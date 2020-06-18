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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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паспорт (1134) путін (23317) росія (63568) Донбас (22348)

Роздані на Донбасі паспорти Путін використає для свого "обнулення", - Bild

Роздані на Донбасі паспорти Путін використає для свого

Путіну потрібні голоси жителів Донбасу, яким Росія роздала свої паспорти, адже самі росіяни не поспішають підтримувати запропоноване їм "обнулення" Конституції.

Про це пише в аналітичній статті в таблоїді Bild оглядач Юліан Рьопке, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"200 тисяч українців раптово отримали право голосу на конституційному голосуванні через незаконні російські паспорти… Путін зараз використовує крайні методи, щоб забезпечити собі додаткові голоси для майбутнього голосування", - пише Рьопке.

Він звертає увагу на те, що російський президент потребує цього електорату, адже серед громадян Росії підтримують конституційну реформу лише 44%, а 56% проти або все ще не визначилися. Раніше було оголошено, що власники російських паспортів з українського Донбасу можуть голосувати на референдумі 1 липня. Автор вважає, що така ситуація може ще більше дестабілізувати Україну.

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"Звісно, "нові росіяни" будуть голосувати як за Путіна, так і за зміни", - заявив виданню експерт по Україні берлінського Центру Liberale Moderne Ніколаус фон Твікель. Він очікує, що для участі в голосуванні, вочевидь, буде організовано доставку електорату до Росії автобусами.

Член Комітету в закордонних справах Бундестагу та речник з питань Східної Європи від партії Зелених у Бундестазі Мануель Саррацін також згоден, що "Кремль, очевидно, хоче використати весь свій інструментарій для фальсифікації результатів конституційного референдуму". Політик переконаний, що те, що Путін також планує залучити людей з Донбасу до референдуму, може розглядатися "лише як подальший крок у підготовці до анексії Донбасу". Саррацін закликає федеральний уряд, зокрема, канцлера Ангелу Меркель і міністра закордонних справ Гайко Мааса "нарешті перестати обманювати себе в нормандському форматі і чітко заявити те, що всі і так бачать: Путін не хоче миру на сході України".

Посол України в ФРН Андрій Мельник у свою чергу заявив, що масова видача російських паспортів українцям на окупованих територіях на Донбасі - це "повзуча нова анексія Сходу України". Дипломат також закликав уряд Німеччини негайно припинити цю злочинну політику Кремля щодо видачі паспортів.

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Прессекретар МЗС ФРН у відповідь на запит Bild заявила: "Федеральний уряд разом з Францією та ЄС неодноразово давав зрозуміти, що значно спрощене надання російського громадянства громадянам України, які проживають у Луганській та Донецькій областях, протирічить духу і цілям Мінських угод і являє собою порушення суверенітету України". Вона зазначила, що "Україна є незалежною, суверенною державою, і Німеччина підтримує відновлення повного суверенітету та територіальної цілісності України та відкидає заходи, які ставлять під сумнів цей суверенітет".

Але ж, зауважує автор, сумнівно, щоб такі заяви чули в Кремлі. Він додає, що хоча режим Путіна в останні роки вжив нових заходів для порушення суверенітету України, Німеччина та Європейський Союз не вводили нових санкцій проти Москви з 2015 року.

