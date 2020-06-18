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плагіат (69) Шкарлет (353)

Кандидат у міністри освіти Шкарлет про свої роботи: "Я впевнено заявляю, що ніякого плагіату немає"

Кандидат у міністри освіти Шкарлет про свої роботи:

Кандидат у міністри освіти і науки, ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет заперечує наявність плагіату у своїх роботах.

"На сьогодні готується незалежний звіт, я висловив всі свої позиції. Я впевнено заявляю, що ніякого плагіату немає", - сказав він на засіданні профільного комітету Верховної Ради в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Шкарлет підкреслив, що в тих чотирьох роботах, за якими його звинувачують в плагіаті, ніяких порушень з його боку немає.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пропонує Верховній Раді призначити Шкарлета міністром освіти і науки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під Радою протестують проти призначення новим міністром освіти ексрегіонала Шкарлета. ФОТОрепортаж

Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат).

Кандидат у міністри освіти Шкарлет про свої роботи: Я впевнено заявляю, що ніякого плагіату немає 01

Кандидат на пост міністра освіти Сергій Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.

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Топ коментарі
+29
Кандидат в министры образования Шкарлет о своих работах: "Я уверено заявляю, что никакого плагиата нет" - Цензор.НЕТ 6834
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18.06.2020 13:31
+17
Мене посміхнуло...
Ой як до корита хочеться.
Як ви зелені жаби достали.
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18.06.2020 13:28
+17
какой такой плагіат шмагіат! просто ctrl C+ ctrl V
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18.06.2020 13:28
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тачила за какие бабки куплена?
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18.06.2020 13:26 Відповісти
За украденные. За свои ему покупать западло, другие воры уважать не будут.
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18.06.2020 13:29 Відповісти
Балаганов скорбно покачал головой. Из мировых очагов культуры он знал только Киев, Мелитополь и Жмеринку. И вообще он был убежден, что земля плоская.(с)
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18.06.2020 13:32 Відповісти
шкарлет воровал не просто абзацы, а страницы текста - ничего не меняя... И продолжает отрицать 100% плагиат)
в общем, шкарлет - идеальный выбор для зебилов: такой же лживый и тупой как и они.
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18.06.2020 13:48 Відповісти
Судя по зашкварам Шкарлет подойдёт шмаркле. Вместе в Ростов поедут.
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18.06.2020 14:12 Відповісти
Ну чого ви шановні, він теж проФФесор !!!)))
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18.06.2020 13:40 Відповісти
і фамілія сплагіачена?...чи то із шкарлет йохансон, чи з блендера із таким же іменем
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18.06.2020 13:50 Відповісти
Це все Порошенко винен111
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18.06.2020 13:26 Відповісти
Мене посміхнуло...
Ой як до корита хочеться.
Як ви зелені жаби достали.
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18.06.2020 13:28 Відповісти
какой такой плагіат шмагіат! просто ctrl C+ ctrl V
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18.06.2020 13:28 Відповісти
Думаєте вір розуміє, що ви написали?😂
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18.06.2020 14:34 Відповісти
ну нет так нет, расходимся по домам...
...возвращаемся с "коктейлями"
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18.06.2020 13:29 Відповісти
а плагиат говорит об обратном...
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18.06.2020 13:31 Відповісти
Кандидат в министры образования Шкарлет о своих работах: "Я уверено заявляю, что никакого плагиата нет" - Цензор.НЕТ 6834
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18.06.2020 13:31 Відповісти
воно то так, але сам "смисл" слова "ідіот" - це не те що думають99%

