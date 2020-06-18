Кандидаты собирали подписи, чтобы сменить власть. Это не нормально во время выборов, - глава ЦИК Беларуси Ермошина

Председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина рассказала, что новое уголовное дело против конкурента Александра Лукашенко - блогера Сергея Тихановского - инициировала она сама.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Белсат.

По данным правозащитников, против Тихановского возбуждено дело по ст. 191 УК ("Препятствие работе ЦИК"). Он уже находится в СИЗО по обвинению в "грубом нарушении общественного порядка" (чю 1 ст. 342 УК), его и восьмерых соратников признали политзаключенными.

Комментируя уголовное преследование членов инициативных групп к выборам, Лидия Ермошина заявила: "Не надо уголовные дела к нам. Это идет параллельно и не зависит от ЦИК. Инициатором одного заявления в отношении Тихановского была и я. Это связано с тем, что эта группа вела себя непотребно. У нас всегда этот период – сбор подписей – проходил культурно и корректно. Даже в 2010 году, когда были самые громкие выборы. Группа Тихановского стремилась расшатать ситуацию, использовала сбор подписей, направив ее на смену власти".

Читайте: Выборы в Беларуси: Конкурента Лукашенко Бабарико задержали и доставили на допрос. В его доме проходит обыск

На замечание журналиста, что смена власти – это нормально для выборов, председатель ЦИК ответила: "Нет, не нормально. Выборы это конституционный переход власти, но не насильственная смена".

По словам Ермошиной, другое уголовное дело – против "Белгазпромбанка" – "ужасно далекое от нее". То, что преследование совпало с участием Бабарико в выборах, она комментирует следующим образом: "Связывается только в обывательских глазах. Никто из тех, кто выдвигается на выборы, не имеет никакого иммунитета. Претендовать на пост президента не может только тот, у кого не погашена уголовная судимость. А все остальные могут участвовать пока уголовные дела ведутся".

Читайте также: В ходе выборов в Беларуси переворота не будет, Майдана - тем более, - Лукашенко

На заседании ЦИК 4 июня Лидия Ермошина заявила, что Сергей Тихановский во время пикетов якобы публично угрожал ей убийством, и обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить деятельность Тихановского на наличие состава преступления, предусмотренного арт. 191 УК. "Я вижу угрозы в связи с выполнением профессиональных обязанностей", – сказала Ермошина.