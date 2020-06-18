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Миссия МВФ может приехать в Украину в июле-августе, - министр финансов Марченко

Миссия МВФ может приехать в Украину в июле-августе, - министр финансов Марченко

Глава министерства финансов Сергей Марченко ожидает приезда миссии Международного валютного фонда в Украину в июле-августе.

Об этом он сказал журналистам в парламенте после отчета о выполнении госбюджета за 2019 год, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Приезд миссии планируется в июле-августе, скорее, в июле. И после этого можем ожидать следующий транш", - сказал Марченко.

Министр финансов добавил, что Украина планирует отказаться от заимствований средств Фонда непосредственно в бюджет в 2022 году.

Также на Цензор.НЕТ: Мы верим, что у Украины появится возможность отказаться от кредитов МВФ к 2023 году, - министр финансов Марченко

Автор: 

МВФ (3072) Минфин (3645) Марченко Сергей (579)


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И что,проверит что вытворяла порохоботка маркарова?
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18.06.2020 12:32 Відповісти
Мда.. Зеленский в жизни совсем не такой как на экране где он в роли Голобородько их в *опы посылал с криком мы не гастарбайтеры!
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18.06.2020 12:32 Відповісти
Вот и покажете им Дубинского, который лоббирует смену руководства НБУ и кидок МВФ в антиколомойским законом.
Познакомите с Тюлей, которая брала кредиты МВФ, а теперь выступает против них.

Расскажете МВФ, кто эти люди, чьи это люди и, почему вы не можете с ним ничего сделать. Ну или докажете, что вы с ними не в сговоре и не планировали кинуть МВФ еще до получения транша.
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18.06.2020 12:34 Відповісти
неа.
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18.06.2020 12:40 Відповісти
всё зависит от суда...
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18.06.2020 13:04 Відповісти
 
 