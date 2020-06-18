Вибори в Білорусі: Конкурента Лукашенка Бабарика затримали і доставили на допит. В його будинку відбувається обшук
Банкіра Віктора Бабарика, потенційного противника Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі, затримали і доставили на допит.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Дождь".
Бабарика та його сина допитують в департаменті фінансових розслідувань Комітету державного контролю у справі про несплату податків і легалізації незаконно отриманих доходів у "Білгазпромбанку", який він очолював протягом 20 років.
У твітері банкір написав, що їхніх адвокатів не пустили, пославшись на те, що в будівлі проходять навчання.
Також повідомляється, що в будинку Бабарика під Мінськом проходить обшук.
Бабарико покинув пост глави банку заради передвиборчої кампанії. Уже після того, як він оголосив про намір балотуватися, комітет держконтролю Білорусі завів кримінальну справу. За версією слідства, на базі банку створили злочинну групу, яка виводила гроші за кордон.
11 червня в головному офісі "Білгазпромбанку" і в компаніях-клієнтах пройшли обшуки.
У цій справі затримано 15 осіб. Кілька з них входять до найближчого оточення Бабарика, в тому числі Світлана Купреєва, яка ніколи не працювала ні в "Білгазпромбанку", ні в інших компаніях, які фігурують у справі. Її називають близькою подругою сім'ї Бабариків.
Будь ласка, зачекайте...
Я ни в коем случае не оправдываю методы Луки, но предвыборная программа Бабарико мне реально лайт версию Зеленского напоминает... А если ещё вспомнить его старые выссказавания о единой с Москвой валюте...
Нереальный для Беларуси ажиотаж вокруг привычных "выборов" мения лично напрягает... Сомневаюсь, что россия тут не причем....
Никогда не голосовал за Луку, но теперь после его конкретных шагов подальше от россии, реально не знаю...
......а Лукашенко чей ставленник?......
.....со всеми остальными "цивилизациями" он уже давно обосрался.....
а максимум Цепкало і ще кілька маловідомих без рейтингу..
Йому нікуди діватись з максимум 20-ма відсотками рейтингу і великим антирейтингом(хоч до антирейтингу Порошенко і не дотягує)
оптимальний варіант для Лукашенко -чоловік 8- 10-ть з рейтингами до 15 відсотків..А ще НАЙІМОВІРНІШЕ на другий тур він затвердить когось на кого має компромат(найімовірніше "голубизну")т.Щоб "засвітити"...
Не 2-3,а 8-10 ,бо менше ризиковано
Гочаруки,Ясько,Юрчишини - ось "рівень" соросятини...
Навіть Супрун -це вже "креатура не "фізичної особи " Сороса..
Пашинян,Бабарико,Яценюк ,це ще рівень вище
Диктатор,що "косить" під патріота,але БЕЗ жодної перспективи на ще кілька років чи
директор якогось філіалу "Газпрому"(чи що "російська креатура" -це дасться чути згодом)...
Білорусам самим обирати..Що краще чи гірше для України їх і не повинно обходити..
https://news.21.by/politics/2014/02/12/880240.html
В Беларуси нет оппозиции. В Беларуси есть люди, которым не удалось раздерибанить Беларусь. Но они все еще надеются и действуют.
Мы все знаем, что Украину раздерибанила бывшая компартийная и комсомольская номенклатура СССР. И знаем что из этого получилось. Мы знаем морды олигархов, которые в результате всем управляют. Эта бывшая номенклатура в Украине накрала у народа и скупает дворцы в Испании, Италии, на островах. И смеются над простым народом, продолжая и дальше его обкрадывать.
Беларусская номенклатура хотела сделать то же, но Лукашенко не допустил этого.
Они завидуют таким же украинским и все же надеются дорваться до власти и все раздерибанить.
Народ, подумайте. В Беларуси номенклатура хотела дерибанить, но Лукашенко не позволил. Ну и как вы думаете, что они подумали, что, ну раз так, то займемся чем-то чем нам позволяют? И что забыли о своих желаниях дерибана? Конечно нет.
Они до сих пор надеются и для этого каждый раз рвутся к власти, спекулируя на разных лозунгах. И конечно подворовывают где только могут. На днях арестовали главного "оппозиционера" - бывшего главу банка и еще 15 человек из этого банка. По данным, тоже как из Привата, выводили деньги вкладчиков в офшоры.
Народ не допустим, чтобы нам внушили сочувствовать им. Это не те люди, чтобы им сочувствовать.
Успехов Беларуси и Лукашенко. Живе Беларусь.
На "оппозиционном" сайте Хартия жесткая цензура. Там никогда не выводит комментарии, которые хотя бы нейтрально относятся к Лукашенко. Там следят, чтобы было единогласие против Лукашенко. Даже это подтверждает, что "оппозиции" придя к власти, организуют действительно диктатуру. Поэтому правильно, как Лукашенко с "оппозицией" обращается. Демократия должна себя защищать.