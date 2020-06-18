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заява (216) Канада (2111) Порошенко (15078)

У день суду над Порошенком посольство Канади в Україні застерегло владу від політично мотивованого правосуддя

У день суду над Порошенком посольство Канади в Україні застерегло владу від політично мотивованого правосуддя

У день суду над п'ятим президентом України, лідером партії "Європейська Солідарність" посольство Канади в Україні опублікувало заяву про неприпустимість політичного втручання з боку влади у правосуддя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на текст заяви.

"Починаючи з 2014 року Україна пройшла важкий, але необхідний шлях демократичних перетворень. Наполегливу вимогу суспільства про дотримання порядку і закону чітко було висловлено під час Революції Гідності. Сьогодні ці принципи залишаються наріжними і українці очікують, що влада буде їх дотримуватися.

Українці очікують рівності всіх перед законом. Всі громадяни мають право презумпції невинуватості, чесного процесу і юридичної системи, вільної від політичного втручання. Історія вчить, що поява втручання і реваншизм тільки породжують те ж саме", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У день суду над Порошенком США застерегли українську владу від зведення політичних рахунків

Нагадаємо, у четвер, 18 червня, Печерський райсуд має обирати запобіжний захід Петру Порошенку. Прокурори наполягають на арешті.

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Топ коментарі
+28
Україна стала заложницею психічного стану свого презедента.
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18.06.2020 14:37
+23
В день суда над Порошенко посольство Канады в Украине предостерегло власть от политически мотивированного правосудия - Цензор.НЕТ 4533
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18.06.2020 14:46
+22
Гройсман и Порошенко передали зеленскому +150 миллиардов профицита бюджета,который зеля и и прочие КАЛо Мойские умудрились сожрать в сентябре 2019 года. Быдло тупое,вы хоть школу закончили?
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18.06.2020 14:48
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Сколько можно это говнище по сети таскать
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18.06.2020 14:56 Відповісти
Оце ваш рівень, постити фейки піда.раса Шарія...
А ось правда... та що вас кацапів вонячих не влаштовує... https://focus.ua/world/448620-v_rossiiskom_aeroportu_prodaiut_ikonu_s_izobrazheniem_putina
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18.06.2020 14:58 Відповісти
Конечно не еврей !
В день суда над Порошенко посольство Канады в Украине предостерегло власть от политически мотивированного правосудия - Цензор.НЕТ 1379
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18.06.2020 15:07 Відповісти
І що? Я не тупа кацапська гнида, у мене ненависті до жидів не має
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18.06.2020 15:40 Відповісти
У день суду над Порошенком посольство Канади в Україні застерегло владу від політично мотивованого правосуддя - Цензор.НЕТ 5493
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18.06.2020 15:51 Відповісти
Ну то де підозра за Панаму? так ото ж...
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18.06.2020 15:57 Відповісти
Давай ще фото зелі оманського на верблюді, шоб повірити у твою жагу до справедливості.А так кацахол на пляшці.
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18.06.2020 16:24 Відповісти
Фейк 2014 гола. Что-то новее есть. За ***** желательно
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18.06.2020 16:03 Відповісти
https://censor.net/user/439519, канєшна же

