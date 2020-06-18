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Київ і 10 областей не готові до пом'якшення карантину. Буковина стала першим регіоном, де завантаженість ліжок у лікарнях перевищила 50%, - МОЗ

Київ і 10 областей не готові до пом'якшення карантину. Буковина стала першим регіоном, де завантаженість ліжок у лікарнях перевищила 50%, - МОЗ

Станом на 18 червня Київ і десять областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, до ослаблення карантинних заходів не готові м. Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Харківська і Чернівецька області.

Кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення має становити менше 12. Показник інцидентності в Києві і десяти областях України не відповідає цим критеріям.

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Чернівецька область перевищує показники відразу двох вимог - в області показник інцидентності (37,95), а завантаженість опорних по COVID-19 лікарень становить 52,37% при 50% дозволених.

Всі області відповідають критерію кількості тестування на коронавірус на 100 000 населення.

Київ і 10 областей не готові до помякшення карантину. Буковина стала першим регіоном, де завантаженість ліжок у лікарнях перевищила 50%, - МОЗ 01
Київ і 10 областей не готові до помякшення карантину. Буковина стала першим регіоном, де завантаженість ліжок у лікарнях перевищила 50%, - МОЗ 02

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Тому відкриваємо бані та сауни. Будемо на карантині до Нового року сидіти
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18.06.2020 14:46 Відповісти
Наріду всьо пофігу.
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18.06.2020 14:49 Відповісти
Лынырийцы и бомбасцы готовы к смягчению режима .
Вплоть до отмены здравого смысла как такового .
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18.06.2020 15:14 Відповісти
Зелена нечисть зробила з лікарень концтабори, і дивується чому люди туди не йдуть.
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18.06.2020 15:23 Відповісти
 
 