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Вибори в Білорусі: Конкурента Лукашенка Бабарика затримали і доставили на допит. В його будинку відбувається обшук

Вибори в Білорусі: Конкурента Лукашенка Бабарика затримали і доставили на допит. В його будинку відбувається обшук

Банкіра Віктора Бабарика, потенційного противника Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі, затримали і доставили на допит.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Дождь".

Бабарика та його сина допитують в департаменті фінансових розслідувань Комітету державного контролю у справі про несплату податків і легалізації незаконно отриманих доходів у "Білгазпромбанку", який він очолював протягом 20 років.

У твітері банкір написав, що їхніх адвокатів не пустили, пославшись на те, що в будівлі проходять навчання.

Також повідомляється, що в будинку Бабарика під Мінськом проходить обшук.

Також читайте: Під час виборів у Білорусі перевороту не буде, Майдану – і поготів, - Лукашенко

Бабарико покинув пост глави банку заради передвиборчої кампанії. Уже після того, як він оголосив про намір балотуватися, комітет держконтролю Білорусі завів кримінальну справу. За версією слідства, на базі банку створили злочинну групу, яка виводила гроші за кордон.

11 червня в головному офісі "Білгазпромбанку" і в компаніях-клієнтах пройшли обшуки.

У цій справі затримано 15 осіб. Кілька з них входять до найближчого оточення Бабарика, в тому числі Світлана Купреєва, яка ніколи не працювала ні в "Білгазпромбанку", ні в інших компаніях, які фігурують у справі. Її називають близькою подругою сім'ї Бабариків.

