ВРУ був "другий підхід" до законопроєкту вище згаданого фігуранта, "інженера-містобудівника" Бужанского про зміни до Закону про освіту щодо скасування переходу російськомовних шкіл з вересня 2020 року на українську, хоча підручники вже видрукувані, вчителі готові. Комітет після палких дебатів проголосував за відхилення цього законопроєкту.

Наїзди і гидотне хамство на адресу т.в.о. Міністра освіти свідчать про те, що дно гопництва і рагулізму депутатами від ОПЗЖ ще не досягнуте – є куди розвиватись. Малінавиє піджакі поміняли на Brioni, а сігарєткі на IQOS – от і вся еволюція", - написала вона.

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Подоляк припустила, що розгойдування мовної теми вигідно всім сторонам, бо відбувається це перед виборами:

"Оскільки питання мови уже після ухваленого рік тому закону вкотре загострюється перед виборами, то напрошується висновок, що для дешевого і недорогого піару це вигідно усім – і вашим, і нашим. Жодного свіжого аргументу у сторін. Добре, що хоч почали говорити про русифікацію, як кремлівську політику ХХ століття, а не лише про катерининщину, валуєвщину чи емщину. Але широкі верстви трудового народу такі "дебати" люблять, бо вони освіжають і викликають бажання відродити віковічний ритуал "бити морди".

На її думку, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков все одно винесе закон на голосування.

Разумков все одно внесе законопроєкт про зміни до освітнього закону у залу, хоч він і був відхилений на комітеті. Чи є голоси за нього – не відомо. Чи є ризик, що ухвалять – є. Чи є ризик, що незадовго розкоркують діючий Закон Про забезпечення функціонування української мови як державної, за час існування якого жоден представник національних меншин, в тому числі російської, не постраждав? Є така небезпека, хоч "ущемльонки" нема", - зазначила Подоляк.

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Прогнозуючи розвиток ситуація навколо призначення омбудсмена із захисту прав україномовних громадян, вона вважає, що Кабмін відхилить сильнішу кандидатуру, бо президенту не потрібні ефективні дії в цьому руслі:

"Мінкульт і Мінюст, згідно з законом, підтримали на цю посаду кандидатуру Святослава Літинського – зваженого, законослухняного, розумного, спокійного, послідовного, досвідченого. Робитиме свою справу на совість, як робить останні десять років.

Офіс Уповноваженої з прав людини Денісової запропонував Тараса Кременя – нічого несподіваного, бо обоє з Народного фронту. Обиратиме Кабмін з цих двох кандидатур. Для мене очевидно, що Літинського "продинамлять", бо сильніша і системніша кандидатура ОП не потрібна, а обирає Офіс. Та й Аваков не підтримає…".

Подоляк порекомендувала готуватися до масових акцій на захист української мови.

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"Бо головне завдання будь-якої державної влади у справжній державі зробити все, щоб у далекому майбутньому серед інших мов, які на той час виживуть і пануватимуть у світі, залишилась українська. Хоча б під захистом умовного майбутнього "ЮНЕСКО". Якщо влада цього не розуміє – то треба їй пояснити. Якщо влада цього не хоче – то треба змусити. Набридли вже ті "крилатиє качєлі" від виборів до виборів. Всім не вгодиш", - підсумувала вона.