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Порошенко (15078) посольство (939) США (20980)

У день суду над Порошенком США застерегли українську владу від зведення політичних рахунків

У день суду над Порошенком США застерегли українську владу від зведення політичних рахунків

Посольство США в Україні в день суду над п'ятим президентом Петром Порошенком оприлюднив заяву проти політичних переслідувань.

Про це йдеться в повідомленні американського посольства, інформує Цензор.НЕТ.

"В умовах демократії всі громадяни мають право на рівне справедливе ставлення до себе відповідно до закону. Система правосуддя не повинна використовуватися для зведення політичних рахунків", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, у четвер, 18 червня, Печерський райсуд має обирати запобіжний захід Петру Порошенку. Прокурори наполягають на арешті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європейська народна партія застерігає владу в Україні від політичного переслідування Порошенка

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из мордокниги

«А при вашем Порошенко, что, лучше было?»
При моем Порошенко Армию не сокращали на 40 тысяч должностей, а превратили из забитой, ободранной и вечно голодной строй-силы, работающей исключительно укладчиками очередного подвальчика у генерала на даче, в Силу, с которой считаются в Европе, с котором до мурашек по коже приятно сфотографироваться-поселфиться.
При моем Порошенко оружейные заводы и КБ не уходили на укороченную неделю, потому что нечем платить зарплату, а работали в три смены, чтобы обеспечить оборонный заказ Армии.
При моем Порошенко не рассказывали, что российские сериалы - это наше спасение и отрада, а каждый год увеличивали список финансируемых из бюджета фильмов, снимались «Киборги», «Круты» и «Заборонений». И по радио не русский рок крутили, а невесть откуда взявшийся крутейший украиномовний продукт.
При моем Порошенко Мистецький Арсенал и Довженко Кино не просили о помощи покрыть долги хотя бы за аренду, а только успевали все новые и новые афиши клепать с выставками мирового уровня и звездными именами.
При моем Порошенко экономика не выдавала каждую неделю прогноз с все большим и большим падением, а росла 13 кварталов подряд, несмотря на войну, оккупацию и отрезанные промышленные мощности.
При моем Порошенко мировые лидеры не присылали брезгливо на встречу с нашими министрами третьих помощников запасных писарей, а имели за честь лично встретиться лишний раз то с Климкиным, то с Омеляном. При моем Порошенко у Президента был график, расписанный по секундам и количество встреч по всем континентам, а сейчас - лишь гордый один визит за полгода и тот в Беларусь.
При моем Порошенко в Украинскую церковь приехал Томос, а сейчас приезжают лишь российские гумконвои. Украинские граждане смогли поехать в Вену на кофе ради фана, а сейчас их продают на живой вес по особому распоряжению МВС, если работодатель заграничный нашим клеркам понравится.
При моем Порошенко полиция не ******* людей ногами на камеру, министерства не отменяли ЗНО, нашедших растраты в Госфонде не увольняли, ГБР не вламывалось в музеи и не воровало документы, льготников не лишали льгот, а УБД спокойно ездили в транспорте бесплатно.
При моем Порошенко российский газ и электричество не покупалось годами, а в международных судах все претензии россиян отметались, как вздорные, и счетчик долга методично отщелкивал десятки миллионов в день.
При моем Порошенко минимальные зарплаты и пенсии регулярно росли, а дополнительные выплаты не нужно было выбивать с боем или предоставлять поминутный график контакта с «вредным производством».
При моем Порошенко, наконец, невинные люди не сидели в СИЗО по полгода, только потому что какому-то пришибленному истериоду захотелось войти в историю.
«А при вашем Порошенко, что, лучше было?»
Да, при моем Порошенко было лучше!
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18.06.2020 12:42
+49
В день суда над Порошенко США предостерегли украинскую власть от сведения политических счетов - Цензор.НЕТ 8022
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18.06.2020 12:41
+40
В день суда над Порошенко США предостерегли украинскую власть от сведения политических счетов - Цензор.НЕТ 5785
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18.06.2020 12:49
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В день суда над Порошенко США предостерегли украинскую власть от сведения политических счетов...
В день суда над Порошенко США предостерегли украинскую власть от сведения политических счетов - Цензор.НЕТ 8233
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18.06.2020 12:54 Відповісти
Суддя Вовк з Венедіктовою запасаються підгузками для дорослих
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18.06.2020 13:19 Відповісти
какая у нас политика, так базар вокзал, а порох обычный вор, в совке его бы с ахметовыми рабиновичами медведчуками и пр. мусором давно бы растреляли
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18.06.2020 12:56 Відповісти
после тебя однозначно )
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18.06.2020 13:01 Відповісти
При совке Рабинович сидел в тюрьме, а Медведчук был кадровым стукачом в КГБ. Ты про это?
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18.06.2020 13:06 Відповісти
Факти крадіжок Пороха, будьте ласкаві. У вас, упоротої зе- беніної вати, було 6 років, щоб нарити.
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18.06.2020 13:08 Відповісти
Верещишь как лошадь-лавров - "Где ваши доказательства?"
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18.06.2020 13:18 Відповісти
Просто приведіть факти. Невже немає, і ви вирішили, як і личить кацапу, просто насмердіти?
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18.06.2020 13:30 Відповісти
можеш не писати їм нічого, це молодші спеціалісти с ботоферм пана Федорова. був такий міністр діджіталазації минолої осені у найвеличнішого, ну той що в хакнутій переписці перед виборами просив трохи збільшити бюджет на ботів
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18.06.2020 15:26 Відповісти
Мрази вспомните как потрох расправился с Саакашвили и как не посадил ни одного регионала,его место на нарах.
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18.06.2020 12:56 Відповісти
слезь с бутылки - болезненный - а то злой такой))
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18.06.2020 13:02 Відповісти
А зебилы не хотят вспомнить скольких зеля посадил)))
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18.06.2020 13:04 Відповісти
по моему с нарколыгой сракашвили авакян справлялся
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18.06.2020 13:02 Відповісти
Тікай Зєля, тікай поки не пізно.
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18.06.2020 12:57 Відповісти
Тільки у такому вигляді, навіть своїх може з собою забрати
У день суду над Порошенком США застерегли українську владу від зведення політичних рахунків - Цензор.НЕТ 1684
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18.06.2020 13:22 Відповісти
самое главное что хозяева предупредили пьетю не трогать.-the ukraina
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18.06.2020 12:57 Відповісти
Кацапка, ти пєрдолішся?
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18.06.2020 13:04 Відповісти
лилия - а ты хозяевам цапии по графику или по их желанию - вопрос понятен ?
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18.06.2020 13:04 Відповісти
Осліплений помстою Порошенку блазень не помітив таку важливу для України подію.

