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Аваков (2187) МВС (3468) відставка (1455) Геращенко Антон (935)

Аваков ніколи не тримався за посаду і не збирається бути "вічним" міністром, - заступник голови МВС Геращенко

Аваков ніколи не тримався за посаду і не збирається бути

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков ніколи не тримався за свою посаду і не збирається бути "вічним" керівником МВС.

Про це заступник Авакова Антон Геращенко заявив журналістам у четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна". Раніше під Верховною Радою відбулася акція "проти імунітету" для Авакова.

"Арсен Аваков ніколи не тримався за свою посаду, і тому, звісно, якщо будуть кращі кандидати, які знають, як зробити міністерство внутрішніх справ і його структури більш ефективними, то кінець, Аваков не буде "вічним" міністром внутрішніх справ", - розповів Геращенко.

Раніше біля Верховної Ради у четвер відбувалася акція "проти імунітету" для Авакова.

Також читайте: Правоохоронний комітет передав проєкт постанови про відставку Авакова в Раду

Як повідомлялося, 5 червня у Верховній Раді було зареєстровано постанову №3606 про звільнення Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Ініціаторами постанови виступили депутати фракції "Голос", які збирали підписи колег за винесення на голосування питання про звільнення Авакова. Співавторами документа виступили деякі народні депутати зі "Слуги народу" і Яна Зінкевич з "Європейської Солідарності".

Раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що в українському законодавстві не передбачено процедури звільнення конкретного міністра депутатами парламенту, а тільки відставка всього уряду або ж представлення з боку прем'єр-міністра.

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Топ коментарі
+26
Аваков никогда не держался за должность и не собирается быть "вечным" министром, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 9145
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18.06.2020 12:43
+17
То хай вже пише заяву на звільнення.
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18.06.2020 12:43
+17
Геращенко, ты еще напиши: "Аваков хочет уйти с должности, но ему ежедневно приходят тысячи писем от благодарных граждан Украины, в которых те призывают его остаться на своем посту" ) Мы тебе тоже поверим.
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18.06.2020 12:44
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То хай вже пише заяву на звільнення.
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18.06.2020 12:43 Відповісти
Был только один способ остаться министром - насобирать компромат на всю нынешнюю власть.
Думаешь, он его собирал, чтоб уйти? )))
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18.06.2020 13:09 Відповісти
антошка...иди копать картошку..
ну чего ты решил за аваку-собаку гавкнуть?
прогибаешься? или он тебе угрожал? ))))
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18.06.2020 12:43 Відповісти
не тут любовь . недаром аваков на него говорил - мой пупсик-
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18.06.2020 12:52 Відповісти
Ой ржу не могу....
У пончика язык из жопы авакяна не вынимался..... а вы удивляетесь?
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18.06.2020 13:21 Відповісти
не удивляюсь...а прикалуюсь... лизоблюд (во всех смыслах этого слова))) не брезгует ничем ))
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18.06.2020 13:30 Відповісти
Аваков никогда не держался за должность и не собирается быть "вечным" министром, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 9145
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18.06.2020 12:43 Відповісти
"Мусор" - твой коп. Никто и не сомневался.
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18.06.2020 12:47 Відповісти
прикольно: бобики потдерживают Авакова
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18.06.2020 12:56 Відповісти
Аваков никогда не держался за должность и не собирается быть "вечным" министром, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 1217
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18.06.2020 12:44 Відповісти
если его уберут, то на него появятся дела, и не только с рюкзаки.Так что он будет прислуживать всем и каждому они уже ручной в управлении.А если что то убежит в Италию или Испанию.
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18.06.2020 12:44 Відповісти
Геращенко, ты еще напиши: "Аваков хочет уйти с должности, но ему ежедневно приходят тысячи писем от благодарных граждан Украины, в которых те призывают его остаться на своем посту" ) Мы тебе тоже поверим.
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18.06.2020 12:44 Відповісти
А что скажет Зорян который Шкиряк?
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18.06.2020 12:49 Відповісти
А высокоморальный интеллектуал Кива?
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18.06.2020 13:22 Відповісти
Аваков никогда не держался за должность и не собирается быть "вечным" министром, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 4810ВЕЧЕН ТОЛЬКО ПУТЛЕР
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18.06.2020 12:45 Відповісти
ОЙ! Геращенко а так довго вдавалось тобі здаватись розумним...
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18.06.2020 12:45 Відповісти
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18.06.2020 12:47 Відповісти
Я думав, що новина за манд..атом Сравіка - новина дня. Ні. Репліка Гєри зробила мій день
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18.06.2020 12:47 Відповісти
Аваков никогда не держался за кресло но хрен вы его оттуда выдавите!!
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18.06.2020 12:47 Відповісти
Могу напомнить , кто за шо держится . Рюкзаки , Вертолетная атака , Кгяжичи , Янтарь , Проституция , Наркота . .
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18.06.2020 12:47 Відповісти
ага, ніколи, так же як гера ніколи не смотктав аваківський прутень
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18.06.2020 12:47 Відповісти
Еще один юморист вылез....
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18.06.2020 12:48 Відповісти
Нужен другой Швондер? Найдем Мы людишки советские,как говорил Лаврентий Палыч Берия,незаменимых у нас НЕТ....
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18.06.2020 12:48 Відповісти
Там лям в день . А Украина бедная . Там одна таможня ..........
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18.06.2020 12:49 Відповісти
Беня спас от сепаров Днепр, Аваков - Харьков. Почему мы теперь перестали им доверять?
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18.06.2020 12:49 Відповісти
Любая работа оценивается по результату! результат 6лет работы авакяна вам напомнить или сами найдете в гугле!!
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18.06.2020 12:50 Відповісти
Про Бєню треба запитати у суда Деловера, а про Авака у Сашка Білого.
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18.06.2020 12:52 Відповісти
Тада, мне тут говорили што совсем не в бене дело было...
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18.06.2020 13:20 Відповісти
https://censor.net/user/425286, аваков врятував Харків?

