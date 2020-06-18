В Киеве 7 пунктов проведения ВНО из 102 оказались не готовыми для приема участников, - Госпотребслужба

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей заявляет, что в Киеве семь пунктов проведения пробного внешнего независимого оценивания оказались не готовыми для приема участников, а остальные 95 пунктов соответствуют требованиям.

"По результатам мониторинга в 7 пунктах были выявлены нарушения требований постановления главного государственного санитарного врача Украины "Об утверждении временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий при проведении внешнего независимого оценивания и единого вступительного экзамена в период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в пунктах отсутствовали медицинские работники, сотрудники были недостаточно обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски медицинские, перчатки), антисептическими и дезинфицирующими средствами, бесконтактными термометрами.

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В то же время отмечается, что остальные 95 пунктов соответствуют требованиям.

"Задача мониторинговых визитов - проверить готовность к проведению ВНО и убедиться, что участникам оценивания ничего не угрожает. Мы должны создать условия, чтобы ВНО было безопасно и для тех, кто будет сдавать тесты, и для тех, кто участвует в их организации", - отмечают в Госпотребслужбе Киева.

Так, 10 рабочих групп для проведения мониторинга соблюдения противоэпидемических мероприятий в пунктах тестирования, размещенных на территории Киева, будут работать накануне начала каждой сессии внешнего оценивания и вступительных экзаменов.