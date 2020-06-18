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ОП про стан Зеленської: Продовжує лікування в стаціонарі. Перебіг хвороби відповідає пневмонії середнього ступеня тяжкості

ОП про стан Зеленської: Продовжує лікування в стаціонарі. Перебіг хвороби відповідає пневмонії середнього ступеня тяжкості

Дружина президента України Олена Зеленська перебуває в стабільному стані, вона продовжує лікування в стаціонарі київської лікарні.

"Дружина Президента України Олена Зеленська продовжує лікування в стаціонарі київської лікарні.Наразі перебіг хвороби відповідає пневмонії середнього ступеня важкості. Дихальна недостатність. Дотації кисню не потребує. Стан Олени Зеленської стабільний. Дружина Президента проходить антибактеріальну терапію, перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів", - сказано в повідомленні ОП на сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що президент Зеленський і діти здорові, вони будуть здавати чергові ПЛР-тести на коронавірус завтра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський продовжує працювати з Офісу президента, щодня здає тести на коронавірус, - Мендель

Як повідомлялося, 12 червня ПЛР-обстеження у першої леді був виявлений коронавірус і встановлений діагноз двостороння полісегментарна пневмонія. 16 червня дружину президента Олену Зеленську госпіталізували в одну з лікарень Києва.

ОП про стан Зеленської: Продовжує лікування в стаціонарі. Перебіг хвороби відповідає пневмонії середнього ступеня тяжкості 01

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Топ коментарі
+36
Хватит этого пиара с Ленкиной болезнью. Она не одна болеет. Много чести!
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18.06.2020 14:53
+36
Ой как неудобно получилось...
Елены Зеленской НЕТ в списках пациентов ни одного медучреждения, определённого базовым в эпидемии по приказу МОЗа.
Даже в списках пациентов ЦКБ Феофании
Вся информация о её болезни на COVID-19 и госпитализации в Александровскую больницу поступает лишь из публикаций в ФБ на странице Юли Мендель, а также на сайте президента, которую она естественно редактирует по своему усмотрению.
Чую, пахнет очередной ложью ради накапливания сочувствующих смайликов электората
Кстати, на заметку: скрытая двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести - это как минимум две недели активного заражения окружающих. При такой сложности заболевания никого не суметь заразить коронавирусом просто невероятно. Хотя нам втирают, мол все здоровы.Я действительно переживаю за первую леди. Елена, как вы там? Хотя бы фото из палаты в Инстаграме своём выложите, плиз. Только не напортачьте с демонстрацией аппарата ИВЛ, он же вам не требуется - Юля так и написала. И не помешал бы вид из окна больницы для достоверности, понимаешь Мендель?
п.с.: дабы опровергнуть сомнения в её болезни коронавирусом, достаточно лишь официального сообщения МОЗа или главврача. Однако, фиг там
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18.06.2020 14:58
+35
она нихрена не болеет
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18.06.2020 14:57
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Хватит этого пиара с Ленкиной болезнью. Она не одна болеет. Много чести!
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18.06.2020 14:53 Відповісти
она нихрена не болеет
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18.06.2020 14:57 Відповісти
ЛЕН, а Лен---- разводись с этим недоумком
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18.06.2020 15:02 Відповісти
- Шановні українці. Дякую.

- Я нє такая, я жду трамвая.
- Дякую.
ОП о состоянии Зеленской: Продолжает лечение в стационаре. Течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести - Цензор.НЕТ 3344
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18.06.2020 15:26 Відповісти
ОП про стан Зеленської: Продовжує лікування в стаціонарі. Перебіг хвороби відповідає пневмонії середнього ступеня тяжкості - Цензор.НЕТ 2623
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18.06.2020 22:06 Відповісти
у первой леди был обнаружен ....


вот даже нечего сказать ...