У день суду над Порошенком посольство Канади в Україні застерегло владу від політично мотивованого правосуддя - Цензор.НЕТ 4737
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18.06.2020 17:00 Відповісти
У день суду над Порошенком посольство Канади в Україні застерегло владу від політично мотивованого правосуддя - Цензор.НЕТ 6439
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18.06.2020 17:01 Відповісти
У день суду над Порошенком посольство Канади в Україні застерегло владу від політично мотивованого правосуддя - Цензор.НЕТ 4171
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18.06.2020 17:02 Відповісти
У день суду над Порошенком посольство Канади в Україні застерегло владу від політично мотивованого правосуддя - Цензор.НЕТ 9242
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18.06.2020 17:03 Відповісти
Так и где дело об уклонение от уплаты налогов?))) Вы нам со своим корешом Портновым уже про Панаму фейки рассказывали, а на выходе пшик)))
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18.06.2020 14:59 Відповісти
Хороше хлебало, получать в рот
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18.06.2020 14:51 Відповісти
В день суда над Порошенко посольство Канады в Украине предостерегло власть от политически мотивированного правосудия - Цензор.НЕТ 4591
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18.06.2020 14:48 Відповісти
В день суда над Порошенко посольство Канады в Украине предостерегло власть от политически мотивированного правосудия - Цензор.НЕТ 5028
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18.06.2020 14:48 Відповісти
В день суда над Порошенко посольство Канады в Украине предостерегло власть от политически мотивированного правосудия - Цензор.НЕТ 8753
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18.06.2020 14:49 Відповісти
В день суда над Порошенко посольство Канады в Украине предостерегло власть от политически мотивированного правосудия - Цензор.НЕТ 4815
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18.06.2020 14:50 Відповісти
Новорожденного ребенка на Закарпатье назвали Зеленский.сообщает сайт Украина24...,.а почему не Фюрер Путлер? В день суда над Порошенко посольство Канады в Украине предостерегло власть от политически мотивированного правосудия - Цензор.НЕТ 1785
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18.06.2020 14:44 Відповісти
Тому що ти вже свого так назвав. Цей логін зайнятий!)))
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18.06.2020 14:46 Відповісти
Можно, по Закону. Тільки так і мають судити, але Зелебобіки настільки тупі, що вони навіть маючи в руках усі правоохоронні органи та суди, це зробити не можуть.
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18.06.2020 14:54 Відповісти
В день суда над Порошенко посольство Канады в Украине предостерегло власть от политически мотивированного правосудия - Цензор.НЕТ 4533
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18.06.2020 14:46 Відповісти
Березовець повідомляє про майже 5 тисяч під "пєщєрським" судом
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18.06.2020 14:51 Відповісти
выйди к пещерному суду прямо сейчас и прокричи.
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18.06.2020 14:54 Відповісти
Куда там війти. Там хроническая диарея Аж до Днепра вонять будет
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18.06.2020 16:08 Відповісти
Не растрачивайся, дождись новости про заседание суда. А то сейчас все мозги сожешь, как потом на смене дежурить будешь?
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18.06.2020 14:56 Відповісти
Ооо, Зеинтеллегенция подтянулась , тебе так аналитических текстов никаких и не доверили?)))
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18.06.2020 15:01 Відповісти
Гройсман и Порошенко передали зеленскому +150 миллиардов профицита бюджета,который зеля и и прочие КАЛо Мойские умудрились сожрать в сентябре 2019 года. Быдло тупое,вы хоть школу закончили?
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18.06.2020 14:48 Відповісти
Дядьку, ти брешеш. Посилання в студію на 150 міллярдів профіциту.
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18.06.2020 15:28 Відповісти
к сожалению Канада вооружила киевских мусоров, вместо того, чтобы вооружить добровольцев ....
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18.06.2020 14:50 Відповісти
На жаль і у тих, і у інших одна країна, а живуть вони, ніби як у різних.
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18.06.2020 14:53 Відповісти
Зачем же сразу добровольцы? Слишком жестоко даже для Порошенко. Пусть Петра судит им же отреформированная судебная система.
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18.06.2020 14:59 Відповісти
так, але прийде час і вашого Зебіла буде судити відреформована ним судова система, як думаєш, вона сильно зміниться?
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18.06.2020 18:06 Відповісти
Зеленский это клоун пятикопеечный кого он там может посадить? Следующим президентом Украины скорей всего будет Шарий - при нем сядут и Порошенко и Стерненко и многие другие.
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18.06.2020 14:53 Відповісти
Ахахаха))))),не кури больше)))
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18.06.2020 14:55 Відповісти
Ты бы год назад мне тоже самое написал если бы я сказал что президентом будет комик!- а ведь стал! Тут как показывает практика не нужно сильно умным быть чтоб эту страну возглавить.
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18.06.2020 14:57 Відповісти
Ты верил, что президентом станет Зеленский?
Отож!
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18.06.2020 14:58 Відповісти
https://www.facebook.com/religionpravda/?__tn__=kCH-R&eid=ARCS21JaXY55bK_POzfB9mdwmLHvJDfv-Hb0ssFeFa7T-WSHYzlVDvNOE58F4jQHEZ9IRtRW83XvcYg4&hc_ref=ARSLisBsHEc2w6sDkJGcX_WzLzB1DhQP0SKloT-3q8LGVpF6ZCcwe5Ew7x9cGWqErdc&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBE7Nt-F9qbbqh3ISsdIe3bPsNUl2lG27ukerkE_oxjxz0JQc3EB9kEBVITlvSYJMdYVxTLBeIG0P6rp_R1-rOrsI_whqkPh9RzqrQp7oNs3NV6CXlCRu15akcRvrHdokJs9rVBE9xMc6d9dKddpKAlIhoIH1VktrHUqpadDi0gHvPsCEukeCQDvOmiY11LIEOWrvejona8CxkY8V6lgkTTdQ7qSgjEdEzy9p62IOAxVjFn2ORYZQmYXUaMZSD5VbOnO22NfbYtmf4GNRqDLZcxZWJev72gXPKrzbrNMac3YuGvMAa7Vk9_da5dIaH14lgFqtQSlGYjOeeNXUU В день суда над Порошенко посольство Канады в Украине предостерегло власть от политически мотивированного правосудия - Цензор.НЕТ 7288Релігійна правда

