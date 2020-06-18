УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8169 відвідувачів онлайн
Новини Коронавирус и карантин
750 4

За сутки в ВСУ COVID-19 выявили у 18 человек, девять из них госпитализированы, - Командование Медсил

За сутки в ВСУ COVID-19 выявили у 18 человек, девять из них госпитализированы, - Командование Медсил

По состоянию на 10:00 18 июня в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 148 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Командования Медсил в Facebook.

Сообщается, что всего за время пандемии выздоровели 227 человек, зафиксированы 4 летальных случаев.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 427 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трое суток - 70 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано восемнадцать новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся 9 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 3 военнослужащих, Винницкая района больница, Александровская клиническая больница и Днепропетровская городская больница - по 1 работнику ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За месяц показатель заболеваемости COVID-19 в Украине увеличился на 80%, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

Также сообщается, что на лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 9 человек (Киевская область - 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Львовская области - 2 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Хмельницкая область - 1 военнослужащий, Винницкая область - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, по состоянию на 18 июня в Украине лабораторно подтверждены 34 063 случая COVID-19. За сутки - 829 новых случаев. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии. 23 человека умерли от болезни

За сутки в ВСУ COVID-19 выявили у 18 человек, девять из них госпитализированы, - Командование Медсил 01

карантин (18172) ВСУ (7552) COVID-19 (19765) коронавирус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мелочи ? Зеля открыл охоту за Петей . Овоща и беркут забыл . У нашего народа две проблемы - крепкий лоб и грабли .
показати весь коментар
18.06.2020 14:43 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам
показати весь коментар
18.06.2020 15:21 Відповісти
У мене теж були підозри, що підхватила коронавірус, бо була висока температура і кашель. Дзвонила доктору, він запропонував купити швидкий тест та зробити його самостійно аби не наражати на небезпеку людей їдучи в лікарню. Довго шукала ці тести. Знайшла через інтернет які аптеки продають такі тести https://mypharmacy.com.ua/Test-nabor-AT-Koronavirus-test-MBA/instruction/65157/ Може хтось захоче теж себе перевірити, якщо дуже хвилюється. Бажаю всім здоровья!!
показати весь коментар
18.06.2020 17:47 Відповісти
 
 