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18.06.2020 14:59 Відповісти
надо еще вторую и третью проверить.
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18.06.2020 15:24 Відповісти
очередной фейк от СН
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18.06.2020 14:53 Відповісти
....ну да..... супруг здоров, а ОНА- больна......они что, в разводе или уже не спят вместе?.....
.....а если спят, то почему зараза только у неё...?
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18.06.2020 15:01 Відповісти
Надо лысого и дермака с трофимовым проверять .они сейчас фаворитки.Ну и чорта на всякий случай,вдруг его выбрал.
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18.06.2020 16:12 Відповісти
та ви що! І в якому стаціонарі? якщо пацієнта з таким прізвищем не має ні в одній лікарні!
це так, нагадати яка бубочка в нас нещасна...
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18.06.2020 14:54 Відповісти
Как говорила моя покойная бабушка - которая по мелочи знахаревала, у этой леди есть печать очень несчастной бабьей доли. И вот этот знак на лице никогда не врет. Если с Зе вся Украина несчастна, то каково Ленке?
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18.06.2020 15:43 Відповісти
Ой как неудобно получилось...
Елены Зеленской НЕТ в списках пациентов ни одного медучреждения, определённого базовым в эпидемии по приказу МОЗа.
Даже в списках пациентов ЦКБ Феофании
Вся информация о её болезни на COVID-19 и госпитализации в Александровскую больницу поступает лишь из публикаций в ФБ на странице Юли Мендель, а также на сайте президента, которую она естественно редактирует по своему усмотрению.
Чую, пахнет очередной ложью ради накапливания сочувствующих смайликов электората
Кстати, на заметку: скрытая двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести - это как минимум две недели активного заражения окружающих. При такой сложности заболевания никого не суметь заразить коронавирусом просто невероятно. Хотя нам втирают, мол все здоровы.Я действительно переживаю за первую леди. Елена, как вы там? Хотя бы фото из палаты в Инстаграме своём выложите, плиз. Только не напортачьте с демонстрацией аппарата ИВЛ, он же вам не требуется - Юля так и написала. И не помешал бы вид из окна больницы для достоверности, понимаешь Мендель?
п.с.: дабы опровергнуть сомнения в её болезни коронавирусом, достаточно лишь официального сообщения МОЗа или главврача. Однако, фиг там
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18.06.2020 14:58 Відповісти
Ви її в Омані пошукайте...
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18.06.2020 15:06 Відповісти
а в якій лікарні одужує перша леді?
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18.06.2020 15:00 Відповісти
в таємній
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18.06.2020 15:02 Відповісти
В таємній лікарні ЦРУ 🤪!
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18.06.2020 15:41 Відповісти
Щоб одужувати, потрібно спершу захворіти.
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18.06.2020 22:08 Відповісти
а в какую щель или бункер забился сам великий?
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18.06.2020 15:00 Відповісти
Самоізоляція. " А шо, так можно было?" (вфя)
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18.06.2020 15:40 Відповісти
Кому це цікаво?
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18.06.2020 15:01 Відповісти
Первая леди Украины это звучит гордо!
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18.06.2020 15:02 Відповісти
...только Первая лэди это не про Зеленскую !
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18.06.2020 15:14 Відповісти
Другой нет
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18.06.2020 15:16 Відповісти
"Ой як незручно вийшло … Олени Зеленської НЕМАЄ у списках пацієнтів жодної медустанови, що віднесена базовим в епідемію за наказом МОЗу" https://vsns.co.ua/26807/batman/ https://vsns.co.ua/26807/batman/ОП о состоянии Зеленской: Продолжает лечение в стационаре. Течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести - Цензор.НЕТ 8288
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18.06.2020 15:03 Відповісти
ойц, а зачем таки зелени сдавать ПЦР-тесты, если ПОЦ-тест показал положительный результат?...
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18.06.2020 15:04 Відповісти
Что-то очень не верится эти клоуны способны разыграть любую сценку потому что искренности нет.
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18.06.2020 15:05 Відповісти
Ну що нарід - на жалість вас вже пробило? Пожалійте краще себе і своїх дітей, яким пересераєте майбутнє.
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18.06.2020 15:05 Відповісти
Напоминает, как ТАСС сообщал советскому народу о течении болезни горячолюбимого Леонида Ильича
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18.06.2020 15:05 Відповісти
Мати за першу лєдю сєпаршу Єлєну Троянскую, це тільки нам, українцям, так могло не пощастити.
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18.06.2020 15:06 Відповісти
У мене хитре питання - чому Олена захворіла, а Мендель- ні? Щось тут не те.
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18.06.2020 15:06 Відповісти
Митька Сиверский казав, що мадам Олена веде песпорядочную половую жизнь з представниками іншої раси. От тому і захворіла. А Мендель не зраджує своєму шефу.
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18.06.2020 15:31 Відповісти
Який жах!
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18.06.2020 15:39 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform tZE inform https://twitter.com/tZEinform
Поведение Зеленского в вопросе заболевшей жены психологически недостоверно. Зеленский - человек шоу, человек мелодраматических сентиментальных жестов. Но в этой ситуации он ведет себя так, как будто болеет чужой человек. Он же может прийти и сфотографироваться возле прозрачной стенки бокса где лежит его супруга, улыбнуться, послать воздушный поцелуй - какой пиар, сколько восторга сторонников... Вместо этого сухие сводки Мендель в Фейсбуке. Хроника... Ага.. а вдруг Ленка аппаратом ИВЛ бросит ?
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18.06.2020 15:23 Відповісти
Какая-то странная мода : находить у себя вирус.
"Вирус есть, его не может не быть "
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18.06.2020 15:16 Відповісти
Шифера лихорадочно пишут очередную серию

