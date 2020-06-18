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Новини Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Военком в оккупированном Крыму подозревается в принуждении крымчан служить в армии РФ, - ОГП

Военком в оккупированном Крыму подозревается в принуждении крымчан служить в армии РФ, - ОГП

Прокуратура АР Крым сообщила "военному комиссару городов Евпатория и Саки, Сакского района Республики Крым" о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, которое состоит в принуждении лиц служить в Вооруженных силах государства-оккупанта (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба ОГП, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, подозреваемый, занимая должность начальника отделения Сакского военного комиссариата, после оккупации полуострова в 2014 году изменил присяге на верность народу Украины и перешел на военную службу в армию государства-оккупанта. Заняв пост "военного комиссара городов Евпатория и Саки, Сакский район Республики Крым" и одновременно являясь "заместителем председателя призывной комиссии", он организовывал и непосредственно участвовал в проведении принудительных призывных кампаний гражданского населения оккупированного полуострова на срочную военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации.

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В ОГП также сообщили, что на территории АР Крым и г. Севастополя, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, продолжается очередная незаконная призывная кампания, ставящая под угрозу сотни жизней, хотя Российская Федерация, как государство-оккупант, обязана обеспечить защиту прав человека на полуострове.

"Пренебрегая рядом международных обязательств, в общем оккупационная власть незаконно призвала на срочную военную службу уже около 22 тысяч крымчан. Вместе с тем, оккупанты возбудили около 80 уголовных дел в отношении крымчан за "уклонение от службы". Наказание за это преступление предусматривает реальное лишение свободы и в большинстве дел уже вынесены незаконные приговоры", - говорится в сообщении.

В ОГП подчеркивают, что такие действия государства-оккупанта являются грубым нарушением международного гуманитарного права. В частности, статья 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949 года категорически запрещает государству-оккупанту принуждать гражданское население оккупированной территории служить в ее вооруженных силах. Также запрещается оказывать давление или вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию, заставлять присягать на верность государству-оккупанту и перемещать "призывников" за пределы оккупированной территории.

Крым (14164) оккупация (6702) призыв (432) военкомат (432)


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Странно было бы если бы крымский военком не заставлял молодых крысчан служить в армии
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18.06.2020 13:05 Відповісти
а вы думаете где они все служат уже лет шесть?
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18.06.2020 13:07 Відповісти
Крым потерян .И не 2014 а гораздо ранее . Когда одна ху. ня , разрешила там селится отставникам московии . Не буду называть имя этого рыжого ублюдка .
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18.06.2020 13:08 Відповісти
а потом продлили базирование оккупационного флота.
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18.06.2020 13:11 Відповісти
Нельзя так сразу обвинять, может он и не причем. Только суд может сказать, виновен или нет.
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18.06.2020 13:22 Відповісти
Как то уже определитесь - крымчане, получившие паспорт РФ, все еще граждане Украины или уже нет.
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18.06.2020 13:29 Відповісти
Военком в оккупированном Крыму подозревается в принуждении крымчан служить в армии РФ, - ОГП - Цензор.НЕТ 9307
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18.06.2020 14:12 Відповісти
 
 