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Нардеп "Голоса" Железняк об отказе ВР приостанавливать полномочия Вакарчука: "Коллеги хотели, наверное, пошутить так"

Нардеп

Первый заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк говорит, что Верховная Рада сможет повторно рассмотреть вопрос досрочного прекращения полномочий Святослава Вакарчука.

Об этом Железняк рассказал в комментарии Цензор.НЕТ, комментируя отказ парламента прекратить полномочия Вакарчука.

"Вопрос по Святославу Вакарчуку может быть вынесен повторно много раз, это было техническое решение. Мне кажется, что это была дискоординация, так как быстро все шло перед перерывом. Я думаю, что проголосуют и не будет проблем", - сказал Железняк.

Отвечая на вопрос о том, с чем он связывает такое решение нардепов, Железняк отметил: "Некоторые коллеги хотели, наверное, пошутить так".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада не поддержала досрочное прекращение полномочий нардепа "Голоса" Вакарчука

Напоминаем, 11 июня народный депутат, экс-лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что слагает с себя депутатские полномочия.

Место Вакарчука в парламенте займет Алина Свидерская, юрист и правозащитница, жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка.

Верховная Рада отказалась поддержать досрочное прекращение полномочий нардепа и экс-лидера "Голоса" Святослава Вакарчука.

Вакарчук Святослав (242) ВР (14977) Голос партия (512) Железняк Ярослав (551)


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Топ коментарі
+5
А мне идея нравится: иди и работай, не думай, что так легко перестать быть депутатом)))
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18.06.2020 12:38
+5
Нардеп "Голоса" Железняк об отказе ВР приостанавливать полномочия Вакарчука: "Коллеги хотели, наверное, пошутить так" - Цензор.НЕТ 458
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18.06.2020 12:43
+3
Або каденцию в вр пусть доработает, Або тот же срок, но в камере.
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18.06.2020 12:38
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добра тема для зеленодриснявого каналу БЄ+МЕ на сьогоднішне шоу
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18.06.2020 12:38 Відповісти
Дивимося та слухаємо "патріотк" Мосійчук
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18.06.2020 12:39 Відповісти
Нардеп "Голоса" Железняк об отказе ВР приостанавливать полномочия Вакарчука: "Коллеги хотели, наверное, пошутить так" - Цензор.НЕТ 458
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18.06.2020 12:43 Відповісти
А мне идея нравится: иди и работай, не думай, что так легко перестать быть депутатом)))
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18.06.2020 12:38 Відповісти
Он не работать хочет. Он хочет в майке скакать по сцене. Это другое совсем.
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18.06.2020 12:40 Відповісти
так нечего тогда было в Раду баллотироваться
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18.06.2020 12:43 Відповісти
Совершенно согласен. Но и заставить работать не желающего работать просто невозможно. Пусть валит, уже с концами.
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18.06.2020 12:48 Відповісти
Может Славку нравится не работа,а сам процесс избрания.Сейчас сложит полномочия и рванет на осенние местные выборы.
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18.06.2020 12:55 Відповісти
Он променял станок на три аккорда© ))))))
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18.06.2020 12:49 Відповісти
И "косить" под Талера из Аэросмит.
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18.06.2020 13:47 Відповісти
Так как они работают....
Ходят на работу только в в день получки и аванса. Ну или когда за голосование конверты раздают.
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18.06.2020 12:45 Відповісти
Ну, это не труднее, чем конвертик в Минске давать, так что ему вроде и не с чего увольняться
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18.06.2020 12:50 Відповісти
Концертик т.е.
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18.06.2020 12:50 Відповісти
Або каденцию в вр пусть доработает, Або тот же срок, но в камере.
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18.06.2020 12:38 Відповісти
Квартал идиотский, и шутки у них тупые.
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18.06.2020 12:39 Відповісти
Не треба було Вакарчукові так "жартувати". Двічі!
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18.06.2020 12:44 Відповісти
Товарищ Железняк - не ври, ты и мы знаем, почему не проголосовали за сложение мандата Вакарчуком. Потому, что несколькими днями раннее в Телеграме про-российские помойки типа резидент, зерада, легитимный, шептун,портнов, шарий и т.д. запустили флешмоб: "оставь Вакарчука в Раде -пусть помучается"".
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18.06.2020 12:46 Відповісти
Нардеп "Голоса" Железняк об отказе ВР приостанавливать полномочия Вакарчука: "Коллеги хотели, наверное, пошутить так" - Цензор.НЕТ 2647
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18.06.2020 12:46 Відповісти
Ніколи не був прихильником таланта Вакарчука, так само як і Зеленского (цього взагалі ніколи не бачив) але для чого українцям обирати в політичні лідери або делегувати в парламент людей з шоу бізнесу!? От, дійсно не можу зрозуміти цей тупуватий популізм!? Було і таке коли італійський плебс якось обрав в парламент порноакторку Чічоліно але іі обирали властне як курву і цей вибір можна оцінити, дійсно, а не як раптом осяяного вищим проведенням співака або клоуна, а це дві великі різниці!
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18.06.2020 12:49 Відповісти
Ми приходимо у владу надовго - сказав Вакарчук...І через рік здриснув...Ну що ж,які виборці,такий і депутат...
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18.06.2020 12:53 Відповісти
не було вибору ,крім Вакарчука..
Для тих Хто перестав сприймати Жлобство і Брехню Бариги..

Бо вже було відомо перед виборами -"Свобода" не прохідна
Як і решту "умовних демократо-патріотів"..

Не з а Косату Бл..дь ж голосувати ?

Ну а політпроект Томаша Фіали "голос" перспектив не має..Вже ніколи..
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18.06.2020 13:11 Відповісти
Вакар, синку, от іноді є бажання дати тобі в ухо((((
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18.06.2020 13:04 Відповісти
говнюк пришел и привел, вот и сиди, пусть знают , твои избиратели, какое ты овно
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18.06.2020 13:11 Відповісти
Отвечая на вопрос о том, с чем он связывает такое решение нардепов, Железняк отметил: "Некоторые коллеги хотели, наверное, пошутить так".Источник: https://censor.net/n3202800

Ну чого, Вакарчук пошутіл ( мінус 20 голосів ЄС), так чому б зєкоманДє, тепер не простєбаться над Ельзой?
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18.06.2020 13:21 Відповісти
Опять голосуют "по приколу", опять не слушают Славка. он предупреждал.
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18.06.2020 13:32 Відповісти
Та отпустите убогого, пусть хрипит дальше.... Потом выберите ещё раз, оно же такое патриотичное!
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18.06.2020 14:17 Відповісти
 
 