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мито (850) дизпаливо (1320)

Через мито на дизпаливо зросте ціна продуктів харчування та підвищиться соціальна напруга в суспільстві, - "Всеукраїнський аграрний форум"

Через мито на дизпаливо зросте ціна продуктів харчування та підвищиться соціальна напруга в суспільстві, -

Запровадження мита на імпорт дизельного пального та скрапленого газу призведе до підвищення цін на продукти харчування та зростання інфляції.

Про це йдеться у зверненні ГО "Всеукраїнський аграрний форум" до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Збільшення вартості дизельного пального та скрапленого газу призведе до ланцюгової реакції: зростання цін на продукти харчування, транспортні перевезення, собівартість інших товарів широкого вжитку. Першими на собі наслідки таких дій відчують аграрії: у разі ухвалення рішення, нам доведеться для збору врожаю купувати дизель за завищеними цінами вже зараз", - зазначається в зверненні.

В організації також наголосили, що наслідком запровадження мита на дизпаливо стане здорожчання собівартості вирощеної аграріями сільгосппродукції, зменшення рентабельності і, як наслідок, - падіння конкурентоспроможності на світових ринках.

За їх оцінками, у разі впровадження мита додаткові витрати аграріїв на дизпаливо можуть зрости на 1,9-3,0 млрд грн. Окрім того, аграрії звернули увагу, що здорожчання дизпалива призведе до збільшення витрат не тільки аграріїв, а й усіх без виключення галузей економіки, через збільшення вартості перевезення продукції.

"Введення спеціального мита на дизпаливо та скраплений газ загострить соціальну напругу, адже ціни на пальне на АЗС для кінцевих споживачів почнуть стрімко зростати", - наголошується в зверненні.

Нагадаємо, раніше директор НТЦ "Психея" Сергій Сапегін заявив, що підвищення акцизу на зріджений газ і мита на імпортне дизельне паливо вдарить, перш за все, по найменш платоспроможним українцям. У свою чергу президент Української зернової асоціації Микола Горбачов наголосив, що введення мита на імпортне дизпаливо призведе до зростання цін на нього і негативно відіб'ється на аграріїв, які є ключовим його споживачем.

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Топ коментарі
+11
Из-за пошлин на дизтопливо вырастет цена продуктов питания и повысится социальная напряженность в обществе, - "Всеукраинский аграрный форум" - Цензор.НЕТ 4412
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18.06.2020 13:59
+8
Зебілам слава!
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18.06.2020 14:00
+7
Кирилл Данильченко

Бородатая бабушка мелет медленно, но верно. И давление на НБУ, и спам правками, и попытки вернуть любимый банк, так что пришлось принимать отдельный закон, а теперь еще и многомесячная эпопея по поводу заградительной пошлины на топляк. Игорь свет Валерьевич требует ушатать 8.5% заграждения, мотивируя, через «Плюсы», что это бизнес агрессора. Интересно получается - киловатты через Беларусь и РФ хорошо, а нефть и продукты из нее плохо.

Хотя не высшая математика почему - у Коломойского единственный работающий НПЗ, полторы тысячи заправочных станций в единой сети и добрая половина мощностей по перевалке топлива у группы «Приват». Закрой импорт и он монополист со всеми вытекающими. «Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» требуют сразу ввести 8.5%, а до 2024 года аж 25 %.

Межведомственная комиссия по торговле и министр экономики Петрашко брыкаются потому что не сильно хотят отвечать за рост цен, дефицит и падение логистики. Тем более, что и так ясно, что без беларусов и поставок из стран Балтии Кременчугский НПЗ не вытянет - там годами то небольшой рост, то падение производства. А значит, будет рост цен - специалисты оценивают от 2 до 5 гривен в течении года на каждом литре. Ударит по аграриям, по железной дороге и даже по армии. Но так даже лучше - можно ковырять всех причастных через медиа холдинг, а прибыли - 40-60 млн. долларов в год класть на карман.

