УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8169 відвідувачів онлайн
Новини
5 702 24

В убийстве чеченца Хангошвили в Берлине обвинен россиянин Красиков, Германия может предпринять "новые шаги" против РФ

В убийстве чеченца Хангошвили в Берлине обвинен россиянин Красиков, Германия может предпринять

Генпрокуратура Германии выдвинула обвинение в адрес гражданина России Вадима К., задержанного по громкому делу об убийстве в берлинском районе Тиргартен.

Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как заявили в ведомстве, обвиняемый получил "заказ из государственного ведомства центрального управления Российской Федерации ликвидировать грузинского гражданина чеченского происхождения Торнике К."

По мнению Генпрокуратуры ФРГ, "причина этого "заказа" заключалась в том, что Торнике К., он же Зелимхан Хангошвили, воевал в ходе чеченской кампании с 2000 по 2004 год на стороне чеченских сепаратистов. По данным следствия, российские правоохранительные органы квалифицировали Торнике К. как террориста и считали, что он участвует в террористическом объединении "Кавказский эмират".

Читайте на Цензор.НЕТ: Чеченец Хангошвили убит в Берлине спецназом ФСБ "Вымпел", - расследование. ВИДЕО+ФОТО

Германия в связи с предъявлением обвинения может предпринять "новые шаги" в отношении России. Об этом заявил в Вене министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Правительство оставляет за собой право предпринимать дальнейшие шаги в связи с этим делом", - приводит слова министра газета "Цайт".

Напомним, Хангошвили был убит в Берлине летом 2019 года. Его застрелили в центре города в районе Тиргартен, когда он шел в мечеть. По подозрению в убийстве задержали гражданина России Вадима Красикова. Власти Германии утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но та не предоставляла информацию. Из-за этого Германия объявила персонами нон-грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ. В ответ Россия объявила о высылке двух работников дипмиссии ФРГ в Москве.

Также на Цензор.НЕТ: Вербовщик Шайтанова полковник ФСБ Егоров захватывал Крым, командовал террористами на Донбассе и координировал убийства чеченцев по всей Европе

Автор: 

Германия (7363) россия (65244) убийство (3088) Маас Хайко (201) Хангошвили Зелимхан (11)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Немцам надо больше жести... они с первого раза не поняли
показати весь коментар
18.06.2020 14:19
+4
***** даже не сказало тогда - "это не мы", оно спросило - "а вы знаете сколько человек он убил?" Хангошвили на войне убивал солдат противника, а российские войска вырезали целые сёла без разбора.
показати весь коментар
18.06.2020 14:29
+2
Р@шиська путлер@стія країна терорист! Чим швидше у світі це зрозуміють тим краще!
показати весь коментар
18.06.2020 14:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Немцам надо больше жести... они с первого раза не поняли
показати весь коментар
18.06.2020 14:19 Відповісти
с первого раза они неплохо наваляли как раз(кампания Фридриха Великого против жабоедов)
показати весь коментар
18.06.2020 14:25 Відповісти
ну да, после высеров Мааса, они так и взяли и ввели, прямо завтра - как введут(сосиску в рот), так Путин прям обосрется в бункере от смеха.
пару бы бомб ядерных взорвал там Путин, так они бы 50 лет "расследовали", не зулусы ли это сделали
показати весь коментар
18.06.2020 14:24 Відповісти
Давай, кремлевская крыса, отрави еще Меркель. Покажи миру свою сущность
показати весь коментар
18.06.2020 14:27 Відповісти
Сейчас старый извращенец педофил Путин достраивает с немцами СП-2 а это очень большие деньги навряд ли от немцев будут жесткие меры.
показати весь коментар
18.06.2020 14:27 Відповісти
На дне лежит металлолом стоимостью 10 млрд пуйловских денег.
Пока никто ничего не достраивает.
В ЕС снизилось потребление газа, а у пуйла с Украиной контракт на транзит на 5 лет.
показати весь коментар
18.06.2020 14:32 Відповісти
Да ты шо прям снизилось.
показати весь коментар
18.06.2020 14:36 Відповісти
Его скоро достроят потому что строят.. потому что тот кто прикладывает усилия всегда побеждает того кто просто сидит и ждет с моря погоды.
показати весь коментар
18.06.2020 14:50 Відповісти
***** даже не сказало тогда - "это не мы", оно спросило - "а вы знаете сколько человек он убил?" Хангошвили на войне убивал солдат противника, а российские войска вырезали целые сёла без разбора.
показати весь коментар
18.06.2020 14:29 Відповісти
Редкое совпадение ума и фамилии у Бориса Козлова
показати весь коментар
18.06.2020 14:29 Відповісти
Р@шиська путлер@стія країна терорист! Чим швидше у світі це зрозуміють тим краще!
показати весь коментар
18.06.2020 14:31 Відповісти
Хангошвили точно чеченец? Фамилия грузинская.
показати весь коментар
18.06.2020 14:34 Відповісти
Він грузин чеченського походження
показати весь коментар
18.06.2020 15:16 Відповісти
у нас дуже багато українців з російськими фаміліями,які на фронті відстрілюють кацапів
показати весь коментар
18.06.2020 16:32 Відповісти
Представьте себе, с каким облегчением вздохнул бы мир, если бы стереть с лица земли кремлевскую террористическую банду.
показати весь коментар
18.06.2020 16:10 Відповісти
Германия в своем стиле: выслали двух ФСБшных "дипломатов" и ... убивайте дальше?
показати весь коментар
18.06.2020 17:16 Відповісти
СП 3?
показати весь коментар
18.06.2020 19:56 Відповісти
 
 