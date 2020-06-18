Через мито на дизпаливо зросте ціна продуктів харчування та підвищиться соціальна напруга в суспільстві, - "Всеукраїнський аграрний форум"
Запровадження мита на імпорт дизельного пального та скрапленого газу призведе до підвищення цін на продукти харчування та зростання інфляції.
Про це йдеться у зверненні ГО "Всеукраїнський аграрний форум" до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
"Збільшення вартості дизельного пального та скрапленого газу призведе до ланцюгової реакції: зростання цін на продукти харчування, транспортні перевезення, собівартість інших товарів широкого вжитку. Першими на собі наслідки таких дій відчують аграрії: у разі ухвалення рішення, нам доведеться для збору врожаю купувати дизель за завищеними цінами вже зараз", - зазначається в зверненні.
В організації також наголосили, що наслідком запровадження мита на дизпаливо стане здорожчання собівартості вирощеної аграріями сільгосппродукції, зменшення рентабельності і, як наслідок, - падіння конкурентоспроможності на світових ринках.
За їх оцінками, у разі впровадження мита додаткові витрати аграріїв на дизпаливо можуть зрости на 1,9-3,0 млрд грн. Окрім того, аграрії звернули увагу, що здорожчання дизпалива призведе до збільшення витрат не тільки аграріїв, а й усіх без виключення галузей економіки, через збільшення вартості перевезення продукції.
"Введення спеціального мита на дизпаливо та скраплений газ загострить соціальну напругу, адже ціни на пальне на АЗС для кінцевих споживачів почнуть стрімко зростати", - наголошується в зверненні.
Нагадаємо, раніше директор НТЦ "Психея" Сергій Сапегін заявив, що підвищення акцизу на зріджений газ і мита на імпортне дизельне паливо вдарить, перш за все, по найменш платоспроможним українцям. У свою чергу президент Української зернової асоціації Микола Горбачов наголосив, що введення мита на імпортне дизпаливо призведе до зростання цін на нього і негативно відіб'ється на аграріїв, які є ключовим його споживачем.
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Бородатая бабушка мелет медленно, но верно. И давление на НБУ, и спам правками, и попытки вернуть любимый банк, так что пришлось принимать отдельный закон, а теперь еще и многомесячная эпопея по поводу заградительной пошлины на топляк. Игорь свет Валерьевич требует ушатать 8.5% заграждения, мотивируя, через «Плюсы», что это бизнес агрессора. Интересно получается - киловатты через Беларусь и РФ хорошо, а нефть и продукты из нее плохо.
Хотя не высшая математика почему - у Коломойского единственный работающий НПЗ, полторы тысячи заправочных станций в единой сети и добрая половина мощностей по перевалке топлива у группы «Приват». Закрой импорт и он монополист со всеми вытекающими. «Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» требуют сразу ввести 8.5%, а до 2024 года аж 25 %.
Межведомственная комиссия по торговле и министр экономики Петрашко брыкаются потому что не сильно хотят отвечать за рост цен, дефицит и падение логистики. Тем более, что и так ясно, что без беларусов и поставок из стран Балтии Кременчугский НПЗ не вытянет - там годами то небольшой рост, то падение производства. А значит, будет рост цен - специалисты оценивают от 2 до 5 гривен в течении года на каждом литре. Ударит по аграриям, по железной дороге и даже по армии. Но так даже лучше - можно ковырять всех причастных через медиа холдинг, а прибыли - 40-60 млн. долларов в год класть на карман.
А Петрашки пусть разгребают дыры и кассовые разрывы. Налоги Игорь Валерьевич платит неохотно и о пошлинах с акцизами импортеров пусть думает лошадь, у нее голова большая. Потом можно с ним судиться годами и получить хер с маслом - та же Укрнафта лидер по неуплате налогов.
Что меня удивляет во всем этом движении, как легко от Роттердамских барыг пациент прыгает к стратегически важному импорту энергии из РФ, сам закупает у россиян уголь, и тут же клеймит на «Плюсах» топливо. Зарплата маленькая, работаю за идею. Идея простая - я всех имею.
маєш зеленоміку!
1. спровокувати масові заворушення та протести
2. посіяти суцільний хаос на теренах України
3. здійснити провокаційні вбивства "руццкощелепних"
4. введення *********-"миротворців", тобто окупація країни за невтручанням Європи, бо їй хаос на східних кордонах не потрібен.
Петро Олексійович Порошенко - Гетьман України, який вписав в історію своє ім"я золотими літерами!
Беня хочет нажиться и на ахметове и на поставщиках сырья для него самого - рф и ордло и на Украине , бюджет которой должен по его мнению компенсировать «кассовый разрыв» всех этих господ...
Что не ясно?!