В день суда над Порошенко США предостерегли украинскую власть от сведения политических счетов - Цензор.НЕТ 1798
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18.06.2020 12:57 Відповісти
именно мелочь, или учитывая что у нас нет и не предвидится каких либо достиженией, вы предлагаете позитивно реагировать на каждый европейский пук с очередным посылом посылом нас на йух
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18.06.2020 13:07 Відповісти
ти дурачок хоть щось знаешь про той новий статус України в НАТО?
шо розкидаєся своїми "мыслями"?
там є деякі важливі переваги, які точно ************ Україні в подальшому
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18.06.2020 15:30 Відповісти
Навіть співчуття не висловив
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18.06.2020 13:15 Відповісти
Я до последнего думала,что зечму кто то все таки посоветует...но нет,и слава Богу -оно не оставило поводов его не вешать)
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18.06.2020 13:22 Відповісти
Я не стверджую, але, можливо у нього ломка.
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18.06.2020 13:16 Відповісти
США большие, и кто предостерег. Почему не указано, кто конкретно.
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18.06.2020 12:57 Відповісти
Посольство же! Первое слово в тексте сообщения.
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18.06.2020 13:00 Відповісти
А почему решили, что посольство именно Порошенко имело ввиду, в заявлении ни слова за Порошенко нет.
https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1273536999685861376?s=20&fbclid=IwAR1rRj4_428J3OFHCeij0bbKeqIgBh5WVaURIkIZtt7u76CJ7B1Vv1WAdzg
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18.06.2020 13:03 Відповісти
После многочисленных заявлений Европарламента, ЕНП, Туска именно с упоминанием Порошенко, есть сомнения о ком речь в данном случае?
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18.06.2020 13:06 Відповісти
Интересно сколько Порошенко им отстегнул за эти заявления.
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18.06.2020 13:07 Відповісти
Гораздо интереснее кто ,,отстегнул,, мозг у 73% , когда он его пристегнет , и возможно ли это в принципе .
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18.06.2020 13:12 Відповісти
Відстьобують зелені, а не Порох. Доречі, Порох уже виграв справу у BBC за подібне звинувачення
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18.06.2020 13:14 Відповісти
Зевлада намагається відмінити суд по Пороху. Дуже цікава форма звернення Генпрокурор звертається не в суд, як в інстанцію, а через голову, безпосередньо до ручного судді, та й ще не з клопотанням, а із заявою. Просто цирк на дроті.
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18.06.2020 13:12 Відповісти
А что сказал про Порошенка Трамп?
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18.06.2020 13:32 Відповісти
Достаточно заявления назначенньіх ним дипломатов.
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18.06.2020 13:35 Відповісти
А ты уверена, что они высказали мнение Трампа? Ты думаешь Трамп про делишки Петра и Байдена ничего не знает?
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18.06.2020 13:42 Відповісти
Не согласен?
Тогда должен отозвать их немедленно.
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18.06.2020 13:55 Відповісти
Он бы отозвал, но внешнеполитическими ведомствами, в основном, занимается гос секретарь...