так що неточна цитата, тобто сам Портников не те слово написав
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18.06.2020 13:40 Відповісти
Демократия непригодна, в качестве механизма управления, в странах с нищим населением, где практически отсутствует средний класс.
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18.06.2020 13:43 Відповісти
Образованность просто повышать нужно
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18.06.2020 14:19 Відповісти
Ничего вы не "образуете" с теми кто голосует за два кило гречки.
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18.06.2020 14:26 Відповісти
А может Зинка? (с)
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18.06.2020 13:31 Відповісти
та еще б ты брезнался! чмошное зесущество, чи рыг чи порохобот, приспособленец сразу видно, вылежит тому кому надо чтоб чтото себе поиметь. В даном случае аж целого министра у янелоха нализал.
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18.06.2020 13:31 Відповісти
Эта тварь уже в предвкушении траншей от благодарных пересичных...не обманите его надежд, пусть хоть у него сбудутся мечты и закончится зубожиння...
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18.06.2020 13:33 Відповісти
Якщо без посилань - то це точно плагіат. В цілому, це має мало значення. Просто, хіба в нього є якісь розробки про удосконалення системи освіти? Ну ректор. В Україні й серед академіків відверто недорозвинуті дебіли є, яким хіба жовтого квитка. Може він негодний, хіба на пальму лазити навчити може. Коротше, у кандидата на ту посаду мали б бути освітянські розробки, інакше то негодний кандидат.
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18.06.2020 13:35 Відповісти
найкраще зробити конкурс
щоби в прямому ефірі можна було подивитись.
я навіть думав колись написати ПОП-у щоб задумався над цим.
правда йому до лампочки - Антиколорадос тисячі статей написав з надією шо "У Петра нас читают", але віз і досі там.
так що - Віват проффесор Шкарпеткін, чи як там кандидата кличуть
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18.06.2020 13:44 Відповісти
Кому нужны все эти "мамой клянусь", когда есть рутинная проверка диссертации на плагиат, которую можно заказать у независимых экспертов.
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18.06.2020 13:41 Відповісти
не треба вже ніяких екпертів, програма "Антіплагіат" у допомогу.. Зараз навіть дипломні роботи у вишах повинні проходити таку перевірку.
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18.06.2020 13:51 Відповісти
Він сам повинен вимагати формальної і публічної експертизи. Якщо все чисто, недоброзичливці будуть в лайні, а він в білому. Але замість цього він тільки вимовляє порожні фрази.
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18.06.2020 13:59 Відповісти
Саме так. Навіть списані части із своїх курсових робіт, чи тез. студ конференцій видає як плагіат. А з формулами теж саме. Тому їх дають у вигдяді рисунків
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18.06.2020 14:00 Відповісти
Ну, дык. Какие будут результаты рутинной проверки у независимых экспертов он заранее знает. Поэтому не будет никакой проверки. Ну, или будет - у такого же проФФесора. Надежного проФФесора шкарлет лично выберет.
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18.06.2020 13:52 Відповісти
>во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития.Источник: https://censor.net/n3202815

Вместо него, арестованы патриоты Украины: Антоненко и Кузьменко.

Всё же интересно, зелёный режим помнит ли что в Киеве очень много каштанов ?
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18.06.2020 13:41 Відповісти
Он приверженец теории плоской земли. Ему верить можно )))
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18.06.2020 13:48 Відповісти
тобто програма "Антіплагіат" бреше, а ригошнирь скарлєт - ні))
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18.06.2020 13:50 Відповісти
Відверто, якщо взяти майже усі дисертаціїї, захищені до введення Антиплагіату, то там, взагалі цілими главами підручники чи роботи наукових керівників передруковували. Це років 5 назад почали поротися. А можливість автоматичного перекладу дає безмежні можливості плагіату. Поки що програма його не ловить. Так що фігурант нічим не відрізняєть від більшості ******** науковців, тим більше тих у кого була мета отримати той ступінь і усе.
Сумно, але це так
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18.06.2020 14:09 Відповісти
погоджуюся, але не з усім.
Головне у цій ситуації те, що людина, яку спіймали на плагіаті, продовжує нахабно брехати.
І при цьому вона - майже єдиний кандидат від партії влади на посаду головного освітянина та науковця країни!
Я ще зрозумію - автоплагіат (повторення фрагментів власних статей без посилання), але так відверто "здирати" навіть не абзацами, а цілими сторінками - це вже діагноз. Воно навіть не спромоглося хоча б щось переробити..
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18.06.2020 14:25 Відповісти
Погоджуюсь. Ну, сидів би собі тихенько у провінційному ВУЗі, так ні ... От і має
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18.06.2020 14:36 Відповісти
ВСЕ , ТЕПЕРЬ БУДУТ ТАКИЕ УРОКИ У ШКОЛЬНИКОВ

