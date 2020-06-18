ОП про стан Зеленської: Продовжує лікування в стаціонарі. Перебіг хвороби відповідає пневмонії середнього ступеня тяжкості
Дружина президента України Олена Зеленська перебуває в стабільному стані, вона продовжує лікування в стаціонарі київської лікарні.
"Дружина Президента України Олена Зеленська продовжує лікування в стаціонарі київської лікарні.Наразі перебіг хвороби відповідає пневмонії середнього ступеня важкості. Дихальна недостатність. Дотації кисню не потребує. Стан Олени Зеленської стабільний. Дружина Президента проходить антибактеріальну терапію, перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів", - сказано в повідомленні ОП на сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що президент Зеленський і діти здорові, вони будуть здавати чергові ПЛР-тести на коронавірус завтра.
Як повідомлялося, 12 червня ПЛР-обстеження у першої леді був виявлений коронавірус і встановлений діагноз двостороння полісегментарна пневмонія. 16 червня дружину президента Олену Зеленську госпіталізували в одну з лікарень Києва.
Будь ласка, зачекайте...
- Я нє такая, я жду трамвая.
- Дякую.
вот даже нечего сказать ...
.....а если спят, то почему зараза только у неё...?
це так, нагадати яка бубочка в нас нещасна...
Елены Зеленской НЕТ в списках пациентов ни одного медучреждения, определённого базовым в эпидемии по приказу МОЗа.
Даже в списках пациентов ЦКБ Феофании
Вся информация о её болезни на COVID-19 и госпитализации в Александровскую больницу поступает лишь из публикаций в ФБ на странице Юли Мендель, а также на сайте президента, которую она естественно редактирует по своему усмотрению.
Чую, пахнет очередной ложью ради накапливания сочувствующих смайликов электората
Кстати, на заметку: скрытая двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести - это как минимум две недели активного заражения окружающих. При такой сложности заболевания никого не суметь заразить коронавирусом просто невероятно. Хотя нам втирают, мол все здоровы.Я действительно переживаю за первую леди. Елена, как вы там? Хотя бы фото из палаты в Инстаграме своём выложите, плиз. Только не напортачьте с демонстрацией аппарата ИВЛ, он же вам не требуется - Юля так и написала. И не помешал бы вид из окна больницы для достоверности, понимаешь Мендель?
п.с.: дабы опровергнуть сомнения в её болезни коронавирусом, достаточно лишь официального сообщения МОЗа или главврача. Однако, фиг там
Поведение Зеленского в вопросе заболевшей жены психологически недостоверно. Зеленский - человек шоу, человек мелодраматических сентиментальных жестов. Но в этой ситуации он ведет себя так, как будто болеет чужой человек. Он же может прийти и сфотографироваться возле прозрачной стенки бокса где лежит его супруга, улыбнуться, послать воздушный поцелуй - какой пиар, сколько восторга сторонников... Вместо этого сухие сводки Мендель в Фейсбуке. Хроника... Ага.. а вдруг Ленка аппаратом ИВЛ бросит ?
"Вирус есть, его не может не быть "
"Ленка в коме" 😂
Покажите лично сипатого недофюрера. Не захворал ли ? Не сбежал ?
Клоунада зеклоунов рулит.
Эти уроды вообще людей за идиотов держат?
Ладно. так и быть, поверю в страшный короновирус, но при условии, если зеленская подохнет вместе со своим клоуном от короновируса.
Нет их в Украине. Ну кто ещё верит в эту херню?
А новостная фотка супер. Ленка с подбитоым лицом. Видать зеля, псов наслал в Швецию, чтоб меньше пи.,дела где карантин пересиливает.
Нет их в Украине. Ну кто ещё верит в эту херню?
А новостная фотка супер. Ленка с подбитоым лицом. Видать зеля, псов наслал в Швецию, чтоб меньше пи.,дела где карантин пересиживает.