Кстати, посольство Германии, Франции, Италии и остальной Европы молчат!
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18.06.2020 14:22 Відповісти
Кандидатура на пост держсекретаря призначається президентом і затверджується https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 сенатом США .

Заявление от Европарламента было вчера.
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18.06.2020 14:26 Відповісти
В заявлении американского посольства нет ни слова о Порошенко.Вероятно,имелся ввиду Мангер.
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18.06.2020 12:59 Відповісти
Наверное ))
"Рассмеши к(г)омика" ждут вас с вашими шутками.
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18.06.2020 13:03 Відповісти
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18.06.2020 13:12 Відповісти
А почему сша не предупреждали потрошенко сколько времени, что если вызвали в суд, то надо являться и не избегать всячески энное количество раз. Или для него закон не писан? Сейчас для него создают все условия стать преследуемым, угнетенным и все что угодно, лишь бы отмазать от ответвенности. У них там закон один для всех, зачем нам указывать?
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18.06.2020 13:02 Відповісти
Зебобы запевайте:
"да кто они такие, эти из посольства США, чтобы нам указывать!"
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18.06.2020 13:02 Відповісти
Ви уявляєте ситуацію, коли українське посольство застерігає американців від "політичних переслідувань", наприклад, у справі Манафорта або Джорджа Флойда? І я не уявляю.
А це значить що справжню незалежність, в тому числі незалежність від США - Україні ще здобувати й здобувати.
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18.06.2020 13:02 Відповісти
Ти руска курва. Спєрдоляй!
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18.06.2020 13:03 Відповісти
США являются гарантами территориальной целостности Украины, согласно Будапештскому меморандуму.
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18.06.2020 13:10 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE) меморандум (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. memorandum) в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F международных либо https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F экономических отношениях - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F дипломатический https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 документ , обычно вручаемый лично представителю другой страны (компании, корпорации) либо прилагаемый к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F) дипломатической ноте , в котором подробно излагается фактическая сторона интересующего обе стороны вопроса, дается анализ тех или иных положений, приводится обоснование позиции государства (договаривающейся стороны);
Тут о гарантиях нет ни слова.
Этот меморандум,просто справка для Украины о том,что рф не нападёт.

