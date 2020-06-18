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українська мова (829) мова (735) Разумков Дмитро (1526) Бужанський (103) Ірина Подоляк (9)

Всупереч думці Комітету Разумков винесе на голосування проект Бужанського про скасування переходу російськомовних шкіл на українську, - Подоляк

Всупереч думці Комітету Разумков винесе на голосування проект Бужанського про скасування переходу російськомовних шкіл на українську, - Подоляк

Вчора парламентський комітет з гуманітарної та інформаційної політики відхилив законопроект "слуги народу" Максима Бужанського про скасування переходу російськомовних шкіл з вересня 2020 року на українську, який він подав, незважаючи на те, що до переходу вже все готово.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в статті для ZAXID.NET написала Ірина Подоляк, екснардеп і ексзаступник міністра культури, молоді і спорту, один з авторів закону про функціонування української мови як державної.

"На гуманітарному комітеті ВРУ був "другий підхід" до законопроєкту вище згаданого фігуранта, "інженера-містобудівника" Бужанского про зміни до Закону про освіту щодо скасування переходу російськомовних шкіл з вересня 2020 року на українську, хоча підручники вже видрукувані, вчителі готові. Комітет після палких дебатів проголосував за відхилення цього законопроєкту.

Наїзди і гидотне хамство на адресу т.в.о. Міністра освіти свідчать про те, що дно гопництва і рагулізму депутатами від ОПЗЖ ще не досягнуте – є куди розвиватись. Малінавиє піджакі поміняли на Brioni, а сігарєткі на IQOS – от і вся еволюція", - написала вона.

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Подоляк припустила, що розгойдування мовної теми вигідно всім сторонам, бо відбувається це перед виборами:

"Оскільки питання мови уже після ухваленого рік тому закону вкотре загострюється перед виборами, то напрошується висновок, що для дешевого і недорогого піару це вигідно усім – і вашим, і нашим. Жодного свіжого аргументу у сторін. Добре, що хоч почали говорити про русифікацію, як кремлівську політику ХХ століття, а не лише про катерининщину, валуєвщину чи емщину. Але широкі верстви трудового народу такі "дебати" люблять, бо вони освіжають і викликають бажання відродити віковічний ритуал "бити морди".

На її думку, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков все одно винесе закон на голосування.

Разумков все одно внесе законопроєкт про зміни до освітнього закону у залу, хоч він і був відхилений на комітеті. Чи є голоси за нього – не відомо. Чи є ризик, що ухвалять – є. Чи є ризик, що незадовго розкоркують діючий Закон Про забезпечення функціонування української мови як державної, за час існування якого жоден представник національних меншин, в тому числі російської, не постраждав? Є така небезпека, хоч "ущемльонки" нема", - зазначила Подоляк.

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Прогнозуючи розвиток ситуація навколо призначення омбудсмена із захисту прав україномовних громадян, вона вважає, що Кабмін відхилить сильнішу кандидатуру, бо президенту не потрібні ефективні дії в цьому руслі:

"Мінкульт і Мінюст, згідно з законом, підтримали на цю посаду кандидатуру Святослава Літинського – зваженого, законослухняного, розумного, спокійного, послідовного, досвідченого. Робитиме свою справу на совість, як робить останні десять років.

Офіс Уповноваженої з прав людини Денісової запропонував Тараса Кременя – нічого несподіваного, бо обоє з Народного фронту. Обиратиме Кабмін з цих двох кандидатур. Для мене очевидно, що Літинського "продинамлять", бо сильніша і системніша кандидатура ОП не потрібна, а обирає Офіс. Та й Аваков не підтримає…".

Подоляк порекомендувала готуватися до масових акцій на захист української мови.

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"Бо головне завдання будь-якої державної влади у справжній державі зробити все, щоб у далекому майбутньому серед інших мов, які на той час виживуть і пануватимуть у світі, залишилась українська. Хоча б під захистом умовного майбутнього "ЮНЕСКО". Якщо влада цього не розуміє – то треба їй пояснити. Якщо влада цього не хоче – то треба змусити. Набридли вже ті "крилатиє качєлі" від виборів до виборів. Всім не вгодиш", - підсумувала вона.