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Топ коментарі
+12
совкохохлам.
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18.06.2020 14:01
+11
выборы лукашенка на выборах лукашенко должны пройти без сюрпризов.
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18.06.2020 14:08
+5
Та я фигею с этих коментов с дифирамбами диктатору. Савушкинские тролли из беларусов
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18.06.2020 14:15
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совсем как в Украине и России
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18.06.2020 13:54 Відповісти
можно делать ставки, что при обыске найдут, наркотики, дп, оружие, еще что то
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18.06.2020 13:58 Відповісти
В Украине установлен имущественный ценз для кандидавта в президенты. Преодолеть его может только олигарх или ставленник олигархов.
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18.06.2020 13:59 Відповісти
До речі, укр-ям Лукашенко подобається. Справній т.зказать госпідарник
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18.06.2020 13:59 Відповісти
совкохохлам.
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18.06.2020 14:01 Відповісти
Это путинский казачек. Потому еге решили от греха подальше скрыть. Наверное, надолго. Молодец, бацька.
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18.06.2020 14:00 Відповісти
Да и 3 млрд зеленых от белгазпромбанка Луке не повредят. Молодец.
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18.06.2020 14:01 Відповісти
Какой молодец? Ты ипанулсо? Он же на всех оппозиционных кондидатов, которые имели вес, уголовное дело пришил. Под угрозами жизни и жизни своих детей, активисты уходят из предвыборных штабов, отказываются собирать подписи. Какой молодец? Алло?
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18.06.2020 14:42 Відповісти
Я про конкретный случай. Он рубает путинистов. Возможно он рубает и тех, кого не следовало бы. Но по пункту 1 - молодец.
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18.06.2020 14:46 Відповісти
С каких пор Бабарико путинист? Что ты несёшь? Бабарико даже политикой не занимался! О нём никто ничего в Беларуси особо не знал. Лука маму родную в психушке закрыл бы, если бы та захотела стать президентом. Никому он не отдаст власть в стране, никому.
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18.06.2020 14:56 Відповісти
Так зеленский тоже политикой не занимался, и тоже вроде был "своим". И вот результат. Так что не стоит судить по тому, что сверху. Все интересное спрятано от глаз людских.
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18.06.2020 14:58 Відповісти
про главзебила это точно.в политике не был.высмеивал кацапню.даже янека пытался высмеивать но тот ему быстро рога обломал.
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18.06.2020 19:12 Відповісти
Белгазпромбанк и не разу не путинист?
Я ни в коем случае не оправдываю методы Луки, но предвыборная программа Бабарико мне реально лайт версию Зеленского напоминает... А если ещё вспомнить его старые выссказавания о единой с Москвой валюте...
Нереальный для Беларуси ажиотаж вокруг привычных "выборов" мения лично напрягает... Сомневаюсь, что россия тут не причем....
Никогда не голосовал за Луку, но теперь после его конкретных шагов подальше от россии, реально не знаю...
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18.06.2020 18:35 Відповісти
Ты можешь голосовать хоть за чёрта лысого - гармошкина всё равно нарисует лукашу 73-77% на выборах. Подальше от росии не получится, никак. У нас нет ни газа, ни нефти, а страна живет за счёт российских энергоресурсов и экспорта товаров в россию. В европе наша молочка нафик не нужна, как и тракторы и мазы. Если закроют российские рынки сбыта, а цены на нефть взвинтят для РБ, то лука на коленях приползет к путину мириться и россия окажется так близко к тебе, что ты на следующий день станешь гражданином Российской Федерации.
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18.06.2020 19:27 Відповісти
Ой, да слышал я неоднократно от рашистов эту мантру. Частично её разделяю, однако нефть начали покупать в Америке по нормальной цене, а не по "братской"... В любом случае выход нужно искать.
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18.06.2020 19:42 Відповісти
Если задел - извини. Этот тип вполне заслуживает того, чтобы его прибрали. А вот с остальным - тут вопрос другой.
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18.06.2020 14:50 Відповісти
выборы лукашенка на выборах лукашенко должны пройти без сюрпризов.
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18.06.2020 14:08 Відповісти
Единственный вменяемый коммент на ветке пока что )))
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18.06.2020 14:11 Відповісти
Та я фигею с этих коментов с дифирамбами диктатору. Савушкинские тролли из беларусов
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18.06.2020 14:15 Відповісти
Скорее так: пишущие (судя по комментам)-норовят себя представить как люди, осводившиеся от совка. Но казаться и быть малость разные вещи.
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18.06.2020 15:05 Відповісти
два валянка-пара ))
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18.06.2020 15:12 Відповісти
Для Украины выгодно, что бы победил Лукашенко, а не росиянский ставленик. У нас слишком протяженная граница с Беларусью.
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18.06.2020 14:50 Відповісти
......а кто тебе сказал, что Бабарико росиянский ставленик?....
......а Лукашенко чей ставленник?......
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18.06.2020 15:09 Відповісти
Исходя из информации которой именно вы обладаете: На сколько (в процентах) Лука удовлетворяет РФ, во всех сферах отношений? Насколько ему доверяют и т.п.
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18.06.2020 15:34 Відповісти
....на 100500%..... ибо он ставленник Кремля с 1994г. и все главные рычаги управления ИМ находятся до сих пор в кремле....и только..... опустить ЕГО (поставить на колени и делать то что скажут) кремль может за неделю.....достаточно закрыть российский рынок для белорусского "хлама" и больше не давать в долг.....
.....со всеми остальными "цивилизациями" он уже давно обосрался.....
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18.06.2020 15:43 Відповісти
спасибо
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18.06.2020 16:05 Відповісти
Лукашенко не допустить Бабарико,Тихановську на вибори..

а максимум Цепкало і ще кілька маловідомих без рейтингу..
Йому нікуди діватись з максимум 20-ма відсотками рейтингу і великим антирейтингом(хоч до антирейтингу Порошенко і не дотягує)

оптимальний варіант для Лукашенко -чоловік 8- 10-ть з рейтингами до 15 відсотків..А ще НАЙІМОВІРНІШЕ на другий тур він затвердить когось на кого має компромат(найімовірніше "голубизну")т.Щоб "засвітити"...