Выиграли все,кроме Украины,которая отдала ЯО.
США сконцентрировали всё яо в рф.и получили возможность влиять на все бывшие социалистические страны европы.
рф получила гарантии в виде яо + экономическая помощь.
Европа была поделена .рф могли влиять только на бывшие республики.
Украина получила независимость,которую нечем защитить.
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18.06.2020 14:41 Відповісти
Ваше истолкование интересно, но бесперспективно.
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18.06.2020 14:47 Відповісти
А какая перспектива,это мнение, пост фактум из истории.Факт в том,что мы остались без яо,хотя выбор-то был невелик,такова цена независимости.
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18.06.2020 14:53 Відповісти
Перспектива - война.
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18.06.2020 14:59 Відповісти
Так о войне небожители не думали,не им же в окопах сидеть,они лохов грабили и вектора меняли для продолжения грабежа.
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18.06.2020 15:20 Відповісти
такова БЫЛА цена независимости.
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18.06.2020 14:53 Відповісти
Джоржа Флойда?ну ты как истинный свинособака за за чмо,наркомана -главное,чтоб у амеров хуже было)да не дождешься
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18.06.2020 13:17 Відповісти
А почему ни Комик ни Барыга не трогали мертветчука и его шоблу .Но готовы сожрать друг друга ? Да и преследования высокопоставленных рыгов папередников при Барыге если и начиналось то ТОЛЬКО после того как они оказывались уже в рашке или в ды-ре
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18.06.2020 13:04 Відповісти
На гілку загнали де активованих кацапських тролів. Це вже дійсно лахта полізла.
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18.06.2020 13:05 Відповісти
капец, да что это такое? они что, все у буризме на ставке? или на всех компромат?
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18.06.2020 13:05 Відповісти
Это что сегодня могут одеть наручники Порошенко, на конец то.
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18.06.2020 13:06 Відповісти
Кайданки одягают на руки ,а не на конець !!!)))
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18.06.2020 13:50 Відповісти
Сцут,зешакаленки....А чё так,зебанаты?)
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18.06.2020 13:11 Відповісти
Нелох в ізоляції сховався, типу "а я не при чому"
Колись Байден Шокіну з посади Генерального прокура допоміг піти, тепер на черзі Венедіктова.
От думаю, Зеленський Венедіктову кишне ще при Трампі, чи дочекається того ж Байдена
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18.06.2020 13:11 Відповісти
Раньше сядет - раньше выйдет .
Опыт друзей (для ботов).
Бывший президент Израиля
https://lb.ua/world/2011/03/22/89225_eksprezident_izrailya_sel_za_izn.html Моше Кацав, которого в 2011 году посадили в тюрьму

за изнасилование,

досрочно выйдет на свободу.

У день суду над Порошенком США застерегли українську владу від зведення політичних рахунків - Цензор.НЕТ 8151
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18.06.2020 13:18 Відповісти
ПОСОЛЬСТВО КАНАДИ СЛІДОМ ЗА США ЗАСТЕРЕГЛО ВЛАДУ ВІД ПОЛІТИЧНО ВМОТИВОВАНОГО ПРАВОСУДДЯ. У день суду над п'ятим президентом України, лідером партії "Європейська Солідарність" Посольство Канади в Україні опублікувало заяву щодо неприпустимості політичного втручання з боку влади у правосуддя.

"Починаючи з 2014 року, Україна пройшла важкий, але необхідний шлях демократичних перетворень. Наполеглива вимога суспільства дотримання порядку і закону чітко була висловлена під час Революції Гідності. Сьогодні ці принципи залишаються наріжними і українці очікують, що влада їх дотримуватиметься.