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Топ коментарі
+38
Кто-то сомневался, что эта яныковская ПРоросль зря закон анонсировала ?
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18.06.2020 12:23
+36
Потвори зелені, ви зробили це разом!
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18.06.2020 12:23
+36
Вопреки мнению Комитета Разумков вынесет на голосование проект Бужанского об отмене перехода русскоязычных школ на украинский, - Подоляк - Цензор.НЕТ 4343
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18.06.2020 12:36
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Угу..Тем более,если ты живешь в Украине.
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18.06.2020 13:01 Відповісти
_Тогда это затруднит кремлю захват Украины. А ещё им нужно намеченную жертву расколоть и ослабить.
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18.06.2020 14:59 Відповісти
руцькоизычный с особой челюстью тупаков, вата
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18.06.2020 12:56 Відповісти
Тут вихід один - треба терміново посадити Порошенка...І тоді жодна мова не викликатиме дискусій,армія позбудеться "свинарчуків" а в родинах перестануть сперечатись,в яку церкву йти...Тому що поки будуть люди,які піаряться,заробляють,пролазять в політику на "армія-мова-віра" доти люди будуть гризтися,сваритись і протистояти одне одному...А,як відомо,дім,розділений сам в собі довго не простоїть...
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18.06.2020 13:07 Відповісти
Тебе надо выброситься из окна и тогда в мире станет на одного долбо#ба меньше.
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18.06.2020 13:09 Відповісти
Законопроект украинофоба-сепаратиста-подонка Бужанского предусматривает переход школ у нас в стране на Украинский язык аж в 2023 году! Многие Телеграм помойки типа резидент/легитимный/женщина с косой/портнов/шарий вчера открыто радовались такому повороту событий.

