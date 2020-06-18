У день суду над Порошенком США застерегли українську владу від зведення політичних рахунків
Посольство США в Україні в день суду над п'ятим президентом Петром Порошенком оприлюднив заяву проти політичних переслідувань.
Про це йдеться в повідомленні американського посольства, інформує Цензор.НЕТ.
"В умовах демократії всі громадяни мають право на рівне справедливе ставлення до себе відповідно до закону. Система правосуддя не повинна використовуватися для зведення політичних рахунків", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, у четвер, 18 червня, Печерський райсуд має обирати запобіжний захід Петру Порошенку. Прокурори наполягають на арешті.
Топ коментарі
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+49 wake up-UA
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+40 Роман с камнем
показати весь коментар18.06.2020 12:49
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Будь ласка, зачекайте...
шо розкидаєся своїми "мыслями"?
там є деякі важливі переваги, які точно ************ Україні в подальшому
https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1273536999685861376?s=20&fbclid=IwAR1rRj4_428J3OFHCeij0bbKeqIgBh5WVaURIkIZtt7u76CJ7B1Vv1WAdzg
Тогда должен отозвать их немедленно.
Кстати, посольство Германии, Франции, Италии и остальной Европы молчат!
Заявление от Европарламента было вчера.
"Рассмеши к(г)омика" ждут вас с вашими шутками.
"да кто они такие, эти из посольства США, чтобы нам указывать!"
А це значить що справжню незалежність, в тому числі незалежність від США - Україні ще здобувати й здобувати.
Тут о гарантиях нет ни слова.
Этот меморандум,просто справка для Украины о том,что рф не нападёт.
Выиграли все,кроме Украины,которая отдала ЯО.
США сконцентрировали всё яо в рф.и получили возможность влиять на все бывшие социалистические страны европы.
рф получила гарантии в виде яо + экономическая помощь.
Европа была поделена .рф могли влиять только на бывшие республики.
Украина получила независимость,которую нечем защитить.
Колись Байден Шокіну з посади Генерального прокура допоміг піти, тепер на черзі Венедіктова.
От думаю, Зеленський Венедіктову кишне ще при Трампі, чи дочекається того ж Байдена
Опыт друзей (для ботов).
Бывший президент Израиля
https://lb.ua/world/2011/03/22/89225_eksprezident_izrailya_sel_za_izn.html Моше Кацав, которого в 2011 году посадили в тюрьму
за изнасилование,
досрочно выйдет на свободу.
"Починаючи з 2014 року, Україна пройшла важкий, але необхідний шлях демократичних перетворень. Наполеглива вимога суспільства дотримання порядку і закону чітко була висловлена під час Революції Гідності. Сьогодні ці принципи залишаються наріжними і українці очікують, що влада їх дотримуватиметься.
Українці очікують рівності усіх перед законом. Усі громадяни заслуговують презумпції невинуватості, чесного процесу та юридичної системи, вільної від політичного втручання. Історія вчить, що поява втручання та реваншизм тільки породжують те ж саме", - йдеться у заяві Посольства Канади.
ЭТО БУДЕТ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ИЛИ ОН БУДЕТ ОПРАВДАН?
«Вся страна видит и знает, что Петр Порошенко коррупционер. Все знают, что он и Свинарчуки наживались на оборонных заказах, что коррупция во время правления олигарха просто зашкаливала, но он всех держит за идиотов и говорит, что это репрессии против патриотов. Так в чем репрессии? В том, что тебя разоблачили? Или в том, что тебе вручили подозрение в совершении преступления? Неужели Порошенко думал, что вся страна поверит в то, что он патриот и все вокруг слепые идиоты?»
От і ціла армія тролів повторює тіж самі тези, потім знаходяться корисні ідіоти, які починають це повторювати. А якщо вони самі починють вірити у цю брехню, то уже нвряд, що їх вдасться переконати
потому и Зеля вдруг заговорил украинською,
атеперь могут быть санкции - закроют школу или поднимут цену
А якщо вони вважають, що небезпека нависає саме над їхнім son of a bitch, то політ їхньої фантазії не надто високий.
А те, що є, це творіння святого Питра непорочного.
А, взагалі, вийшла у вас якась ахінея
Показово...