не жартуйте так - не смішно.

наскільки я в курсі аваков був міністром внутрішніх справ України, а не Харкова, чи не так? але серед усіх міст України тільки в Харкові воно наважилось віддати команду на активні дії.
Запоріжжя, Днепр, Одеса, Миколаїв, Херсон й багато інших в цей самий час були віддані на поталу проросійській швалі й були поставлені на місце виключно завдяки українському громадянському суспільству (в той час як менти або стояли осторонь, або були на боці сєпарів).
про Донецьк, Слов'янськ, Луганськ, Маріуполь й інші міста й містечка Донбасу слід нагадувати?
рятівник ****.
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18.06.2020 13:37 Відповісти
Аваков никогда не держался за должность и не собирается быть "вечным" министром, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 4730
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18.06.2020 12:49 Відповісти
Хорохорится аваковская пешка и больше ничего.
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18.06.2020 12:50 Відповісти
Заявляти, що Аваков не чипляється за посаду це те саме, що заявляти, що Геращенко ніколи не бреше.
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18.06.2020 12:51 Відповісти
Если бы таких уродов не было , мы бы давали в долг Европе , а не просили .
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18.06.2020 12:51 Відповісти
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых ,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.

Я верю в то, что снизят цены,
Что развивается страна,
Что мне с соседом не изменит
Моя любимая жена.

Гадалке верю, что на картах
За деньги нагадает мне,
Что скоро стану жить богато,
И буду счастлив я вдвойне.

Я верю что учитель в школе
Совсем не хочет взятки брать,
Что он детей по доброй воле
На совесть будет обучать.

Я верю страховой конторе,
В которой клерки говорят
Что если вдруг случится горе,
Мне все убытки возместят.

Конечно, верю депутатам,
И всем политикам, ага,
Премьеру и его ребятам,
Страну раздевшим донага.

Я верю в то, что все уколы
И те таблетки, что дают,
Лишь закаляют силу воли
И только пользу принесут.