https://www.facebook.com/religionpravda/posts/1226065604407973?__xts__%5B0%5D=68.ARBE7Nt-F9qbbqh3ISsdIe3bPsNUl2lG27ukerkE_oxjxz0JQc3EB9kEBVITlvSYJMdYVxTLBeIG0P6rp_R1-rOrsI_whqkPh9RzqrQp7oNs3NV6CXlCRu15akcRvrHdokJs9rVBE9xMc6d9dKddpKAlIhoIH1VktrHUqpadDi0gHvPsCEukeCQDvOmiY11LIEOWrvejona8CxkY8V6lgkTTdQ7qSgjEdEzy9p62IOAxVjFn2ORYZQmYXUaMZSD5VbOnO22NfbYtmf4GNRqDLZcxZWJev72gXPKrzbrNMac3YuGvMAa7Vk9_da5dIaH14lgFqtQSlGYjOeeNXUU&__tn__=H-R 1 год · https://www.facebook.com/vitaly.chorny?__tn__=%2Cd-]-h-R&eid=ARBAY2FVC-**********************************************************************#

Масштабний наступ проти ПЦУ було розгорнуто по всій Україні, в центрі і на місцях.
Така політична лінія диктується з офісу Зеленського, пише політичний оглядач Юрій Вишневський у статті на ДС.

http://religionpravda.com.ua/2020/06/18/%d0%9e%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%9f%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%96-%d0%af%d0%ba-%d1%83-%d0%97%d0%b5%d0%bb%d0%b5/ Особиста помста Порошенкові. Як у Зеленського допомагають РПЦвУ душити ПЦУ

В день суда над Порошенко посольство Канады в Украине предостерегло власть от политически мотивированного правосудия - Цензор.НЕТ 8851

http://religionpravda.com.ua/2020/06/18/%d0%9e%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%9f%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%96-%d0%af%d0%ba-%d1%83-%d0%97%d0%b5%d0%bb%d0%b5/
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18.06.2020 14:53 Відповісти
це ви, 73/43%зебілів, так нагаласували всі разом, в т.ч. проти Томосу
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18.06.2020 15:16 Відповісти
идиот! - пшел вон....
я за шута не голосовал и не топил...
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18.06.2020 15:19 Відповісти
придурок безграмотний! Я написав: що ти нагАлАсував! А твій бюлетнь - то вже херня порівняно з твоїм гівном (і не тільки твоїм), яким ти замінував і повернув розвиток України взад!
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18.06.2020 18:00 Відповісти
для этого и был взят в ОП Трофимов, он этим и занимается.
Украиной руководят Ермак, Трофимов, Портянкин с Медведчуком. Путин потирает ручки.
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18.06.2020 20:17 Відповісти
Важно понимать: за что именно, с таким озверением, на Пороха навалилась вся зелёная грязь, во главе с сипатым недофюрером.

По итогам развала СССР, в Украине была создана система власти, при которой есть истинные Хозяева (владельцы активов), и есть нанимаемые ими клоуны, играющие роли "президентов", "премьеров" и проч. Причём система такова: в роль "президента" выдвигается говорящая голова, типа Ющенки или Янука, которая ничем не управляет и не может управлять в принципе. Реальным же Смотрящим является начальник Администрации (ныне - "офиса"). При Януке - Портнов; при Зеленском - сначала Богдан, сейчас Ермак.

Что сделал Порох: он восстановил нормальную систему управления страной. Где Президент - главный гос.служащий, отвечающий за Державу, и, одновременно, Верховный Главнокомандующий ВСУ.

Иначе говоря, "хозяева" (олигархи) потеряли абсолютную власть, и были вынуждены выполнять решения Президента и парламента.

Вот за этот пятилетний смертельный испуг, за покушение на адскую Систему - ему и мстят.
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18.06.2020 14:56 Відповісти
https://bitter-onion.livejournal.com/3654988.html Зєлєботи ведуть війну

Дивимось https://bitter-onion.livejournal.com/3654271.html?thread=31763327#t31763327 сюди і потім в профайл https://tea-qigong.livejournal.com/profile В день суда над Порошенко посольство Канады в Украине предостерегло власть от политически мотивированного правосудия - Цензор.НЕТ 2643 https://tea-qigong.livejournal.com/ tea_qigong .

Тіло начебто з України, але рекламує виключно російські товари. Ну й "Згинуть всі порохоботи як роса на сонці!".

