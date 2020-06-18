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Рада ЄС затвердила рішення ще на рік продовжити "кримський пакет" санкцій проти РФ
Рада Європейського Союзу затвердила рішення продовжити санкції, введені Євросоюзом після незаконної анексії Росією Криму, ще на один рік.
Відповідну інформацію оприлюднив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у себе на сторінці в Твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Рада ЄС продовжила до червня 2021 року санкції проти РФ за незаконну окупацію Криму. Вдячний за це рішення. Треба підвищувати тиск за порушення прав людини, "паспортизацію", запуск залізничного сполучення через Керченську протоку, незаконні голосування у Криму.#КримЦеУкраїна", - написав він.
Топ коментарі
+9 Степан Иванов 8d06009e
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+6 Яр Холодний
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+4 dtrscnij grsrt
показати весь коментар18.06.2020 14:00
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Им бы ещё камни с неба
Як посла у Франції.
Хочуть продати кнал, якимсь хАрошим людям. Щоб хАхли ніколи і ні в чому, не змогли обмежити потреби "миролюбних" раZZіянських воєнних, в "расеянському" криму.
16.06.20 13:47https://censor.net/news/3202302/slugi_naroda_isklyuchili_iz_perechnya_goskompaniyi_ne_podlejaschih_privatizatsii_predpriyatiya_obespechivayuschie
Например, могут закрепить "особый статус отдельным частям Дон.и Луг.области" и самые существенные санкции снимут, при этом за Крым оставят этот никчемный "крымский пакет"санкций. Это и есть сценарий и план путина.
После инцидента с Варнавой у Запада к нам возникнет вопрос относительно аргументирования антироссийских санкций, - нардеп Общество 18-июн, 04:459 2 946 0
Практически незамеченной прошла новость о том, что российской актрисе Екатерине Варнаве позволили въехать в Украину, несмотря на то, что она находилась под санкциями за посещение аннексированного Крыма.
Очевидно, наш президент как артист тяготеет к принципу «артисты без границ». Ибо никакие границы, жизненные принципы и понятия чести, и достоинства не должны мешать представителям свободных профессий «стричь капусту». Как информирует на своей странице в соцсети Facebook пишет блогер и нардеп 8-го созыва ВР Сергей Высоцкий.
Он отмечает, при этом, вопрос ведь не в лично Варнаве. Вопрос в принципе. Человек, который незаконно въезжает в украинский Крым через Россию должен быть наказан тем, что не сможет заехать в Украину.
Это просто подход, который позволяет нам держать нашу международно-правовую позицию.
Этот подход позволяет нам поддерживать и аргументировать санкции - ведь в Крыму не может работать ни один даже российский банк, но, если мы сами этот принцип начнем ставить, то непонятно, каким образом мы сможем аргументировать необходимость сохранения крымских санкций против России?
Мы сами будем выглядеть по-идиотски перед всем миром.
Сергей Высоцкий подчеркивает, это пример того, почему непонимающий последствий своих действий дилетант в должности президента - угроза для государства.
Ведь через год абсолютно ничего не изменится. Украина будет говорить - что Крым украинский. россия - что российский. Европа - озабоченность. США - что введут санкции на каких-то бомжей из Крыма.