Кандидат в министры образования Шкарлет о своих работах: "Я уверенно заявляю, что никакого плагиата нет" - Цензор.НЕТ 540
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18.06.2020 13:51 Відповісти
Як назвемо: "Загальний курс членограйства" чи "Теорія пісюанізма"?
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18.06.2020 13:53 Відповісти
Зелене голо сування
P.S. От думаю, а як дамам
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18.06.2020 14:01 Відповісти
Психічно хвора людина завжди впевнена, що вона здорова. Також синій алканавт впевнений, що він не алкаш. А тут ще і вміємо гарно розмовляти, то чому б не посперечатися і себе не виправдати?
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18.06.2020 13:55 Відповісти
Закінчений риг, українофоб, злодій, брехун, плагіатор і просто гнида. Саме такі "новиєліца" підходять ЗЕчмошнікам. Отже призначать.
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18.06.2020 14:01 Відповісти
ахахахаха. Заперечувати очевидне - ну точно справжній риг.
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18.06.2020 14:01 Відповісти
А другие учёные в этом совсем не уверены. Как же быть? Давайте поверим будущему министру?
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18.06.2020 14:10 Відповісти
Шкарлету моє подвійне ні... НІ - НІ !!!! Мало того шо воно співало дифірамби Януковощу та ПР навіть після Евромайдану, так воно ще в 2015-му лізло до влади від вже БПП ... А порохоботи, як завжди, пляді.
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18.06.2020 14:13 Відповісти
Цікаве по темі міністра освіти:
Для нього "епоха бідності" закінчилася: Претендент на міністра освіти купив елітний джип за університетські гроші
https://patrioty.org.ua/politic/dlia-noho-epokha-bidnosti-zakinchylasia-pretendent-na-ministra-osvity-kupyv-elitnyi-dzhyp-za-universytetski-hroshi-332605.html
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18.06.2020 14:14 Відповісти
Плаґіят - це коли "вкрав". А коли "подарували"?
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18.06.2020 14:18 Відповісти
А как там ездит машина за 60 000 дол. США, купленная для себя на университетские бюджетные деньги ? Шкарлет, крыса ты регионовская, когда сядешь на зону , тебя за то, что крысятничаешь у других зеков, эти зеки опустят, а потом проткнут чем -нибудь острым....Стыдно воровать, Шкарлет....
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18.06.2020 14:18 Відповісти
сейчас все поголовно списывают (инет, много ненужной инфы сверху), как и раньше плагиатят (академсообщество разрешает- боятся неизбежного кадрового голодомора).
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18.06.2020 14:20 Відповісти
Есть понятие плагиата, а есть - источникки, с обязательной на них ссылкой
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18.06.2020 14:28 Відповісти
У штиблета - признаки явного плагиата (ворованной интеллектуальной собственности), который он выдаёт за результаты своего безмозглого труда
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18.06.2020 14:29 Відповісти
И по хорошему в приличных научных сообществах и цивилизованных странах - ученому совету допустившему на защиту такую диссертацию грозили бы неизбежные кранты (роспуск), спожизненным анулипованием ученых степеней всех его членов )))
Но только не в неосовковой УССР
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18.06.2020 14:31 Відповісти
по сути его обвинять смысла нет,
он и правду не плагиатор,
ему эту муйню за деньги написали, а он просто
у зегниды в товарищах
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18.06.2020 14:46 Відповісти
Треба в його універі прошерстить благодійний фонд
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18.06.2020 15:14 Відповісти
Кандидат в министры образования
проФФесор Шкарпет(не путать с Говнюковичем)

о своих работах: "Я уверенно заявляю, что никакого плагиата нет"
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18.06.2020 15:48 Відповісти
А мусив казати, що це в нього списано усе! А розбіжності у часі-просторі то фігня з погляду квантової теорії...
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18.06.2020 17:14 Відповісти
а в бпп як він попав?
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18.06.2020 16:36 Відповісти
кандидатські роботи з гуманітарних наук це повний треш. яка там нахер наука. йому максимум віника можна довірити. економісти херові
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18.06.2020 17:57 Відповісти
 
 