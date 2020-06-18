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Суд у Харкові скасував рішення про перейменування проспекту Григоренка на честь маршала Жукова

Суд у Харкові скасував рішення про перейменування проспекту Григоренка на честь маршала Жукова

Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов обласної організації "ВО "Свобода", яка вимагала визнати протиправним і скасувати лютневе рішення міськради про перейменування проспекту Петра Григоренка та присвоєння йому імені радянського маршала Георгія Жукова.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Позов задовольнити. Визнати протиправним рішення Харківської міськради від 26.02.2020 №2075 / 20", - йдеться в рішенні, оголошеному суддею Андрієм Сліденком у четвер.

На рішення суду може бути подана апеляція.

Також читайте: Пам'ятник Котовському демонтовано на Одещині. ФОТО

Нагадаємо, у вересні 2019 року суд у Харкові визнав незаконним перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова.

2 червня 2019 року активісти низки партій і громадських органiзацiй повалили бюст маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік Палацу спорту в Харкові.

Геннадій Кернес заявив, що міська влада Харкова відновлять пам'ятник маршала СРСР Жукова, який знесли протестувальники.

Слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій на проспекті Петра Григоренка у Харкова, коли під час пікетування з'їзду політичної партії група громадян знесла пам'ятник і застосувала сльозогінний газ у натовп.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мерія Харкова перейменувала проспект Григоренка на маршала Жукова. ФОТО

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Топ коментарі
+29
Суд в Харькове отменил решение о переименовании проспекта Григоренко в честь маршала Жукова - Цензор.НЕТ 4465
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18.06.2020 14:04
+27
молодцы свободовцы. поставили свинособак на место.
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18.06.2020 14:03
+27
Суд в Харькове отменил решение о переименовании проспекта Григоренко в честь маршала Жукова - Цензор.НЕТ 7710
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18.06.2020 14:04
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молодцы свободовцы. поставили свинособак на место.
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18.06.2020 14:03 Відповісти
Свиньи , то ладно . Собак не надо трогать . Они лучше людей .
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18.06.2020 14:05 Відповісти
Свиней тоже несправедливо обижают. Я читал, что они очень чистоплотные, а в лужах они типа моются.
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18.06.2020 14:59 Відповісти
не моются ,а паразитов ,типа оводов отгоняют
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18.06.2020 21:24 Відповісти
Таки суд . Настоящий суд . Такие вещи очевидны без суда .
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18.06.2020 14:03 Відповісти
Генерал-майор та правозахисник не здається маршалу-м'яснику
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18.06.2020 14:03 Відповісти
А рабы империи не приучены к самостоятельному мышлению и анализу (не читали мемуаров Григоренко про "крыс в подполье"), им помои и вяликоымперское дерьмо в черепные коробки вливают через "кацап тв" и лживые совковые "учебники" в цехе по "штамповке" рабов называемой "советской школой"!
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18.06.2020 14:46 Відповісти
Почти за Чацким : а судьи кто?
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18.06.2020 14:03 Відповісти
Почти по Чехову: Жуков пишет письмо на деревню дедушке.
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18.06.2020 19:34 Відповісти
Константину Макарычу...эх...
....Школьные года
В лужах голубых стекляшки льда
Не повторяется не повторяется
Не повторяется такое никогда
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19.06.2020 11:35 Відповісти
Добра новина!
Десь у заплакав гепа
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18.06.2020 14:04 Відповісти
и весь такой в слезах отвинтил пару лимонов на петуньях у Госпрома... ему тот Juke-ов нужен, как зайцу триппер... просто гепа раскладывает яйца по разным корзинам... зеленской молодежи - парк Белочки... гнилозубым babka sovetikus - а вот вам жуков...
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18.06.2020 14:14 Відповісти
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18.06.2020 15:44 Відповісти
идентифицируй себя... зеленомозглый дрыщ или гнилозубая бабушка.??
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18.06.2020 16:30 Відповісти
Суд в Харькове отменил решение о переименовании проспекта Григоренко в честь маршала Жукова - Цензор.НЕТ 7710
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18.06.2020 14:04 Відповісти
Суд в Харькове отменил решение о переименовании проспекта Григоренко в честь маршала Жукова - Цензор.НЕТ 4465
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18.06.2020 14:04 Відповісти
в топ. на каждую страницу.
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18.06.2020 14:07 Відповісти
Ось тут ваті стало сумно.
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18.06.2020 14:05 Відповісти
В луганде "кормильцы" уже хотят в Украину . Только их уже никто не ждёт . Земля наша , прямоходящие землеройки с ватными мозгами - проблема . Количество ваты в обществе лечится временем .
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18.06.2020 14:13 Відповісти
Ви там націоналісти обєднуйтеся, бо тут на нас так зебуча накочується, мало нікому не здасться
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18.06.2020 14:07 Відповісти
.....а тебя ещё не забанили за твой смарад?.....
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18.06.2020 14:10 Відповісти
тиша, іді на who й, тиша...
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18.06.2020 14:15 Відповісти
Кацап йди на пляшку, шість разів
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18.06.2020 14:37 Відповісти
Мокша, я просто тобі рекомендую, це ж ваша національнальна забава. Можеш для інтриги чеченця попросити він тобі допоможе сісти
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18.06.2020 14:59 Відповісти
эеще один... харьковский... бубочкин однокровка... тоже откосил от армии по шизоидной статье... но, ****, такой патриот-победитель Гитлера, шо аж прям некуда... геннадий адольфович-победобесец, сын адольфа (ашотакое? А если бы адольфовцы верх взяли? А он - вот он, адольф...хтота слово скажет?)
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18.06.2020 14:08 Відповісти
просто судья украинец.. но будет подана аппеляция Кернесом евреем
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18.06.2020 14:08 Відповісти
от гепы еще аппеляция прилетит, перед выборами надо местный лохторат возбудить
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18.06.2020 14:10 Відповісти
Флюгер развернулся в обратную сторону. До следующего раза, наверное.
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18.06.2020 14:14 Відповісти
Вернуть старое название ул. Стадионная.
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18.06.2020 14:17 Відповісти
А в харькОве украинские законы не указ ?!
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18.06.2020 14:17 Відповісти
Да ну? Выйди в центр Харькова и громко скажи это, я тебе гарантирую найдутся неравнодушные, причем очень быстро, отгребешь по полной.
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18.06.2020 14:20 Відповісти
Уточните, не равнодушные к чему?!
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18.06.2020 14:21 Відповісти
К твоим провокаторским лозунгам.
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18.06.2020 14:23 Відповісти
А в чем провокация?? Лозунга тоже нет.
Я ни к чему не призываю.
Поражаюсь, что в Харькове исполнение закона о декоммунизации еще нужно добиваться через суд. Про аморальность вообще молчу
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18.06.2020 14:27 Відповісти
Слава Україні!
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18.06.2020 14:21 Відповісти
Первой столице Слава!!!
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18.06.2020 14:24 Відповісти
Первой столице УССР?
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18.06.2020 14:52 Відповісти
Первой столице Киевской Руси и всея Украины...
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18.06.2020 18:00 Відповісти
України,і яка різниця якої, до цього вона так не називалась.
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18.06.2020 18:03 Відповісти
У Жукова даже при жизни чести никакой и в помине не было, не смотря на распространённые мифы , на которые до сих пор подрачивает совковая вата.
Другие генералы называли его между собой коротко и емко - «мясник».
Срален и тот вынужден был этого видного но зарвавшегося мародера после войны немного на землю опустить через военный трибунал...
Поэтому в том, что старинные бизнес-друзья авакяна допа и гепа считают таких как «мясник» и мародёр своими моральными идеалами , удивительного ничего нет. Потому, что сами такие же ...
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18.06.2020 14:26 Відповісти
У каждого свои идеалы.
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18.06.2020 14:41 Відповісти
Та да, хтось любить істи апельсини, а хтось - лайно.
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18.06.2020 15:29 Відповісти
Та да вкус апельсинов не забыли при Оранжевой "революции".
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18.06.2020 20:12 Відповісти
Апелляционный суд снова отменит это решение, и бардак с переименованием продолжится. А всё потому, что урапатриоты до уссыку хотят дать имя Григоренко именно этому проспекту и никакому другому.
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18.06.2020 14:27 Відповісти
А чому кацапососи хочуть зберегти ім'я виродка саме для цього проспекта?
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18.06.2020 15:27 Відповісти
О чём можно говорить, если журнашлхи пишут
"...на честь маршала Жукова." - шлюхи, за сало дипломы купившие (и это в лучшем случае) - на какую нафиг "честь"?