Я свято верю этим людям,
Что поселили меня здесь,
Что лишь у них я счастлив буду.
Как где??? В палате №6. )))))
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18.06.2020 12:52 Відповісти
Аваков - брехло лицемерное
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18.06.2020 12:53 Відповісти
Короче, уже сбежал в Италию.
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18.06.2020 12:53 Відповісти
Розвеселю, новина на УП ПРо указ Зеленсько ПРо дно фермера - Зеленский подписал указ о Дне фермера
ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ 2020, 12:36
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18.06.2020 12:54 Відповісти
9 июля 2010 по случаю 60 летия Витьки Индюковича был грандиозный пикник а главным Тамадов на свадьбе той....был Голобородька и К* вартал,сколько Зеленых бумажек США отстегнул Индюкович зелешутникам осталось тайной
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18.06.2020 12:55 Відповісти
Ни один министр МВД так долго не был во власти ...У Авакова мандат от олигархов что б они были спокойны
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18.06.2020 12:57 Відповісти
Запоминаем обещание Геращенко !

"Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в коментарі Радіо Свобода пояснив, чому під судом з обрання запобіжного заходу Сергієві Стерненку представники Нацгвардії були з однаковими номерами на шоломах, а окремі поліцейські не мали жетонів.

«У нас у Нацгвардії зроблене зауваження керівництву через те, що повинен бути не лише номер військової частини, але і індивідуальний номер.
І я думаю, що на наступних масових заходах обов'язково будуть індивідуальні номери на шоломах Нацгвардії."
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18.06.2020 12:58 Відповісти
Точно так же как и Геращенко--как только ,так сразу(с депутатства-- фанерой в МВД).
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18.06.2020 12:59 Відповісти
Речь Авакова на Майдане 2014 года кто помнит?Видео в Студию....
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18.06.2020 12:59 Відповісти
Гы. Сегодня посчитали, что это уже восьмое подряд правительство, в котором Аваков не держится за должность.
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18.06.2020 13:00 Відповісти
держался, держится и будет держаться, это власть и бабло
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18.06.2020 13:03 Відповісти
наглая ложь геращенко- ни одна особь(тв.ь) из присутствующих в правительстве добровольно рыло от кормушки не оторвет
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18.06.2020 13:03 Відповісти
3 апреля 2018 года Глава СледКома РАБссии Александр Бастрыкин отрыл уголовное дело против Арсена Авакова и дело не закрыто до сих пор.Сдается мне что Саакашвили Грузия вернет себе домой и Михо будет законнно отбывать уголовный срок ему назначенный Судом Грузии...,ну а Арсен Борисыч поедет в Матросскую тишину... к Плешивому Хмырю РАБссии..
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18.06.2020 13:04 Відповісти
Рассмешил вечный брехун, рускоговорящий авакорюкзак зубами держался за кресло, а сейчас кресло сильно зашаталтсь, благодаря активной позиции "Голоса".
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18.06.2020 13:05 Відповісти
Армянин сам ни за что с пальмы не слезет. Ему глубоко насрать на европейские ценности и порядочность. Для него племенная этика поведения - норма.
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18.06.2020 13:05 Відповісти
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18.06.2020 13:36 Відповісти
Геращенко, ти розумний і говорити вмієш. Був час, я тебе поважав, але тепер...Ти відданий не Державі а особисто Авакову. Ти справді віриш що Аваков стане тіеьовим царем?
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18.06.2020 13:07 Відповісти
Немного философии в тему.
Зал Кривых зеркал....
Учти одно,чтоб на шаталась Крыша
Имеет смысл не то что ты сказал
А то что в сказанном Услышал...
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18.06.2020 13:13 Відповісти
Антоша! не звезди и ... тоже собирай манатки на Харьков. Такое дерьмо продажно-холуйское как ты в Киеве и нах не нужно.
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18.06.2020 13:19 Відповісти
"Пришли эти ********. ****** и ******, ****** и ******, ****** и... Ударения разные - смысл один и тот же... " Як точно у фільмі охарактеризовано зелених "слуг народу" 😂😂😂
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18.06.2020 13:19 Відповісти
Сериал про Голобородько продолжается,эти типа Бандитский Питерьбюргер,где Антибиотик ворует вагонами а...,Маски-Шоу,Дизель Шоу и причие 95 квартал Шоу...просто прислуга на Карнавале ШОУ....Вернитесь на Землю 73 %
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18.06.2020 13:23 Відповісти
у відставку слабо ?
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18.06.2020 13:25 Відповісти
АВАКОВ, КАК ВЗРОСЛЫЙ МУЖЧИНА, САМ В СОСТОЯНИИ ТАКОЕ ОЗВУЧИТЬ. СПИКЕР ЕМУ НЕ НУЖЕН.
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18.06.2020 13:28 Відповісти
сказала говоряща срака.
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18.06.2020 13:31 Відповісти
"сцит в глаза - божья роса".. у зелени научился.... я еще не видел чтоб так крепко корни пустил министр в Украине, которого невозможно оторвать от кресла через 6 лет
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18.06.2020 13:34 Відповісти
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности согласился внести в повестку дня сессии парламента постановление


