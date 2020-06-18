Аваков ніколи не тримався за посаду і не збирається бути "вічним" міністром, - заступник голови МВС Геращенко
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков ніколи не тримався за свою посаду і не збирається бути "вічним" керівником МВС.
Про це заступник Авакова Антон Геращенко заявив журналістам у четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна". Раніше під Верховною Радою відбулася акція "проти імунітету" для Авакова.
"Арсен Аваков ніколи не тримався за свою посаду, і тому, звісно, якщо будуть кращі кандидати, які знають, як зробити міністерство внутрішніх справ і його структури більш ефективними, то кінець, Аваков не буде "вічним" міністром внутрішніх справ", - розповів Геращенко.
Раніше біля Верховної Ради у четвер відбувалася акція "проти імунітету" для Авакова.
Як повідомлялося, 5 червня у Верховній Раді було зареєстровано постанову №3606 про звільнення Авакова з посади міністра внутрішніх справ.
Ініціаторами постанови виступили депутати фракції "Голос", які збирали підписи колег за винесення на голосування питання про звільнення Авакова. Співавторами документа виступили деякі народні депутати зі "Слуги народу" і Яна Зінкевич з "Європейської Солідарності".
Раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що в українському законодавстві не передбачено процедури звільнення конкретного міністра депутатами парламенту, а тільки відставка всього уряду або ж представлення з боку прем'єр-міністра.
Будь ласка, зачекайте...
Думаешь, он его собирал, чтоб уйти? )))
ну чего ты решил за аваку-собаку гавкнуть?
прогибаешься? или он тебе угрожал? ))))
У пончика язык из жопы авакяна не вынимался..... а вы удивляетесь?
не жартуйте так - не смішно.
наскільки я в курсі аваков був міністром внутрішніх справ України, а не Харкова, чи не так? але серед усіх міст України тільки в Харкові воно наважилось віддати команду на активні дії.
Запоріжжя, Днепр, Одеса, Миколаїв, Херсон й багато інших в цей самий час були віддані на поталу проросійській швалі й були поставлені на місце виключно завдяки українському громадянському суспільству (в той час як менти або стояли осторонь, або були на боці сєпарів).
про Донецьк, Слов'янськ, Луганськ, Маріуполь й інші міста й містечка Донбасу слід нагадувати?
рятівник ****.
И в неподкупность постовых ,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.
Я верю в то, что снизят цены,
Что развивается страна,
Что мне с соседом не изменит
Моя любимая жена.
Гадалке верю, что на картах
За деньги нагадает мне,
Что скоро стану жить богато,
И буду счастлив я вдвойне.
Я верю что учитель в школе
Совсем не хочет взятки брать,
Что он детей по доброй воле
На совесть будет обучать.
Я верю страховой конторе,
В которой клерки говорят
Что если вдруг случится горе,
Мне все убытки возместят.
Конечно, верю депутатам,
И всем политикам, ага,
Премьеру и его ребятам,
Страну раздевшим донага.
Я верю в то, что все уколы
И те таблетки, что дают,
Лишь закаляют силу воли
И только пользу принесут.
Я свято верю этим людям,
Что поселили меня здесь,
Что лишь у них я счастлив буду.
Как где??? В палате №6. )))))
ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ 2020, 12:36
"Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в коментарі Радіо Свобода пояснив, чому під судом з обрання запобіжного заходу Сергієві Стерненку представники Нацгвардії були з однаковими номерами на шоломах, а окремі поліцейські не мали жетонів.
«У нас у Нацгвардії зроблене зауваження керівництву через те, що повинен бути не лише номер військової частини, але і індивідуальний номер.
І я думаю, що на наступних масових заходах обов'язково будуть індивідуальні номери на шоломах Нацгвардії."
Зал Кривых зеркал....
Учти одно,чтоб на шаталась Крыша
Имеет смысл не то что ты сказал
А то что в сказанном Услышал...
об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова.
В следующий раз может за рюкзакяна сама мама Римма походатайствует ?!
Днище: бандита-миллиардера родом из 90-х защищает от общественного мнения вся министерская рать (шваль)
А хто замість нього?
Кого поставить Зеленський і затвердить монобільшість?
Рига Захарчека з Москви випишуть, чи когось з 95 Кварталу, типу Баканова, а ще краще Юзика. Кого??? От, наприклад, якщо би Зеленський назвав можливу кандидатуру, то можна було би обирати.
Але ж там усі аля Єрмак "Я тут з ним (ред. з Зеленьким) і ДЛЯ НЬОГО".
Не для України, а для нього ... Ви розумієте кого там призначать?
Рюкзакова в отставку!