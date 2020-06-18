У день суду над Порошенком посольство Канади в Україні застерегло владу від політично мотивованого правосуддя
У день суду над п'ятим президентом України, лідером партії "Європейська Солідарність" посольство Канади в Україні опублікувало заяву про неприпустимість політичного втручання з боку влади у правосуддя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на текст заяви.
"Починаючи з 2014 року Україна пройшла важкий, але необхідний шлях демократичних перетворень. Наполегливу вимогу суспільства про дотримання порядку і закону чітко було висловлено під час Революції Гідності. Сьогодні ці принципи залишаються наріжними і українці очікують, що влада буде їх дотримуватися.
Українці очікують рівності всіх перед законом. Всі громадяни мають право презумпції невинуватості, чесного процесу і юридичної системи, вільної від політичного втручання. Історія вчить, що поява втручання і реваншизм тільки породжують те ж саме", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, у четвер, 18 червня, Печерський райсуд має обирати запобіжний захід Петру Порошенку. Прокурори наполягають на арешті.
Будь ласка, зачекайте...
А ось правда... та що вас кацапів вонячих не влаштовує... https://focus.ua/world/448620-v_rossiiskom_aeroportu_prodaiut_ikonu_s_izobrazheniem_putina
Отож!
https://www.facebook.com/religionpravda/posts/1226065604407973?__xts__%5B0%5D=68.ARBE7Nt-F9qbbqh3ISsdIe3bPsNUl2lG27ukerkE_oxjxz0JQc3EB9kEBVITlvSYJMdYVxTLBeIG0P6rp_R1-rOrsI_whqkPh9RzqrQp7oNs3NV6CXlCRu15akcRvrHdokJs9rVBE9xMc6d9dKddpKAlIhoIH1VktrHUqpadDi0gHvPsCEukeCQDvOmiY11LIEOWrvejona8CxkY8V6lgkTTdQ7qSgjEdEzy9p62IOAxVjFn2ORYZQmYXUaMZSD5VbOnO22NfbYtmf4GNRqDLZcxZWJev72gXPKrzbrNMac3YuGvMAa7Vk9_da5dIaH14lgFqtQSlGYjOeeNXUU&__tn__=H-R 1 год · https://www.facebook.com/vitaly.chorny?__tn__=%2Cd-]-h-R&eid=ARBAY2FVC-**********************************************************************#
Масштабний наступ проти ПЦУ було розгорнуто по всій Україні, в центрі і на місцях.
Така політична лінія диктується з офісу Зеленського, пише політичний оглядач Юрій Вишневський у статті на ДС.
http://religionpravda.com.ua/2020/06/18/%d0%9e%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%9f%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%96-%d0%af%d0%ba-%d1%83-%d0%97%d0%b5%d0%bb%d0%b5/ Особиста помста Порошенкові. Як у Зеленського допомагають РПЦвУ душити ПЦУ
http://religionpravda.com.ua/2020/06/18/%d0%9e%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%9f%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%96-%d0%af%d0%ba-%d1%83-%d0%97%d0%b5%d0%bb%d0%b5/
я за шута не голосовал и не топил...
Украиной руководят Ермак, Трофимов, Портянкин с Медведчуком. Путин потирает ручки.
По итогам развала СССР, в Украине была создана система власти, при которой есть истинные Хозяева (владельцы активов), и есть нанимаемые ими клоуны, играющие роли "президентов", "премьеров" и проч. Причём система такова: в роль "президента" выдвигается говорящая голова, типа Ющенки или Янука, которая ничем не управляет и не может управлять в принципе. Реальным же Смотрящим является начальник Администрации (ныне - "офиса"). При Януке - Портнов; при Зеленском - сначала Богдан, сейчас Ермак.
Что сделал Порох: он восстановил нормальную систему управления страной. Где Президент - главный гос.служащий, отвечающий за Державу, и, одновременно, Верховный Главнокомандующий ВСУ.
Иначе говоря, "хозяева" (олигархи) потеряли абсолютную власть, и были вынуждены выполнять решения Президента и парламента.
Вот за этот пятилетний смертельный испуг, за покушение на адскую Систему - ему и мстят.
Дивимось https://bitter-onion.livejournal.com/3654271.html?thread=31763327#t31763327 сюди і потім в профайл https://tea-qigong.livejournal.com/profile https://tea-qigong.livejournal.com/ tea_qigong .
Тіло начебто з України, але рекламує виключно російські товари. Ну й "Згинуть всі порохоботи як роса на сонці!".
Політичні переслідування Петра Порошенка, Андрія Парубія, Володимира В'ятровича, Софії Федини, волонтерки Марусі Звіробій, журналіста Сергія Пояркова, громадського активіста Сергія Стерненка, тиск на Володимира Омеляна - все це ознаки формування в Україні авторитаризму.
Така ситуація викликає негативні оцінки на Заході, де попереджують Зеленського про неминучість санкцій, якщо він не зупиниться у переслідуванні політичних опонентів та критиків влади.
Як https://halifaxtheforum.org/press-release-ukraine наголосив у Галіфаксі президент Міжнародного форуму з питань безпеки у Петер Ван Прааг:
«Якщо колишній президент Порошенко буде ув'язнений, Україна ризикує далеко досягти наслідків у відносинах з демократичними урядами та установами, а також поставить питання, чому західні країни повинні надавати економічну та фінансову допомогу країні, яка відмовилася від верховенства закону".
Не виключено, штовхаючи Зеленського до помсти політичним опонентам, Росія прагне зруйнувати підтримку Заходу для України.
via https://www.facebook.com/elena.podgornaa.7/posts/3203483839674000 Елена Подгорная
На Банковой правит иностранный агент: Ермак. Которого нужно просто арестовать по статье 109 УК. Он не является депутатом, и не имеет парламентской неприкосновенности.
https://youtu.be/ywboSebRbXk?t=189
Власть Зеленского незаконна с момента антиконституционного роспуска Верховной Рады.
Киваловской ВРП?
Поколениям касты неприкасаемых, обросших связями и коррупционными деньгами, повязанными друг с другом круговой порукой и готовых зацементировать себя во власти навсегда?
Вероятно, специализации требуют судьи, а не суды. Реформировать бы судебную систему, т.к. вся судебная власть без полномочий от народа нелегитимна.
Основных специалистов судебной власти следует выбирать без определения должностей и уровня по вертикали, а уже выбранные судьи, после формирования власти в районе, должны делегировать лучших представителей в области, и там, в свою очередь, так же - лучших - в Киев, в центр.
Ответственные за делегированных должны контролировать действия своих представителей и при необходимости заменять их, как памперсы и по той же причине ...