Українці очікують рівності усіх перед законом. Усі громадяни заслуговують презумпції невинуватості, чесного процесу та юридичної системи, вільної від політичного втручання. Історія вчить, що поява втручання та реваншизм тільки породжують те ж саме", - йдеться у заяві Посольства Канади.
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18.06.2020 13:26 Відповісти
Не стоит заигрывать я в демократию, старшие товарищи всегда могут поправить.
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18.06.2020 13:30 Відповісти
Начнем с того, что будет с экс-президентом США или Канады или другой страны, если выяснится, что он был замешан в коррупционных схемах, обогащался на войне с росией и в ряде других преступных деяний?
ЭТО БУДЕТ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ИЛИ ОН БУДЕТ ОПРАВДАН?
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18.06.2020 13:35 Відповісти
.... Напомним, в четверг, 18 июня, Печерский райсуд должен https://censor.net/news/3202343/advokat_novikov_vlast_planiruet_arestovat_poroshenko. Прокуроры настаивают на аресте ... Фамилии прокуроров в студию, что бы все запомнили ИХ! Маятник ФУКО всегда возвращается в точку отправки, жаль что прокуроры об этом забыли ...
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18.06.2020 13:38 Відповісти
Почему Порошенко 27 раз не являлся к следователям на допрос? Почему он так боится суда? Почему он на всю страну не докажет, что вот все вокруг врут и что он не воровал 5 лет будучи Президентом Украины? Что он не совершал омерзительных преступлений во время войны…
«Вся страна видит и знает, что Петр Порошенко коррупционер. Все знают, что он и Свинарчуки наживались на оборонных заказах, что коррупция во время правления олигарха просто зашкаливала, но он всех держит за идиотов и говорит, что это репрессии против патриотов. Так в чем репрессии? В том, что тебя разоблачили? Или в том, что тебе вручили подозрение в совершении преступления? Неужели Порошенко думал, что вся страна поверит в то, что он патриот и все вокруг слепые идиоты?»
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18.06.2020 13:40 Відповісти
Для https://censor.net/ua/user/377092. Вам не соромно і далі брехзати? Назвіть мені фабулу справи проти Порошенко за кражу, чи збагачення? Таких справ немає, а порушили вже 23 справи де навіть про адмін порушення не йдеться: назначив Сьомочку (але не він призначає) кадри міністрестрва винесли наказ і це все законно; проход кораблів через Керченську протоку (навіть міжнародний трибунал визнав, що наші все зробили правильно, а агресія йде з боку росії). Що ще рінат ахметов назве? Немає справ, просто визивають людину по любій, незаконній справі. Це називається прес. І правильно він робить, що не з*являється, бо все зроблено незаконно, протиправно і непрофесійно. То варто йти в такий орган? Звичайно ні.
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18.06.2020 14:05 Відповісти
Ясно, а ти хто - його адвокат?
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18.06.2020 14:15 Відповісти
Та що Ви не розумієте, вони, напевно усе знають. То, звичайна пропаганда, як у Гебельса "Якщо ви скажете несусвітню брехню і будете її повторювати, то люди в підсумку в неї повірять".
От і ціла армія тролів повторює тіж самі тези, потім знаходяться корисні ідіоти, які починають це повторювати. А якщо вони самі починють вірити у цю брехню, то уже нвряд, що їх вдасться переконати
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19.06.2020 20:32 Відповісти
Заява посольства Канади
У день суду над Порошенком США застерегли українську владу від зведення політичних рахунків - Цензор.НЕТ 8723
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18.06.2020 13:42 Відповісти
Вчера была заява правительства Канады, журналистов, сегодня посольства Канады. а дети Зели учатся, между прочим, в украинско-канадской гимназии, где год обучения 15 тыс. долларов а детей двое.
потому и Зеля вдруг заговорил украинською,
атеперь могут быть санкции - закроют школу или поднимут цену
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18.06.2020 21:06 Відповісти
Політичне це переслідування чи не політичне, авансом, коли ніякого суду ще не відбулося, ніхто говорити не може. Якщо закордонні стражі правди і справедливості вже знають хто в Україні святий, а хто грішний, то їм треба зайняти місце десь поруч Бога.
А якщо вони вважають, що небезпека нависає саме над їхнім son of a bitch, то політ їхньої фантазії не надто високий.
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18.06.2020 13:47 Відповісти
Хай живе український суд!!! Самий доброчесний суд в світі !!! )))
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18.06.2020 13:48 Відповісти
Суду в Україні, звичайно, нема, ніколи не було і невідомо чи колись буде.
