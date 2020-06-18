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Новини Коронавирус и карантин
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За месяц показатель заболеваемости COVID-19 в Украине увеличился на 80%, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

За месяц показатель заболеваемости COVID-19 в Украине увеличился на 80%, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

На 80% увеличился показатель заболеваемости COVID-19 в период с 18.05 до 18.06.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Telegram.

По состоянию на 18 июня в Украине показатель заболеваемости COVID-19 составил 81,3 на 100 тыс. населения. Показатель летальности - 2,8%. Для сравнения, по состоянию на 18.05 показатель заболеваемости COVID-19 составил 45,1 на 100 тыс. населения. Показатель летальности - 2,9%.

Прирост подтвержденных больных в сутки по сравнению с предыдущей составил + 4,7%.

В ЦОЗ напомнили, что по состоянию на 18 июня, 966 человек умерли. Из них:

78,2% имели сердечно-сосудистые заболевания;

21,7% - сахарный диабет;

13,1% - заболевания легких;

10,5% - заболевания почек;

8,2% - новообразования;

6,4% - неврологические заболевания;

5,3% - заболевания печени;

11,5% - другие виды заболеваний.

За месяц показатель заболеваемости COVID-19 в Украине увеличился на 80%, - ЦОЗ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина вошла в "красную" зону по уровню заболеваемости COVID-19

"Даже в условиях ослабления карантина необходимо тщательно соблюдать правила физического дистанцирования, личной и респираторной гигиены.

- Следуйте инструкциям органов власти.

- Если вам нужно сделать покупки, держитесь на расстоянии не менее 1 м от других людей. Также рекомендуем рассмотреть вариант онлайн-заказов и доставку курьером.

- Во время пребывания в кафе или ресторанах, не садитесь больше четырех человек за один столик.

- Следуйте респираторной гигиене и этикету кашля: кашляйте и чихайте в одноразовую салфетку, которую затем сразу надо выбросить или, если ее нет - в сгиб локтя.

- Как можно чаще мойте руки в течение 20-40 секунд теплой водой с мылом или обрабатывайте их дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%.

- Самоизолируйтесь в случае появления респираторных симптомов и свяжитесь с врачом. Также нужно изолироваться от тех с кем проживаете, насколько это возможно. Особенно, если живете с людьми пожилого возраста.

- Физическая дистанция особенно важна для людей, которые имеют более высокий риск осложнений от COVID-19 (возраст более 50 лет, наличие сопутствующих заболеваний). Поэтому ограничьте тесный контакт с другими в помещениях и на улице", - говорится в сообщении ЦОЗ.

Напомним, по состоянию на 18 июня в Украине лабораторно подтверждены 34 063 случая COVID-19. За сутки - 829 новых случаев. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии. 23 человека умерли от болезни


За месяц показатель заболеваемости COVID-19 в Украине увеличился на 80%, - ЦОЗ 02
За месяц показатель заболеваемости COVID-19 в Украине увеличился на 80%, - ЦОЗ 03

карантин (18172) Минздрав (5393) ЦОЗ (264) COVID-19 (19765) коронавирус (19923)


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Топ коментарі
+2
Зєбілів ще майже 30% залишилося, травіть їх КОВІДом як щурів, вони все одно не життєздатне біосміття.
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18.06.2020 12:59
+2
Вони ж попереджали: 2 антитіла і симптоми - ковід. Симптоми - сам розумієш - будь-які підходять.
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18.06.2020 13:12
+2
Посмотри на статистику по областям.
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18.06.2020 13:13
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Зєбілів ще майже 30% залишилося, травіть їх КОВІДом як щурів, вони все одно не життєздатне біосміття.
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18.06.2020 12:59 Відповісти
Посмотри на статистику по областям.
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18.06.2020 13:13 Відповісти
"За останню добу проведено 21 204 тестування, з яких 12 106 методом ПЛР, 9 098 методом ІФА"

В мене одне питання, певно, риторичне. Кількість позитивних результатів тестів ІФА (тобто тестів на наявність у сироватці крові антитіл, грубо кажучи, на те, що людина вже перехворіла, та її імунна система дала адекватну відповідь на вірус) вони заносять до загальної статистики випадків зараження, повідомляють її кожного дня під заголовками "невиданий антирекорд" і на підставі цього лякають більш жорстким карантином?
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18.06.2020 12:59 Відповісти
Вони ж попереджали: 2 антитіла і симптоми - ковід. Симптоми - сам розумієш - будь-які підходять.
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18.06.2020 13:12 Відповісти
ага, навіть діарея
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18.06.2020 13:25 Відповісти
До речі, місяць тому робилося в 2 рази менше тестів ПЛР, близько 4-5 тисяч. Хто пам'ятає пропорції зі школи, той зрозуміє, звідки насправді взялися ці "антирекорди".
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18.06.2020 13:07 Відповісти
https://youtu.be/ XVeXygZNzDg
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18.06.2020 13:11 Відповісти
"Принцип Гольдарба"
Все ответы на вопросы о COVID-19 от врача-иммунолога.
Известный в Украине вакцинатор, иммунолог, заведующий кафедрой клинической иммунологии и микробиологии ХМАПО и лабораторией иммунореабилитологии Института микробиологии иммунологии им. Мечникова НАМН Украины Андрей Волянский.
Полезно посмотреть всем.
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18.06.2020 13:24 Відповісти
Дебилов с висячими масками - бить деревянніми палочками как в Индии. А лучше избить всех шляющихся подряд, чтоб жизнь малиной не казалась.
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18.06.2020 13:15 Відповісти
Ты социопат ?
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18.06.2020 13:22 Відповісти
Интересуетесь?
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18.06.2020 13:24 Відповісти
Спец по людиськам.
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18.06.2020 13:25 Відповісти
Ну, за спецов!
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18.06.2020 13:27 Відповісти
Как вы думаете, почему жадный до обморока Зеленский распорядился повысить зарплаты врачам второго звена с 1 сентября ?
Да за это обещание медики ему любую статистику по коронавирусу нарисуют.
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18.06.2020 13:21 Відповісти
Конспиролог от сохи?
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18.06.2020 13:31 Відповісти
У тебя на соху аллергия ?
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18.06.2020 13:36 Відповісти
Плохо когда в стране удельный вес долборезов превышает критический уровень... Тогда выходит другой долборез - толкает оху..ную дурь с трибуны и все открыв рты хавают... мрак мля
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18.06.2020 13:59 Відповісти
Первый раз, в качестве рекомендаций, ЦОЗ процитирована официальная позиция ВОЗ, где нет ни одного упоминания о необходимости ношения масок здоровыми. Неужели и наш МОЗ наконец прозревает и в стране закончится масочный террор людей?
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18.06.2020 17:48 Відповісти
 
 