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Топ коментарі
+6
А зеленых мародеров он использует для "обнуления" Украины.
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18.06.2020 13:51
+4
а потім цими же руками вони будуть обирати українську владу???
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18.06.2020 13:49
+3
***** скаже НАДА, Бамбас відповість ЄСТЬ.
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18.06.2020 13:51
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а потім цими же руками вони будуть обирати українську владу???
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18.06.2020 13:49 Відповісти
Тут і без них вже обрали підмоскальників.
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18.06.2020 13:53 Відповісти
Не только руками, но и с российскими паспортами, присягнув на верность РФ, имея еще украинский паспорт, будут голосовать на выборах в Верховную Раду и президента Украины выбирать, как в Приднестровье, они тоже голосуют на Молдавских выборах всех, поэтому там президент - Додон сидит. Это если дать "особый" статус по примеру Приднестровья.
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18.06.2020 16:06 Відповісти
А зеленых мародеров он использует для "обнуления" Украины.
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18.06.2020 13:51 Відповісти
***** скаже НАДА, Бамбас відповість ЄСТЬ.
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18.06.2020 13:51 Відповісти
22 июня РАБссия отпразднует нападение брата Гитлера на брата Молотова причем внезапное и без объявления войны...
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18.06.2020 13:57 Відповісти
Розданные на Донбассе паспорта Путин использует для своего "обнуления", - Bild - Цензор.НЕТ 2768
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18.06.2020 14:01 Відповісти
Розданные на Донбассе паспорта Путин использует для своего "обнуления", - Bild - Цензор.НЕТ 3798братство скрепленное кровью 100 миллионов
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18.06.2020 14:02 Відповісти
Дык и барыга, и шмаркля надеются на голоса даунбасского народа. Потому так усиленно проталкивают присоединение Украины к ОРДЛО.
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18.06.2020 14:03 Відповісти
Розданные на Донбассе паспорта Путин использует для своего "обнуления", - Bild - Цензор.НЕТ 507
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18.06.2020 14:03 Відповісти
На расии упорно не помнят, шо во время Второй Мировой около 1 миллиона человек воевало на стороне Германии в армии Власова, казачьих формированиях СС Краснова и Шкуро и пр. И эти уроды на весь свой поганый телевизор попрекают Украину дивизиями "Галичина", "Эдельвейс" и батальоном "Нахтигаль", общей численностью ок. 30 тыс.
И шота они забыли про совместный парад в Бресте.
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18.06.2020 14:16 Відповісти
Кстати триколор и георгиевская ленточка - символы РОА Власова.
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18.06.2020 14:17 Відповісти
Розданные на Донбассе паспорта Путин использует для своего "обнуления", - Bild - Цензор.НЕТ 805Розданные на Донбассе паспорта Путин использует для своего "обнуления", - Bild - Цензор.НЕТ 7942 братья семья двух негодяев
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18.06.2020 14:05 Відповісти
Розданные на Донбассе паспорта Путин использует для своего "обнуления", - Bild - Цензор.НЕТ 6138
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18.06.2020 14:06 Відповісти
Розданные на Донбассе паспорта Путин использует для своего "обнуления", - Bild - Цензор.НЕТ 8720
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18.06.2020 14:08 Відповісти
"200 тысяч украинцев внезапно получили право голоса на конституционном голосовании благодаря незаконным российским паспортам"
Уточнение: 200 тысяч ватных жоп внезапно получили право голоса на конституционном голосовании благодаря незаконным российским паспортам.
Но я не соглашусь с автором статьи в другом. х*йлу пофиг на количество голосов. Юридически по их рашкиным законам он уже обнулился. А с учетом того, шо голосование будет целую неделю, можно нарисовать любые цифры. Думаю, не меньше 80%.
Источник: https://censor.net/n3202824Источник: https://censor.net/n3202824
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18.06.2020 14:09 Відповісти
Розданные на Донбассе паспорта Путин использует для своего "обнуления", - Bild - Цензор.НЕТ 3928
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18.06.2020 14:09 Відповісти
Розданные на Донбассе паспорта Путин использует для своего "обнуления", - Bild - Цензор.НЕТ 5016
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18.06.2020 14:10 Відповісти
Бред. Те 200 тысяч смогут радикально изменить ситуацию по голосованию в 100 с лишнем миллионной Рашке?Аналитика уровня Леусенко.
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18.06.2020 14:12 Відповісти
да как сказать.
Рассчитывали-то, что будет 3 млн!
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18.06.2020 14:57 Відповісти
Но тут что-то пошло не так))))
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18.06.2020 15:02 Відповісти
Розданные на Донбассе паспорта Путин использует для своего "обнуления", - Bild - Цензор.НЕТ 7825
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18.06.2020 14:13 Відповісти
Быдло Шариковское.кто его считает...? Нарисуют 73 % из стада баранов и овец и Путлер вновь фюрер Гитлер...на 100 летРозданные на Донбассе паспорта Путин использует для своего "обнуления", - Bild - Цензор.НЕТ 285
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18.06.2020 14:15 Відповісти
Розданные на Донбассе паспорта Путин использует для своего "обнуления", - Bild - Цензор.НЕТ 545Розданные на Донбассе паспорта Путин использует для своего "обнуления", - Bild - Цензор.НЕТ 1211Розданные на Донбассе паспорта Путин использует для своего "обнуления", - Bild - Цензор.НЕТ 3751Розданные на Донбассе паспорта Путин использует для своего "обнуления", - Bild - Цензор.НЕТ 1553
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18.06.2020 14:19 Відповісти
Розданные на Донбассе паспорта Путин использует для своего "обнуления", - Bild - Цензор.НЕТ 1565
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18.06.2020 14:24 Відповісти
Розданные на Донбассе паспорта Путин использует для своего "обнуления", - Bild - Цензор.НЕТ 9024Розданные на Донбассе паспорта Путин использует для своего "обнуления", - Bild - Цензор.НЕТ 7243так выглядели двойники Джугашвили...
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18.06.2020 14:30 Відповісти
прямо пропорционально Украина должна обнулить 200 тысяч изберателей рашистского оккупанта Украины...
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18.06.2020 14:49 Відповісти
а ведь русским скотам нужно как раз молчать про паспорта на Донбассе!
За полгода БЕСПЛАТНОЙ раздачи их взяли всего 3-4% взрослого населения!
Лучшей антирекламы русского мира и не придумать.
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18.06.2020 14:54 Відповісти
Коли звільнемо Донбас і крим, всі власники російських паспортів не повинні мати право на участь у виборах всіх рівнів, як іноземці. І на них повинен розповсюджуватися порядок перебування іноземних громадян на території України.
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18.06.2020 15:19 Відповісти
путин использует московские паспорта на Донбассе для обновления Украины
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18.06.2020 15:39 Відповісти
для ОБНУЛЕНИЯ Украины-***"ский гугл
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18.06.2020 15:40 Відповісти
кто-то, напомните зелЁному дурачку, что этим 200000 надо срочно дать украинские пенсии....
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18.06.2020 16:18 Відповісти
президентский срок то он может обновить, но свой возраст нет.. так что уже старый пердун, природу не обнулишь, скоро смерть, гроб, могила ))
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18.06.2020 21:16 Відповісти
 
 