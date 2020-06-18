Кандидат у міністри освіти Шкарлет про свої роботи: "Я впевнено заявляю, що ніякого плагіату немає"
Кандидат у міністри освіти і науки, ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет заперечує наявність плагіату у своїх роботах.
"На сьогодні готується незалежний звіт, я висловив всі свої позиції. Я впевнено заявляю, що ніякого плагіату немає", - сказав він на засіданні профільного комітету Верховної Ради в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Шкарлет підкреслив, що в тих чотирьох роботах, за якими його звинувачують в плагіаті, ніяких порушень з його боку немає.
Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пропонує Верховній Раді призначити Шкарлета міністром освіти і науки.
Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат).
Кандидат на пост міністра освіти Сергій Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.
Будь ласка, зачекайте...
в общем, шкарлет - идеальный выбор для зебилов: такой же лживый и тупой как и они.
Ой як до корита хочеться.
Як ви зелені жаби достали.
...возвращаемся с "коктейлями"
так що неточна цитата, тобто сам Портников не те слово написав
щоби в прямому ефірі можна було подивитись.
я навіть думав колись написати ПОП-у щоб задумався над цим.
правда йому до лампочки - Антиколорадос тисячі статей написав з надією шо "У Петра нас читают", але віз і досі там.
так що - Віват проффесор Шкарпеткін, чи як там кандидата кличуть
Вместо него, арестованы патриоты Украины: Антоненко и Кузьменко.
Всё же интересно, зелёный режим помнит ли что в Киеве очень много каштанов ?
Сумно, але це так
Головне у цій ситуації те, що людина, яку спіймали на плагіаті, продовжує нахабно брехати.
І при цьому вона - майже єдиний кандидат від партії влади на посаду головного освітянина та науковця країни!
Я ще зрозумію - автоплагіат (повторення фрагментів власних статей без посилання), але так відверто "здирати" навіть не абзацами, а цілими сторінками - це вже діагноз. Воно навіть не спромоглося хоча б щось переробити..
P.S. От думаю, а як дамам
Для нього "епоха бідності" закінчилася: Претендент на міністра освіти купив елітний джип за університетські гроші
https://patrioty.org.ua/politic/dlia-noho-epokha-bidnosti-zakinchylasia-pretendent-na-ministra-osvity-kupyv-elitnyi-dzhyp-za-universytetski-hroshi-332605.html
Но только не в неосовковой УССР
он и правду не плагиатор,
ему эту муйню за деньги написали, а он просто
у зегниды в товарищах
проФФесор Шкарпет(не путать с Говнюковичем)
о своих работах: "Я уверенно заявляю, что никакого плагиата нет"