А Петрашки пусть разгребают дыры и кассовые разрывы. Налоги Игорь Валерьевич платит неохотно и о пошлинах с акцизами импортеров пусть думает лошадь, у нее голова большая. Потом можно с ним судиться годами и получить хер с маслом - та же Укрнафта лидер по неуплате налогов.

Что меня удивляет во всем этом движении, как легко от Роттердамских барыг пациент прыгает к стратегически важному импорту энергии из РФ, сам закупает у россиян уголь, и тут же клеймит на «Плюсах» топливо. Зарплата маленькая, работаю за идею. Идея простая - я всех имею.
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18.06.2020 13:53
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Кирилл Данильченко

Бородатая бабушка мелет медленно, но верно. И давление на НБУ, и спам правками, и попытки вернуть любимый банк, так что пришлось принимать отдельный закон, а теперь еще и многомесячная эпопея по поводу заградительной пошлины на топляк. Игорь свет Валерьевич требует ушатать 8.5% заграждения, мотивируя, через «Плюсы», что это бизнес агрессора. Интересно получается - киловатты через Беларусь и РФ хорошо, а нефть и продукты из нее плохо.

Хотя не высшая математика почему - у Коломойского единственный работающий НПЗ, полторы тысячи заправочных станций в единой сети и добрая половина мощностей по перевалке топлива у группы «Приват». Закрой импорт и он монополист со всеми вытекающими. «Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» требуют сразу ввести 8.5%, а до 2024 года аж 25 %.

Межведомственная комиссия по торговле и министр экономики Петрашко брыкаются потому что не сильно хотят отвечать за рост цен, дефицит и падение логистики. Тем более, что и так ясно, что без беларусов и поставок из стран Балтии Кременчугский НПЗ не вытянет - там годами то небольшой рост, то падение производства. А значит, будет рост цен - специалисты оценивают от 2 до 5 гривен в течении года на каждом литре. Ударит по аграриям, по железной дороге и даже по армии. Но так даже лучше - можно ковырять всех причастных через медиа холдинг, а прибыли - 40-60 млн. долларов в год класть на карман.

А Петрашки пусть разгребают дыры и кассовые разрывы. Налоги Игорь Валерьевич платит неохотно и о пошлинах с акцизами импортеров пусть думает лошадь, у нее голова большая. Потом можно с ним судиться годами и получить хер с маслом - та же Укрнафта лидер по неуплате налогов.