Не 2-3,а 8-10 ,бо менше ризиковано
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18.06.2020 18:12 Відповісти
главное семейку с прихвостнями выгнать, а кто там будет пока не столь важно
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18.06.2020 20:47 Відповісти
Нет. Очень важно.
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18.06.2020 22:12 Відповісти
Бабарико соросятіна, мабуть. Як Пашінян...
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18.06.2020 17:24 Відповісти
...."говори ещё, твоё мнение очень важно для нас....мы таких очень пристально изучаем и потом помогаем".... .....
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18.06.2020 17:32 Відповісти
Рублямє?
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18.06.2020 17:49 Відповісти
......так, але больш леками и працэдурами.....
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18.06.2020 17:53 Відповісти
Уточнимо..Соросятина- це "рангом" трішки нижче..

Гочаруки,Ясько,Юрчишини - ось "рівень" соросятини...

Навіть Супрун -це вже "креатура не "фізичної особи " Сороса..
Пашинян,Бабарико,Яценюк ,це ще рівень вище
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18.06.2020 18:05 Відповісти
невідомо.. що гірше для Білорусі...

Диктатор,що "косить" під патріота,але БЕЗ жодної перспективи на ще кілька років чи

директор якогось філіалу "Газпрому"(чи що "російська креатура" -це дасться чути згодом)...

Білорусам самим обирати..Що краще чи гірше для України їх і не повинно обходити..
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18.06.2020 18:01 Відповісти
скажем так банкир не лучшая кандидатура на пост президента.уже проверено перепроверено.
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18.06.2020 19:08 Відповісти
Посол Израиля назвал белорусских политзаключенных уголовниками
https://news.21.by/politics/2014/02/12/880240.html
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18.06.2020 21:56 Відповісти
Украинцы. Нас пытаются обманывать. Надо понимать суть.
В Беларуси нет оппозиции. В Беларуси есть люди, которым не удалось раздерибанить Беларусь. Но они все еще надеются и действуют.
Мы все знаем, что Украину раздерибанила бывшая компартийная и комсомольская номенклатура СССР. И знаем что из этого получилось. Мы знаем морды олигархов, которые в результате всем управляют. Эта бывшая номенклатура в Украине накрала у народа и скупает дворцы в Испании, Италии, на островах. И смеются над простым народом, продолжая и дальше его обкрадывать.

Беларусская номенклатура хотела сделать то же, но Лукашенко не допустил этого.
Они завидуют таким же украинским и все же надеются дорваться до власти и все раздерибанить.
Народ, подумайте. В Беларуси номенклатура хотела дерибанить, но Лукашенко не позволил. Ну и как вы думаете, что они подумали, что, ну раз так, то займемся чем-то чем нам позволяют? И что забыли о своих желаниях дерибана? Конечно нет.
Они до сих пор надеются и для этого каждый раз рвутся к власти, спекулируя на разных лозунгах. И конечно подворовывают где только могут. На днях арестовали главного "оппозиционера" - бывшего главу банка и еще 15 человек из этого банка. По данным, тоже как из Привата, выводили деньги вкладчиков в офшоры.
Народ не допустим, чтобы нам внушили сочувствовать им. Это не те люди, чтобы им сочувствовать.
Успехов Беларуси и Лукашенко. Живе Беларусь.
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18.06.2020 22:00 Відповісти
Пожалуйста, авторы статьи, не вводите так нагло в спам те комментарии, что вам не нравятся. То что вы делаете это лицо "оппозиции". От них никакой свободы слова.
На "оппозиционном" сайте Хартия жесткая цензура. Там никогда не выводит комментарии, которые хотя бы нейтрально относятся к Лукашенко. Там следят, чтобы было единогласие против Лукашенко. Даже это подтверждает, что "оппозиции" придя к власти, организуют действительно диктатуру. Поэтому правильно, как Лукашенко с "оппозицией" обращается. Демократия должна себя защищать.
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18.06.2020 22:09 Відповісти
 
 