В день суда над Порошенко посольство Канады в Украине предостерегло власть от политически мотивированного правосудия - Цензор.НЕТ 1554
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18.06.2020 14:57 Відповісти
Зебильная ботва стягивает все ресурсы в союзе с кремлядями. Через 30 минут наступит время Ч
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18.06.2020 15:01 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25194364.html Порохоботи Заходу попереджають

В день суда над Порошенко посольство Канады в Украине предостерегло власть от политически мотивированного правосудия - Цензор.НЕТ 8001

Політичні переслідування Петра Порошенка, Андрія Парубія, Володимира В'ятровича, Софії Федини, волонтерки Марусі Звіробій, журналіста Сергія Пояркова, громадського активіста Сергія Стерненка, тиск на Володимира Омеляна - все це ознаки формування в Україні авторитаризму.
Така ситуація викликає негативні оцінки на Заході, де попереджують Зеленського про неминучість санкцій, якщо він не зупиниться у переслідуванні політичних опонентів та критиків влади.

Як https://halifaxtheforum.org/press-release-ukraine наголосив у Галіфаксі президент Міжнародного форуму з питань безпеки у Петер Ван Прааг:
«Якщо колишній президент Порошенко буде ув'язнений, Україна ризикує далеко досягти наслідків у відносинах з демократичними урядами та установами, а також поставить питання, чому західні країни повинні надавати економічну та фінансову допомогу країні, яка відмовилася від верховенства закону".

Не виключено, штовхаючи Зеленського до помсти політичним опонентам, Росія прагне зруйнувати підтримку Заходу для України.
via https://www.facebook.com/elena.podgornaa.7/posts/3203483839674000 Елена Подгорная

В день суда над Порошенко посольство Канады в Украине предостерегло власть от политически мотивированного правосудия - Цензор.НЕТ 1334
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18.06.2020 15:01 Відповісти
я вижу только одно объяснение этому безумному стремление упаковать Пороха: дед пообещал зеле в обмен на эту услугу "прекратить стрелять" на донбассе , а Ермак, в свою очередь добавил сказку о Нобелевской премии мира и теперь это тупое недоробло из кожи вон лезет......
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18.06.2020 15:06 Відповісти
Да нет давно никакого Зели ! Ну ведь ясно уже сообщили: Ленка - в "тяжёлом состоянии" в Феофании, а Зеля - в "самоизоляции".
На Банковой правит иностранный агент: Ермак. Которого нужно просто арестовать по статье 109 УК. Он не является депутатом, и не имеет парламентской неприкосновенности.
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18.06.2020 15:10 Відповісти
"та кто ж его арестует? он же - памятник!"
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18.06.2020 15:17 Відповісти
Пусть Венедиктова ордер на арест выдаст, делов-то.
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18.06.2020 15:22 Відповісти
та она его выдаст, безусловно...., когда он ей из Ростова позвонит....
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18.06.2020 15:31 Відповісти
А его нельзя выпускать.
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18.06.2020 15:35 Відповісти
хотелось бы верить, однако мы же знаем, как все это делается......
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18.06.2020 16:09 Відповісти
кстати, любопытная новость:
https://youtu.be/ywboSebRbXk?t=189
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18.06.2020 16:11 Відповісти
Я сомневаюсь что мавпочка жив вообще.
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18.06.2020 16:17 Відповісти
а как же КРым? что он сделает за Крым?
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18.06.2020 20:13 Відповісти
за крым он деду сделает минет......
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18.06.2020 20:59 Відповісти
Всем "судьям" и "правоохоронцям" следует помнить: в Украине нет законной власти.
Власть Зеленского незаконна с момента антиконституционного роспуска Верховной Рады.
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18.06.2020 15:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fh1OCF927I4 Конституція Порошенка Безсмертна!
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18.06.2020 15:15 Відповісти
У ботов щас "жныва"
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18.06.2020 15:44 Відповісти
Чому в Ізраїлі за подарунки Нетаньяху судять,а в Україні за фінансвання 76-и власних компаній держимордою Порошенком-не можна?
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18.06.2020 16:12 Відповісти
У кого-то есть сомнения в ангажированности наших судей и всей судебной системы в целом? Кому наши судьи подконтрольны?
Киваловской ВРП?
Поколениям касты неприкасаемых, обросших связями и коррупционными деньгами, повязанными друг с другом круговой порукой и готовых зацементировать себя во власти навсегда?
Вероятно, специализации требуют судьи, а не суды. Реформировать бы судебную систему, т.к. вся судебная власть без полномочий от народа нелегитимна.
Основных специалистов судебной власти следует выбирать без определения должностей и уровня по вертикали, а уже выбранные судьи, после формирования власти в районе, должны делегировать лучших представителей в области, и там, в свою очередь, так же - лучших - в Киев, в центр.

Ответственные за делегированных должны контролировать действия своих представителей и при необходимости заменять их, как памперсы и по той же причине ...
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18.06.2020 18:08 Відповісти
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