страна с быдлоэлекторатом...
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18.06.2020 15:35 Відповісти
судя по информации (рассекреченной) из открытых источников жуков это который вместе со своим корефаном больным доЛ боЁ бом сталиным , дал возможность родственнику )(уЙ ла (душке гитлеру) удрать в аргентину в 1945? ,,,, однако,,,, Голимое наследие совка,,
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18.06.2020 15:39 Відповісти
До выборов еще далеко ,а гепа уже агитирует ...в харьковских супермаркетах раздают,,а в почтовые ящики кидают красочные проспекты с "заслугами" гепы и его кодлы. Дайте срок и инвалид захватит всю Украину.
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18.06.2020 15:40 Відповісти
Генпрокуратура и МВД уже под ними.
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18.06.2020 15:53 Відповісти
Более Того, этот педофил жукоф ( опять-же по задокументированной информации из открытых источников) давал прямые приказы о разграблении музеев , актах мародёрства (причём весьма жёсткого, допускаемого убийства мирных жителей и т,д,) на территории Германии (1944-1945),,, дабы вознаградить "бойцов" "са",,
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18.06.2020 15:50 Відповісти
Суды у нас хитрожо*ые,вот и здесь оставили лазеечку для апелляции а это значит что апелляционный суд с большой уверенностью может отменить решение этого суда и оставить мясника Жукова ещё на неопределённое время а возможно что при этой власти явно пророссийско настроенной и навсегда.
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18.06.2020 15:52 Відповісти
Слава патріотам!
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18.06.2020 18:44 Відповісти
 
 