Что меня удивляет во всем этом движении, как легко от Роттердамских барыг пациент прыгает к стратегически важному импорту энергии из РФ, сам закупает у россиян уголь, и тут же клеймит на «Плюсах» топливо. Зарплата маленькая, работаю за идею. Идея простая - я всех имею.
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18.06.2020 13:53 Відповісти
Зато, День фермера, отметим.
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18.06.2020 13:54 Відповісти
Дно фермера.
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18.06.2020 14:04 Відповісти
Ну не только фермеры окуеют, но и промышленники прибылей от этого явно не увидят. Железка тарифы поднимает, дизеля подорожают, дальнобойщики уже в растерянности какую лапу теперь начинать сосать. А им раз - и переписал циферку. Пока будут возмущаться - можно состояние сколотить на руинах экономики.)))
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18.06.2020 19:19 Відповісти
от падлюки...не хотят скинуться денюжкой бедному бене
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18.06.2020 13:55 Відповісти
обираєш Моніку -
маєш зеленоміку!
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18.06.2020 13:55 Відповісти
Зробили це разом!
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18.06.2020 13:55 Відповісти
Из-за пошлин на дизтопливо вырастет цена продуктов питания и повысится социальная напряженность в обществе, - "Всеукраинский аграрный форум" - Цензор.НЕТ 4412
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18.06.2020 13:59 Відповісти
А шо, другие в домике? Это ж г**но оно всех касается и цены на продукты вырастут у всех. И рабочие места всем терять будут.
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18.06.2020 19:13 Відповісти
А їм це саме конче потрібно: формула ************** *****:
1. спровокувати масові заворушення та протести
2. посіяти суцільний хаос на теренах України
3. здійснити провокаційні вбивства "руццкощелепних"
4. введення *********-"миротворців", тобто окупація країни за невтручанням Європи, бо їй хаос на східних кордонах не потрібен.
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18.06.2020 13:58 Відповісти
Зебілам слава!
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18.06.2020 14:00 Відповісти
щось їх значно поменьшало, ніхто не має бажання зізнаватися, що голосував за цих навозних мух
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18.06.2020 14:03 Відповісти
Зараз перевіримо)
Петро Олексійович Порошенко - Гетьман України, який вписав в історію своє ім"я золотими літерами!
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18.06.2020 14:06 Відповісти
Було б значно краще, якби - кривавими літерами ворогів України , та ще б кістками їхніми фундамент майбутного заклав
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18.06.2020 14:13 Відповісти
У конкурсі "Україна очами москалів" переміг пан Микола, який виклав Тризуб розміром 3х3 м очами москалів.
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18.06.2020 14:23 Відповісти
Звісно, вписав. А якби ще б "задвохсотів" ригів-українофобів на кшалт мертвечука, шуфрича, рабіновича, ********, бойка та іншу мразоту - то отримав би золоте погруддя у середмісті Києва
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18.06.2020 14:31 Відповісти
Слишком сложная формула и я в ней не вижу звездно полосатого флага. А след того флага тянется еще со времен наколотых апельсинов и искусанного лица пасечника. ))) Срочно пункты пересмотрите, а то амеры обидятся - как без них-то?)))
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18.06.2020 19:23 Відповісти
Солярка подорожала из-за повышения стоимости доставки, а перевозка подорожала из-за повышения стоимости солярки.
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18.06.2020 14:04 Відповісти
Да, но почему при этом всем зарабатывает только один Коломойский ? Который при полном попустительстве зэлоха и моллюска страну в судах своих портновско-ручных банкротит???
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18.06.2020 14:15 Відповісти
Это феерично ,нефть дешевеет ,а Диз. Топливо дорожает ,закрывают АЭС ,чтобы подорожало электричество,,🤣🤣🤦 Шмыгло ,так шо ты там нёс об экономическом росте🤫😂😂😂
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18.06.2020 14:11 Відповісти
Шмыгаль - менеджер компании ахметова. Ахметов - генерирует энергию (по сути монополист). Но монополистом сырья для ее генерации является - зелемойский с суркисами/аваковыми/медведчуками и прочими...
Беня хочет нажиться и на ахметове и на поставщиках сырья для него самого - рф и ордло и на Украине , бюджет которой должен по его мнению компенсировать «кассовый разрыв» всех этих господ...
Что не ясно?!
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18.06.2020 14:19 Відповісти
Только наживутся опять на нас. Потому что цены в первую очередь вырастут для конечного потребителя.
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18.06.2020 19:16 Відповісти
Ну так это ж стандартная ситуация для нас. Доллар дешевеет - топливо дорожает, нефть дешевеет - топливо дорожает, ничего не происходит - топливо дорожает.
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18.06.2020 19:18 Відповісти
Это феерично ,нефть дешевеет ,а Диз. Топливо дорожает ,закрывают АЭС ,чтобы подорожало электричество,,🤣🤣🤦 Шмыгло ,так шо ты там нёс об экономическом росте🤫😂😂😂
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18.06.2020 14:58 Відповісти
Ради пути и бени раз..башим Украину до основанья? Чем хуже, тем лучше? За что ЭТО Украине?
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18.06.2020 15:36 Відповісти
Ну так очевидно - цены на горючее всегда закладываются в любой материальный продукт. И чем сложнее продукт, тем больше будет расти цена. Они что-то озверели в последнее время по части сборов. Срочно нужно залатать дыры в бюджете?
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18.06.2020 19:10 Відповісти
Меня уже стали раздражать Бубиковские арифметы с их процентами. Янукович, на фоне этой быдлоты - ангел и у него три нимба, вместо одного.))) Тогда возмущались по каждому подорожанию, а эти типа свои и пусть значит е...ут во все дыры??? Если свой, то значит по согласию?)))
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18.06.2020 19:27 Відповісти
 
 