Радует, что в профильном Парламентском комитете ВР остались вменяемые люди, граждане Украины, которые понимают важность защиты государсвтенного языка от кацапов.
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18.06.2020 13:08 Відповісти
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18.06.2020 13:15 Відповісти
30 лет Украина независимая (вроде бы),а через 30 лет только пытаются переходить на украинский.Неудивительно что на нашей земле куча врагов,мы ж как видно не хозяева,раз даже за 30 лет языка толком не имеем (а это самая основа,отправная точка).
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18.06.2020 13:20 Відповісти
Кто может себе прелставить, чтобы в кремлевской думе украинец настаивал на аналогичном законе, и где он уже был бы, а в Украине этой гниде еще даже рыло не начистили.
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18.06.2020 13:21 Відповісти
А кто говорит, что Максимка украинец? В кацапской с позволения сказать думе (аж просится там буковка "п") маланцы сидят тихо-тихо. Аки мыши. На арене от "них" там только клоун по кликухе Жирик. По странной ситуации тоже маланец. Который четко оценивает изменения ветра и не гнушается оглашать угодные самым верхам вещи даже противореча себе самому. А у нас властители мира и истинной веры посчитали дело сделанным и считают нас за гоев. Аналог7ично и Газумков такой же. А Вы чего думали? Наголосовать "гаспод" по приколу и чтоб они об вас всех думали? Типа как Вас всех откаГмить? А цель?
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18.06.2020 13:57 Відповісти
Пан Разумніков від молодих "регіоналів", якщо хтось не знає.
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18.06.2020 13:22 Відповісти
Он маланец. И это во-первых. А усе то - то "остальное". И мы все для него гои (не паста, а группа населения такая в "истинной вере" - прав меньше, чем у животного. Радуйся країно!
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18.06.2020 14:00 Відповісти
"Ирина Подоляк, экс-нардеп и экс-замминистра культуры, молодежи и спорта" - кажеш, комітет підтримав антиукраїнську? Так ти ж, наволоч зебільна наголосувала це ж антиукраїнське!
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18.06.2020 13:23 Відповісти
Без языка - нет нации! Без нации- нет страны! Без страны-нет будущего у каждого из нас! Слава Украине! Смерть ее ворогам!
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18.06.2020 13:24 Відповісти
ЗЕЛЕНЫЙ ОМАНСКИЙ ОСЕЛ-ШМОНДЕР НЕ ПОНИМАЕТ в какую дупу он влез,ПОКА ОН ЯЙЦАМИ СТУЧАЛ ПО ПИАНИНО ---УКРАИНСКИЙ НАРОД СКИНУЛ ОВОЩА !!!!!!
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18.06.2020 15:12 Відповісти
Мабуть деякі депутати бажають долі Чаушеску.
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18.06.2020 13:24 Відповісти
Не верят клоуны в 3-й майдан, ну-ну, вся козлячая мразь кровью умоется. Уж 3-й не будет похож на предыдущие два и слово майдан, скорей всего, даже не подойдет к формулировке происходящего.
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18.06.2020 13:25 Відповісти
Перше, що робить окупант це вбиває мову, а потім все інше.
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18.06.2020 13:37 Відповісти
Зелені хвойди у вас нема більше нічого за що голосувати? Витрачаєте час на голосування проти української мови..... Руки геть від мови!!! Імбіцили!
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18.06.2020 13:41 Відповісти
Це не хвоїди. Це гірше. Це "істінні арійці". А ми усі - гої. Ждемо правок в законі щодо можливості вільного знищення гоїв представниками цієї влади. Радуйся країно!
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18.06.2020 13:48 Відповісти
Істинні ******.
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18.06.2020 14:04 Відповісти
Вот такие недоноски типа Максима извините бужанского, являются лицом нынешней ЗЕвласти. Человек с непонятными умениями и профессией ("блоггер"), по мнению Википедии "открыто выступает против Революции достоинства и не скрывает, что был избирателем януковоща. Искренне ностальгирует по СэСэСэРу". От такую мразь навыбирала "по приколу" пьнючая мерзость - типа "население". А его соплеменник разумков активно протаскивает судьбоносное решение за сохранение ГусскаГа языка. А почему не идиш или иврит? Да потому что оба ослое*ба их не знают. Как и украинский - "с трудом". Радуйся країно!
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18.06.2020 13:43 Відповісти
...звиняйте... Забув поздоровити усіх гоїв з правлінням "вищої касти". Цьомики Вам усім!
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18.06.2020 13:45 Відповісти
Кацапська говірка, як мова окупанта, в Україні має бути поза законом. В Британії за декілька років прибрали ірландську дуже простим методом - за кожне слово в громадських місцях удар палицею. В школах особливо ретельно виконувалась постанова. Кацапська є, була і має бути мовою бандитів, злодіїв, убивць, маргіналів, кухонь, гинделиків і смердючих сортирів.
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18.06.2020 14:04 Відповісти
Майдан не приніс бажаних плодів,бо не перевішали бужанських,разумкових,мєртвєчуків,бойок,шуфрічів,рабіновічєй,мураєвих та іншу окупантську наволоч треба зробити висновки і наступного разу довести діло до кінця.
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18.06.2020 14:08 Відповісти
разумков - настальгия, чимадан ,ваксал, расссия!
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18.06.2020 14:22 Відповісти
Відмова від державної мови - це вже зрада національних інтересів. І автори цієї зради - слуги диявола. Шибениця не за горами... ))
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18.06.2020 14:33 Відповісти
Всё по заветам *****! Деукраинизация Украины и посадки патриотов в первую очередь.

Всупереч думці Комітету Разумков винесе на голосування проект Бужанського про скасування переходу російськомовних шкіл на українську, - Подоляк - Цензор.НЕТ 2352
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18.06.2020 16:33 Відповісти
Поясніть чому російську мову називають "русский язык"?
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18.06.2020 16:50 Відповісти
Часто читаю - чудово знаю українську, але мені зручніше розмовляти російською. Невже ті люди не розуміють, що вони тим самим допомагають вбивати українську? Вже не кажу про тих, хто просто не знає українську, бо, на жаль, в Україні можна чудово прожити, не знаючи державної мови. Такого нема в жодній країні світу. Українці - дуже слабка і самозрадницъка нація. Надій майже нема.
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18.06.2020 20:12 Відповісти
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