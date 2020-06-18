У день суду над Порошенком посольство Канади в Україні застерегло владу від політично мотивованого правосуддя

У день суду над п'ятим президентом України, лідером партії "Європейська Солідарність" посольство Канади в Україні опублікувало заяву про неприпустимість політичного втручання з боку влади у правосуддя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на текст заяви.

"Починаючи з 2014 року Україна пройшла важкий, але необхідний шлях демократичних перетворень. Наполегливу вимогу суспільства про дотримання порядку і закону чітко було висловлено під час Революції Гідності. Сьогодні ці принципи залишаються наріжними і українці очікують, що влада буде їх дотримуватися.

Українці очікують рівності всіх перед законом. Всі громадяни мають право презумпції невинуватості, чесного процесу і юридичної системи, вільної від політичного втручання. Історія вчить, що поява втручання і реваншизм тільки породжують те ж саме", - йдеться в заяві.

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