об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова.
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18.06.2020 13:36 Відповісти
Лучше бы он и дальше вылизывал тарелки, так нет же... он переключился на ж-пу Авакова.
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18.06.2020 13:39 Відповісти
Если Тося такое проблеял, значит у Авакова дела не важные.
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18.06.2020 13:43 Відповісти
Так не держится, что аж отправил своего штатного жополиза-пропагандона нам всем об этом сообщить.
В следующий раз может за рюкзакяна сама мама Римма походатайствует ?!
Днище: бандита-миллиардера родом из 90-х защищает от общественного мнения вся министерская рать (шваль)
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18.06.2020 13:47 Відповісти
Аваков ніколи не тримався за посаду і не збирається бути "вічним" міністром, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 9388
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18.06.2020 13:48 Відповісти
Антонин решил смешить всех без сожаления.
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18.06.2020 13:53 Відповісти
Я от не можу зрозуміти той шалений вереск з вимогою відставки?
А хто замість нього?
Кого поставить Зеленський і затвердить монобільшість?
Рига Захарчека з Москви випишуть, чи когось з 95 Кварталу, типу Баканова, а ще краще Юзика. Кого??? От, наприклад, якщо би Зеленський назвав можливу кандидатуру, то можна було би обирати.
Але ж там усі аля Єрмак "Я тут з ним (ред. з Зеленьким) і ДЛЯ НЬОГО".
Не для України, а для нього ... Ви розумієте кого там призначать?
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18.06.2020 13:54 Відповісти
Как кого? Странный вопрос!
Аваков ніколи не тримався за посаду і не збирається бути "вічним" міністром, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 5421
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18.06.2020 14:00 Відповісти
Тоха жирная ты свинья ,Аваков должен был уйти сразу после Княжечей и рюкзаков. Хватит тебе лизать ,поменяй профессию ,займись чем то полезным для общества 😎
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18.06.2020 13:57 Відповісти
Толстожопый подпевала забыл пропеть коронную песню всех прилипал - "я с ним пришел, с ним и уйду"
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18.06.2020 13:57 Відповісти
Он прямо заинтересован : раньше был всего лишь советником. А после узурпации зэопарышем всей полноты власти - «подрос« до официального зама министра мвд, вместо 25-летней деевой, ну той которая со «спущенкой» на себе обнаженной любила свои фото выкладывать...
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18.06.2020 14:11 Відповісти
Авакян мову вже вивчив? Чи буде 100 років міністром, не знаючи державної мови? Таке десь можливо?
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18.06.2020 13:59 Відповісти
"не держался за должность и не собирается быть "вечным" министром" - привычно и уверенно скиздел Геращенко...
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18.06.2020 13:59 Відповісти
толстосракий питушок закукурекал
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18.06.2020 14:14 Відповісти
Та ты шо?! Тоня,не чуди!
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18.06.2020 14:26 Відповісти
да-да-да.. просто время не пришло.. обнулиться еще надо бы
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18.06.2020 14:37 Відповісти
у авакяна всегда зад будет чистым до тех пор,пока у него в замах будет ходить геращенко
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18.06.2020 15:05 Відповісти
Он не "держался", он покупал бронемашины, вертолеты, патрульные корабли, снаряжение и вооружения, которых нет в ВСУ. Зачем ему теперь держаться, кто может посягнуть?
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18.06.2020 15:39 Відповісти
Лучшие уже были, это грузины, которых вы выгнали вместе с Порошенко.
Рюкзакова в отставку!
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18.06.2020 15:51 Відповісти
Оцем - поцем ,Антонина.
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18.06.2020 16:49 Відповісти
Призначать замістъ авакова ще гіршого, дна нема.
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18.06.2020 20:00 Відповісти
 
 