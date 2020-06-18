Суд у Харкові скасував рішення про перейменування проспекту Григоренка на честь маршала Жукова
Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов обласної організації "ВО "Свобода", яка вимагала визнати протиправним і скасувати лютневе рішення міськради про перейменування проспекту Петра Григоренка та присвоєння йому імені радянського маршала Георгія Жукова.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Позов задовольнити. Визнати протиправним рішення Харківської міськради від 26.02.2020 №2075 / 20", - йдеться в рішенні, оголошеному суддею Андрієм Сліденком у четвер.
На рішення суду може бути подана апеляція.
Нагадаємо, у вересні 2019 року суд у Харкові визнав незаконним перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова.
2 червня 2019 року активісти низки партій і громадських органiзацiй повалили бюст маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік Палацу спорту в Харкові.
Геннадій Кернес заявив, що міська влада Харкова відновлять пам'ятник маршала СРСР Жукова, який знесли протестувальники.
Слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій на проспекті Петра Григоренка у Харкова, коли під час пікетування з'їзду політичної партії група громадян знесла пам'ятник і застосувала сльозогінний газ у натовп.
Будь ласка, зачекайте...
....Школьные года
В лужах голубых стекляшки льда
Не повторяется не повторяется
Не повторяется такое никогда
Десь у заплакав гепа
Я ни к чему не призываю.
Поражаюсь, что в Харькове исполнение закона о декоммунизации еще нужно добиваться через суд. Про аморальность вообще молчу
Другие генералы называли его между собой коротко и емко - «мясник».
Срален и тот вынужден был этого видного но зарвавшегося мародера после войны немного на землю опустить через военный трибунал...
Поэтому в том, что старинные бизнес-друзья авакяна допа и гепа считают таких как «мясник» и мародёр своими моральными идеалами , удивительного ничего нет. Потому, что сами такие же ...
"...на честь маршала Жукова." - шлюхи, за сало дипломы купившие (и это в лучшем случае) - на какую нафиг "честь"?
страна с быдлоэлекторатом...