"Ленка в коме" 😂
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18.06.2020 15:17 Відповісти
"Сообщение на странице в фейсбуке" пусть засунут себе в задницу.

Покажите лично сипатого недофюрера. Не захворал ли ? Не сбежал ?
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18.06.2020 15:19 Відповісти
ОБЫЧНЫХ людей при такой "тяжести" течения болезни - выпихивают пинком под зад на домашнюю "самоизоляцию".
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18.06.2020 15:19 Відповісти
После оскорбительных шуточек про Украину, про Майдан, про наших воинов, про украинский язык, про украинскую церковь - после всей этой грязи, придуманной и озвученной этой особой или её чмошным пропутинским кварталом, я желаю и ей, и её муженьку, и всей их зелёной кодле сгинуть и не осквернять украинскую землю.....
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18.06.2020 15:20 Відповісти
Янукович свою жену в монастырь упрятал , а Зеленский даже не стал заморачиваться, забросил в коронавирусный стационар , и все дела .
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18.06.2020 15:26 Відповісти
Не знаешь, что и пожелать. Выздоровления, или успехов в творчестве. )
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18.06.2020 15:31 Відповісти
Ага, прямо таки вся страна переживает как там шалава Зеленская.
Клоунада зеклоунов рулит.
Эти уроды вообще людей за идиотов держат?
Ладно. так и быть, поверю в страшный короновирус, но при условии, если зеленская подохнет вместе со своим клоуном от короновируса.
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18.06.2020 15:49 Відповісти
Як на мене цими соплями про ковід у Зеленської від Мендель на сторінці ОП зелохторат відволікають від того що західні країни дружно почали виступати на боці Порошенко та погрожуют наслідками.
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18.06.2020 15:53 Відповісти
Так у нее оказывается не ковид, а бактериальная пневмония.
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18.06.2020 17:51 Відповісти
Вчера стало известно, что Ленки нигде в больницах нет. Об этом писал блогер, и так же написал, после того как он даст этот пост, сразу оп будет давать информацию. Странно, что оп ещё фото не выложило.
Нет их в Украине. Ну кто ещё верит в эту херню?
А новостная фотка супер. Ленка с подбитоым лицом. Видать зеля, псов наслал в Швецию, чтоб меньше пи.,дела где карантин пересиливает.
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18.06.2020 16:11 Відповісти
Вчера стало известно, что Ленки нигде в больницах нет. Об этом писал блогер, и так же написал, после того как он даст этот пост, сразу оп будет давать информацию. Странно, что оп ещё фото не выложило.
Нет их в Украине. Ну кто ещё верит в эту херню?
А новостная фотка супер. Ленка с подбитоым лицом. Видать зеля, псов наслал в Швецию, чтоб меньше пи.,дела где карантин пересиживает.
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18.06.2020 16:14 Відповісти
Повірю, що воно було в лікарні коли воно звідтіля вивезуть вперед ногами на смітник. А доти - не вірю .
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18.06.2020 16:37 Відповісти
А в кокой она больнице, в какой вип палате? Где эта больница?
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18.06.2020 17:40 Відповісти
Наверно в той где Зебил сдавал анализы на наркоту.
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18.06.2020 19:20 Відповісти
Так там вся медфирма на наркоте.
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18.06.2020 19:42 Відповісти
Как-то пофигу.
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18.06.2020 17:51 Відповісти
самый активный период заражения окружающих больным в последние два дня до проявления симптомов
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18.06.2020 19:01 Відповісти
Пожелаем выздоровления. А недоброжелателям, чтоб вернулось то, что они ей желают.
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19.06.2020 05:24 Відповісти
 
 