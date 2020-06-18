Вибори в Білорусі: Конкурента Лукашенка Бабарика затримали і доставили на допит. В його будинку відбувається обшук

Банкіра Віктора Бабарика, потенційного противника Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі, затримали і доставили на допит.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Дождь".

Бабарика та його сина допитують в департаменті фінансових розслідувань Комітету державного контролю у справі про несплату податків і легалізації незаконно отриманих доходів у "Білгазпромбанку", який він очолював протягом 20 років.

У твітері банкір написав, що їхніх адвокатів не пустили, пославшись на те, що в будівлі проходять навчання.

Також повідомляється, що в будинку Бабарика під Мінськом проходить обшук.

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Бабарико покинув пост глави банку заради передвиборчої кампанії. Уже після того, як він оголосив про намір балотуватися, комітет держконтролю Білорусі завів кримінальну справу. За версією слідства, на базі банку створили злочинну групу, яка виводила гроші за кордон.

11 червня в головному офісі "Білгазпромбанку" і в компаніях-клієнтах пройшли обшуки.

У цій справі затримано 15 осіб. Кілька з них входять до найближчого оточення Бабарика, в тому числі Світлана Купреєва, яка ніколи не працювала ні в "Білгазпромбанку", ні в інших компаніях, які фігурують у справі. Її називають близькою подругою сім'ї Бабариків.