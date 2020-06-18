Роздані на Донбасі паспорти Путін використає для свого "обнулення", - Bild

Путіну потрібні голоси жителів Донбасу, яким Росія роздала свої паспорти, адже самі росіяни не поспішають підтримувати запропоноване їм "обнулення" Конституції.

Про це пише в аналітичній статті в таблоїді Bild оглядач Юліан Рьопке, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"200 тисяч українців раптово отримали право голосу на конституційному голосуванні через незаконні російські паспорти… Путін зараз використовує крайні методи, щоб забезпечити собі додаткові голоси для майбутнього голосування", - пише Рьопке.

Він звертає увагу на те, що російський президент потребує цього електорату, адже серед громадян Росії підтримують конституційну реформу лише 44%, а 56% проти або все ще не визначилися. Раніше було оголошено, що власники російських паспортів з українського Донбасу можуть голосувати на референдумі 1 липня. Автор вважає, що така ситуація може ще більше дестабілізувати Україну.

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"Звісно, "нові росіяни" будуть голосувати як за Путіна, так і за зміни", - заявив виданню експерт по Україні берлінського Центру Liberale Moderne Ніколаус фон Твікель. Він очікує, що для участі в голосуванні, вочевидь, буде організовано доставку електорату до Росії автобусами.

Член Комітету в закордонних справах Бундестагу та речник з питань Східної Європи від партії Зелених у Бундестазі Мануель Саррацін також згоден, що "Кремль, очевидно, хоче використати весь свій інструментарій для фальсифікації результатів конституційного референдуму". Політик переконаний, що те, що Путін також планує залучити людей з Донбасу до референдуму, може розглядатися "лише як подальший крок у підготовці до анексії Донбасу". Саррацін закликає федеральний уряд, зокрема, канцлера Ангелу Меркель і міністра закордонних справ Гайко Мааса "нарешті перестати обманювати себе в нормандському форматі і чітко заявити те, що всі і так бачать: Путін не хоче миру на сході України".

Посол України в ФРН Андрій Мельник у свою чергу заявив, що масова видача російських паспортів українцям на окупованих територіях на Донбасі - це "повзуча нова анексія Сходу України". Дипломат також закликав уряд Німеччини негайно припинити цю злочинну політику Кремля щодо видачі паспортів.

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Прессекретар МЗС ФРН у відповідь на запит Bild заявила: "Федеральний уряд разом з Францією та ЄС неодноразово давав зрозуміти, що значно спрощене надання російського громадянства громадянам України, які проживають у Луганській та Донецькій областях, протирічить духу і цілям Мінських угод і являє собою порушення суверенітету України". Вона зазначила, що "Україна є незалежною, суверенною державою, і Німеччина підтримує відновлення повного суверенітету та територіальної цілісності України та відкидає заходи, які ставлять під сумнів цей суверенітет".

Але ж, зауважує автор, сумнівно, щоб такі заяви чули в Кремлі. Він додає, що хоча режим Путіна в останні роки вжив нових заходів для порушення суверенітету України, Німеччина та Європейський Союз не вводили нових санкцій проти Москви з 2015 року.