А те, що є, це творіння святого Питра непорочного.
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18.06.2020 14:02 Відповісти
А кого з ексвисокопосадовців в Україні засудили ??? Кучму,Ющенко,Лазаренка,Тимошенко та т.д і т.п. !!!!)))
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18.06.2020 14:09 Відповісти
А самому доброчесному судді Вовку поху !!!))
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18.06.2020 13:47 Відповісти
_Зелепуты закусили удила и уже открыто воюют вместе с рф против Украины. Только пуля их остановит. Болтовня нет.
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18.06.2020 13:51 Відповісти
Навіщо попереждати? За спробу засудити і той тиск, який вони зробили - введіть санкції на фігурантів і їх сім*ї, крапка. Хай їдуть скуплятися і відпочивати в мордор.
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18.06.2020 13:53 Відповісти
Те, що такий тип був президентом цієї країни - це ганьба, від якої психологічно будуть страждати кілька наступних поколінь тих, що вважатимуть себе українцями. Полегшити їхні страждання можна тільки в той спосіб, що вважати цей анахронізм важким рецидивом тоталітарної епохи.
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18.06.2020 13:59 Відповісти
Словоблудіє - типова ознака корисних ідіотів. Полегшуй свої страждання зеленими окулярами.
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18.06.2020 14:11 Відповісти
Йди на базар, там баби "сємєчками" торгують - побалакаєш.
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18.06.2020 14:17 Відповісти
Якщо ви говорите про блазня, то все вірно!
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18.06.2020 14:19 Відповісти
Я впевнений,що крісло президента України обтягнуте шкірою Порошенка(за Іловайськ,Дебальцеве,5 арсеналів)буде гарантом,що популізм,брехня кандидатів закінчиться і настане відповідалність за свої дії.
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18.06.2020 14:15 Відповісти
У день суду над Порошенком США застерегли українську владу від зведення політичних рахунків - Цензор.НЕТ 227
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18.06.2020 14:18 Відповісти
Відповідальність за їхні дії лежить на їхніх кураторах і не є результатом їх особистих рішень.
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18.06.2020 14:23 Відповісти
Іловайськ, Дебальцеве,.. Порох винний, що Росія напала танками і артилерією на слабке наше військо? На війні всяке буває. А сталін навмисне утопив 600 тисяч беззбройних червоноармійців без плавзаходів у Дніпрі, яким ще й стріляли у спину, в листопаді місяці. Росіяни своїх жертв не рахують. А вам, Порох ворог, що ми втратили в Іловайську 2 тисячі. Якщо боятися крові, то ніколи держави не буде. Народ гордиться загиблими воїнами -- вони були справжніми мужчинами, не скиглили, а виконували свій обов'язок.
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18.06.2020 14:41 Відповісти
Заслуги Порошенка вже увійшли в історію, а хто їх не визнає - той однозначно ворог України. Аксіома.
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18.06.2020 14:21 Відповісти
Саме брехло підле Порошенко винен,що президентом України став блазень Зеленський,саме Порошенко послідовно вбивав віру в нашу перемогу над підаРахой,звів на нівець волонтерський і добровольчий рух,договорняками з Ху#лом,через Мєртвєчука,мені життя любого аватара в окопі цінніше за всю сімейку Порошенка не за те,що загинули хлопці під Іловайськом і Дебальцеве солдат може загинути така правда війни,а за те,що загинули вони завжяки злочинним наказам Мужеложенко і Порошенко,який в цей момент проводив парад,це звичайна зрада і ніщо інше,а підрив 5 арсеналів ви знаєте,що таке арсенал і скільки там згоріло НЕВІДНОВЛЮВАННОГО ********** до арт систем і систем залпового вогню,яке накопичувалось ДЕСЯТИЛІТТЯМИ? І НІХТО НЕ ПОКАРАНИЙ. Ви волієте,щоб і надалі такі гниди були не покарані? А що до Зеленського,то мені гірко і боляче,що таке прийшло до влади зі своїми малососами Разумковими і Єрмаками їх треба почати вішати,бо Україна зникне з мапи Світу.
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18.06.2020 22:16 Відповісти
А до чого тут Петро, якщо ви за нього не проглосували, ви не воювали ... Що він Вам був винний?
А, взагалі, вийшла у вас якась ахінея
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19.06.2020 20:24 Відповісти
Як тільки в гуглі забити "Порошенко" (я, наприклад, шукаю новеньке по темі "Порошенко Байден") - одразу в 95% вискакує щось на зразок "На Украине возбудили два новых уголовных дела против Порошенко". Ну, понятно, що це на касапському сегменті нету; але і хохляцькі не відстають...

Показово...
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19.06.2020 20:55 Відповісти
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