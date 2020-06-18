Нардеп "Голоса" Железняк об отказе ВР приостанавливать полномочия Вакарчука: "Коллеги хотели, наверное, пошутить так"
Первый заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк говорит, что Верховная Рада сможет повторно рассмотреть вопрос досрочного прекращения полномочий Святослава Вакарчука.
Об этом Железняк рассказал в комментарии Цензор.НЕТ, комментируя отказ парламента прекратить полномочия Вакарчука.
"Вопрос по Святославу Вакарчуку может быть вынесен повторно много раз, это было техническое решение. Мне кажется, что это была дискоординация, так как быстро все шло перед перерывом. Я думаю, что проголосуют и не будет проблем", - сказал Железняк.
Отвечая на вопрос о том, с чем он связывает такое решение нардепов, Железняк отметил: "Некоторые коллеги хотели, наверное, пошутить так".
Напоминаем, 11 июня народный депутат, экс-лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что слагает с себя депутатские полномочия.
Место Вакарчука в парламенте займет Алина Свидерская, юрист и правозащитница, жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка.
Верховная Рада отказалась поддержать досрочное прекращение полномочий нардепа и экс-лидера "Голоса" Святослава Вакарчука.
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Ходят на работу только в в день получки и аванса. Ну или когда за голосование конверты раздают.
Для тих Хто перестав сприймати Жлобство і Брехню Бариги..
Бо вже було відомо перед виборами -"Свобода" не прохідна
Як і решту "умовних демократо-патріотів"..
Не з а Косату Бл..дь ж голосувати ?
Ну а політпроект Томаша Фіали "голос" перспектив не має..Вже ніколи..
Ну чого, Вакарчук пошутіл ( мінус 20 голосів ЄС), так чому б зєкоманДє, тепер не простєбаться над Ельзой?